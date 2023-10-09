«Санкт-Петербург. События и люди». Авторская прогулка в мини-группе
Проследить историю Северной столицы и её жителей от эпохи Просвещения до Серебряного века
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9 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Известно, что город открывается перед каждым человеком по-своему.
Откройте и вы свой неповторимый Петербург! И начните с историй о замечательных людях, чьи имена у всех на слуху.
Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Владимир Маяковский, Даниил Хармс и многие другие — улицы и переулки бережно хранят память об их любовных приключениях и потерях, мечтах и разочарованиях.
Ближайшие даты:
12 окт
13 окт
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут пройдёт по неприметным улицам в стороне от главных достопримечательностей. Здесь, вдали от привычных маршрутов, мы перенесёмся на несколько веков назад и поговорим о жизни и творчестве замечательных жителей города. Вы увидите проходные питерские дворы, сиротский приют, дом Хармса, дом Маяковского и Бриков, католический костёл, дом Анны Ахматовой, Шереметьевский дворец и музей Иосифа Бродского под открытым небом.
Я раскрою связь между Зинаидой Юсуповой и Пиковой Дамой. Поделюсь историей странных отношений Маяковского с Бриками. Поведаю о печальном жизненном пути Даниила Хармса. Расскажу, за что Анна Ахматова испытывала чувство вины перед страной, и кто поспособствовал существенному сокращению срока заключения Иосифа Бродского.
А ещё вы узнаете:
каким образом богатые и бедные жители доходных домов никогда не пересекались,
как появилась широко распространенная концепция «стакана воды»,
каких моральных устоев придерживались в 1920-1930 гг.,
правда ли, что в СССР не было секса
В конце экскурсии каждый из участников получит в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены удобные остановки на фотопаузы.
Экскурсия проводится без наушников
В конце прогулки вы сможете уточнить у гида любую информацию о Петербурге, обсудить экскурсию в формате «вопрос-ответ» и обменяться впечатлениями
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) 7000 руб. за группу до 4 человек
Экскурсия подходит для слушателей 16+
ежедневно в 13:00 и 18:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Греческой площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4629 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Яна
9 окт 2023
Мы были на экскурсии с Екатериной. Узнали много нового об известных людях, живших в разное время в городе. Екатерина не только рассказывала факты биографий, но уделяла внимание и чувствам и переживаниям персонажей. Наша экскурсия была похожа на спектакль, в котором истории оживали в живых декорациях городской архитектуры.
А
Артем
2 окт 2023
Экскурсия - штрихи об известных писателях и поэтах, связанные с местами, которые встречаются во время прогулки. Екатерина - увлеченный и знающий человек, скучно не будет!
Мария
1 окт 2023
Экскурсия мне очень понравилась - маршрут совершенно для меня был не тревиальный, мы гуляли по улицам по которым я ещё не бродила. Было интересно слушать гида Екатерину, она умный и эрудированный человек, получилась такая литературная экскурсия, а также и про блокаду поговорили и про декабристов и про Сталина.
А
Андрей
25 сен 2023
Мне очень понравилась экскурсия, живо, интересно, увлекательно Экскурсовод знает очень много, любит свой город и работу.
Лариса
13 сен 2023
Экскурсия понравилась. Екатерина чудесный рассказчик! Информация,пропущенная через своё мироощущение, это всегда ценно. Катя легко жонглировала историческими фактами и причастными к ним историческими личностями. Спасибо большое! Удачи организаторам!
Елена
6 сен 2023
Очень содержательная, интересная и познавательная экскурсия. Удобный темп передвижения (экскурсия пешеходная), продолжительность экскурсии по времени - оптимальная, чтобы полученная информация не смешалась в голове. Огромное спасибо гиду Екатерине, с большим удовольствием побывала бы на других ее экскурсиях.
Н
Наталья
2 сен 2023
Это было очень интересное и увлекательное путешествие во времени. Екатерина великолепно владеет информацией и профессионально доводит ее до слушателя. Вспоминаем с большим уважением и благодарим за хорошо организоварную экскурсию.
Марина
2 сен 2023
Прогулка мне очень понравилась. Нашим экскурсоводом была Екатерина, человек, который любит свою работу, очень много знает и с лёгкостью делится своими знаниями с путешественниками. Мы прогуливались по улицам Некрасова, Чехова, Маяковского и слушали рассказы Екатерины про героев улиц. Мы гуляли по дворам: не обошли тему особенностей дворов-колодцев Питера, блокады Ленинграда, стрит-арта Санкт-Петербурга. Говорили о развитии города, о Пушкине, Ахматовой, Бродском. Рассказы были о том, чего не найдешь в учебниках. Я получила огромное удовольствие от прогулки. Сасибо Екатерине!
О
Ольга
29 авг 2023
Отличная экскурсия! Гид Екатерина просто кладезь информации, вместо 1,5 часов топали за ней 2 часа и внимали каждому слову.
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