Известно, что город открывается перед каждым человеком по-своему. Откройте и вы свой неповторимый Петербург! И начните с историй о замечательных людях, чьи имена у всех на слуху. Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Владимир Маяковский, Даниил Хармс и многие другие — улицы и переулки бережно хранят память об их любовных приключениях и потерях, мечтах и разочарованиях.

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Описание экскурсии

Наш маршрут пройдёт по неприметным улицам в стороне от главных достопримечательностей. Здесь, вдали от привычных маршрутов, мы перенесёмся на несколько веков назад и поговорим о жизни и творчестве замечательных жителей города. Вы увидите проходные питерские дворы, сиротский приют, дом Хармса, дом Маяковского и Бриков, католический костёл, дом Анны Ахматовой, Шереметьевский дворец и музей Иосифа Бродского под открытым небом.

Я раскрою связь между Зинаидой Юсуповой и Пиковой Дамой. Поделюсь историей странных отношений Маяковского с Бриками. Поведаю о печальном жизненном пути Даниила Хармса. Расскажу, за что Анна Ахматова испытывала чувство вины перед страной, и кто поспособствовал существенному сокращению срока заключения Иосифа Бродского.

А ещё вы узнаете:

каким образом богатые и бедные жители доходных домов никогда не пересекались,

как появилась широко распространенная концепция «стакана воды»,

каких моральных устоев придерживались в 1920-1930 гг.,

правда ли, что в СССР не было секса

В конце экскурсии каждый из участников получит в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре.

Организационные детали