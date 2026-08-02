Наш маршрут пройдёт по неприметным улицам в стороне от главных достопримечательностей. Здесь, вдали от привычных маршрутов, мы перенесёмся на несколько веков назад и поговорим о жизни и творчестве замечательных жителей города. Вы увидите проходные питерские дворы, сиротский приют, дом Хармса, дом Маяковского и Бриков, католический костёл, дом Анны Ахматовой, Шереметьевский дворец и музей Иосифа Бродского под открытым небом.
Я раскрою связь между Зинаидой Юсуповой и Пиковой Дамой. Поделюсь историей странных отношений Маяковского с Бриками. Поведаю о печальном жизненном пути Даниила Хармса. Расскажу, за что Анна Ахматова испытывала чувство вины перед страной, и кто поспособствовал существенному сокращению срока заключения Иосифа Бродского.
А ещё вы узнаете:
каким образом богатые и бедные жители доходных домов никогда не пересекались,
как появилась широко распространенная концепция «стакана воды»,
каких моральных устоев придерживались в 1920-1930 гг.,
правда ли, что в СССР не было секса
В конце экскурсии каждый из участников получит в подарок электронную карту самых вкусных и проверенных мест в историческом центре.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. По пути предусмотрены удобные остановки на фотопаузы.
Программа проводится без наушников
Экскурсия подходит для слушателей 16+
В конце прогулки вы сможете уточнить у гида любую информацию о Петербурге, обсудить экскурсию в формате «вопрос-ответ» и обменяться впечатлениями
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании) 9000 ₽ за группу до 4 человек
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Греческой площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15811 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести читать дальшеуменьшить
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Мы были в городе далеко не впервые и хотели узнать, услышать, посетить то, что не видели ранее. Рады, что экскурсию провела Наталья, потому что все наши ожидания были оправданы просто троекратно. читать дальшеуменьшить
Маршрут проходил и через шумные основные улицы, и через дворы и места, куда бы мы сами не догадались зайти. За каждым поворотом был интересный факт, история, сама жизнь города. Видно, что для Натальи это не просто работа, а дело жизни: всё было очень интересно и с любовью. Мы еще никогда не видели давно полюбившийся город вот так!
+3
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Лена
На эту экскурсию пришла я одна, но это ничего не изменило, экскурсию мне провели в полном объёме не изменив условий оплаты. Экскурсовод Наталья водила меня по местам и закоулкам, которые я никогда бы сама не нашла. Если основные места Питера уже изучены, то такая эскурсия самое то для культурного времяпровождения. Рекомендую и сам трипстер и экскурсовода.
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Регина
очень интересная и увлекательная экскурсия я осталась под огромным впечатлением, столько интересных фактов и открытий для меня благодарю 🙌
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Е
Елена
Были на экскурсии с гидом Наталией. Очень понравилась экскурсия. Она именно для тех, кто хочет окунуться в историю Петербурга через жизнь известных людей, оставивших след в истории города и всей читать дальшеуменьшить
страны. Пройтись по улицам, где жили Жуковский, Маяковский, Чехов, Хармс, Ахматова, проследить некоторые события их жизни через призму исторических событий, происходивших в этом замечательном городе - это по-настоящему интересная идея, которую реализовала Наталия очень профессионально, интересно, живо. Очень ей благодарны.
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Д
Дарья
спасибо большое гиду за интересный опыт - почувствовать себя туристом в родном городе. отличный маршрут, интересные локации, неизвестные ранее факты, отличная подача-все это сделало нашу прогулку прекрасным путешествие в прошлое. рекомендую однозначно
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Анна
интересная экскурсия доя тех, кто уже прошел все знаковые места Питера, на каждой улице рассказ о знаменитом человеке с погружением в биографию но без перкгруза, много нового и интересного
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