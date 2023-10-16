Петербургская коллекция. Тур на 6 дней

Петербургская коллекция

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Комбинированный тур в Санкт-Петербург на 6 дней отлично подойдет для знакомства с городом.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать заезд с тех экскурсий, которые вам интересны.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многие другие. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней в период с 16 октября 2023 г. по 29 декабря 2023 г. и с 12 января 2024 по 21 апреля 2024. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
Петербургская коллекция. Тур на 6 дней
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Что вас ожидает:

Богатство коллекции Эрмитажа
Богатство коллекции Эрмитажа
Поразимся произведениями искусства великих художников, таких как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рембрандт
Историческое наследие Царского села
Историческое наследие Царского села
Совершим удивительное путешествие в историю и роскошь места, связанного с императорской семьей
Шедевры Фаберже
Шедевры Фаберже
Экспонаты музея Фаберже поражают своей красотой и оставляют незабываемое впечатление о величии ювелирного искусства
Архитектурное великолепие
Архитектурное великолепие
Даже в серые дни Петербург остается архитектурным шедевром: здания, освещенные фонарями, придают городу магическую атмосферу
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
К основной программе можно добавить экскурсии на свой вкус
Приключения в городе-крепости
Приключения в городе-крепости
Совершим прогулку по Кронштадту, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуем себя причастными к морю

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Йес на Марата», «Сокрома», «Эмеральд».
  • 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину (для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт»).

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор.

В наши дни Морской собор — это главный храм военно-морского флота России.

13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю историю этих сооружений.

Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

18:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в КронштадтПонедельник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Йес на Марата», «Сокрома», «Эмеральд».
  • 11:15Встреча с гидом на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Изззи у Гостиного двора» и «Катарина Арт».

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей.

Мы увидим величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского.

Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре — Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и облицовочным кирпичом.

Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской самой почитаемой святыни Северной столицы.

Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора.

14:30 Экскурсия в Спас на крови — удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного искусства.

15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»Вторник. Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы»
3 день

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Новотель», «Йес на Марата», «Эмеральд», «Сокрома».
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец — великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

17:30-18:30 Окончание программы в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия.

Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (билет приобретается отдельно: взрослым — 500 руб., школьникам — 300 руб., студентам — 400 руб., пенсионерам — 400 руб.).

Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Среда. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
4 день

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Йес на Марата», «Новотель», «Сокрома», «Эмеральд».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу — величественному и изысканному.

17:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.

Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. Билет приобретается отдельно: взрослым — 800 руб., школьникам — 600 руб., студентам — 600 руб., пенсионерам — 400 руб.

Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Четверг. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
5 день

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Йес на Марата», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд».
  • 13:30 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм — Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

18:00-19:00 Окончание в центре города у отелей «Москва» и «Октябрьская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуПятница. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
6 день

Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Сокрома», «Йес на Марата»,«Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора».
  • 11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 11:50 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», (исключение — суббота, поездка в Царское Село).

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время для прогулки по паркам и посещения Лицея.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

  • Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.). Стоимость 900 руб. /взр., 700 руб. /шк.

16:00-19:00 Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел). Стоимость 850 руб. /взр., 750 руб. /шк.
Суббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаСуббота. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

  • 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе — гости из отеля «А-отель Фонтанка».
  • 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе — гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
  • 10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе — гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Сокрома», «Йес на Марата», «Ибис», «Новотель», «Эмеральд»
  • 11:15 Встреча туристов на пл. Искусств у памятника А. С. Пушкину для гостей из отелей «Катарина Арт», «Изззи у Гостиного двора», «Россия».

11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.

Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

Окончание программы в центре города не позднее 19:00.

Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.

  • Дополнительно:Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! Стоимость 900 руб. /взр., 900 руб. /студ., 900 руб. /пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) — 1 600 руб.
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Парадный Петербург»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Октябрьская» или «Москва») — 15 050 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

А-отель Фонтанка 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 1 минуте ходьбы от отеля “Азимут”.

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный
16.10.23-21.10.23223002280027050
22.10.23227002295027650
23.10.23231002310028250
24.10.23235002325028850
25.10.23239002340029450
26.10.23-30.10.23243002355030050
31.10.23244002365030250
01.11.23245002375030450
02.11.23246002385030650
03.11.23242002370030050
04.11.23238002355029450
05.11.23233002330028650
06.11.23228002305027850
07.11.23-24.12.23223002280027050

Катарина Арт Отель 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 4 минутах ходьбы Площадь Искусств (встреча с гидом там). Выход через Итальянскую улицу.

По предварительному запросу в период низкого сезона 16.10.23-28.12.23 и 08.01.24-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить раннее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СмартСтандартныйКомфорт
16.10.23-30.10.2323050295502355030800245502455032550
31.10.2323150297502365031000246502465032800
01.11.2323250299502375031200247502475033050
02.11.23-04.11.2323350301502385031400248502485033300
05.11.2323250299502375031200247502475033050
06.11.2323150297502365031000246502465032800
07.11.23-24.12.2323050295502355030800245502455032550
12.01.24-27.03.2423050295502355030800245502530032550

Москва 4*. Завтрак “шведский стол”.

Раннее заселение и поздний выезд платные.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
16.10.23-22.10.23235502380030050258002530034550
23.10.23237502405030450260502555035050
24.10.23239502430030850263002580035550
25.10.23241502455031250265502605036050
26.10.23243502480031650268002630036550
27.10.23-30.10.23245502505032050270502655037050
31.10.23246502515032250272002670037350
01.11.23247502525032450273502685037650
02.11.23248502535032650275002700037950
03.11.23246502510032250272502675037450
04.11.23244502485031850270002650036950
05.11.23241502450031250266002610036150
06.11.23238502415030650262002570035350
07.11.23-24.12.23235502380030050258002530034550

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург).Завтрак "шведский стол".

По предварительному запросу в период низкого сезона 16.10.23-28.12.23 и 08.01.24-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить раннее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный МТК (18м)Комфорт МК
16.10.23245503120025250242502380032650
17.10.23248003160025450244502405033000
18.10.23250503200025650246502430033350
19.10.23253003240025850248502455033700
20.10.23-02.11.23255503280026050250502480034050
03.11.23253003240025850248502455033700
04.11.23250503200025650246502430033350
05.11.23248003160025450244502405033000
06.11.23245503120025250242502380032650
07.11.23-24.12.23243003080025050240502355032300

Азимут 4*. Завтрак “шведский стол”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Смарт стандарт
16.10.232495031050
17.10.23-20.10.232510031300
21.10.23-22.10.232495031050
23.10.232510031300
24.10.232525031550
25.10.232540031800
26.10.23-30.10.232555032050
31.10.232565032250
01.11.232575032450
02.11.232585032650
03.11.232560032150
04.11.232535031650
05.11.232500030950
06.11.232465030250
07.11.23-24.12.232430029550

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Россия 3*. Завтрак “шведский стол”. 5 остановок на метро без пересадок до станции “Невский проспект”, встреча с гидом на Площади Искусств (исключение — суббота, поездка в Царское Село).

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйБизнес
16.10.23-22.10.232205028800230502230028550
23.10.232235029450232502245028600
24.10.232265030100234502260028650
25.10.232295030750236502275028700
26.10.232325031400238502290028750
27.10.23-01.11.232355032050240502305028800
02.11.232305031050237002280028550
03.11.232255030050233502255028300
04.11.232205029050230002230028050
05.11.232155028050226502205027800
06.11.23-24.12.232105027050223002180027550
12.01.24-17.02.242130027300225502205028300
18.02.242150027750227502215028500
19.02.242170028200229502225028700
20.02.24-22.02.242190028650231502235028900
23.02.242170026700229502225028700
24.02.242150025750227502215028500
25.02.24-02.03.242130024800225502205028300
03.03.242150025750227502215028500
04.03.242170026700229502225028700
05.03.24-07.03.242190027650231502235028900
08.03.242170026700229502225028700
09.03.242150025750227502215028500
10.03.24-18.03.242130024800225502205028300
19.03.242180026350229002230028550
20.03.242230027900232502255028800
21.03.242280029450236002280029050
22.03.242330031000239502305029300
23.03.24-26.03.242380032550243002330029550
27.03.242350031950241502315029500
28.03.242320031350240002300029450
29.03.242290030750238502285029400
30.03.242260030150237002270029350
31.03.24-16.04.242230029550235502255029300

Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак “шведский стол”. В 3 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт Плюс
16.10.23-24.12.23230502230028800

Русь 4*. Завтрак “шведский стол”. В 19 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Взрослый

Одноместный

Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Классик (стандарт)Джуниор Сюит
16.10.23-30.10.232505028300268002555035050
31.10.232520028450269502570035350
01.11.232535028600271002585035650
02.11.23-04.11.232550028750272502600035950
05.11.232535028600271002585035650
06.11.232520028450269502570035350
07.11.23-24.12.232505028300268002555035050

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург). Завтрак “Континентальный” в Цехе 85 или завтрак “шведский стол” в кафе через дорогу. В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Москва”.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Смарт без кухниСмартСтудия (быв. Стандарт)
16.10.23-30.10.2325050343002605036050270502655038050
31.10.2325200345502620036350272002670038350
01.11.2325350348002635036650273502685038650
02.11.23-04.11.2325500350502650036950275002700038950
05.11.2325350348002635036650273502850038650
06.11.2325200345502620036350272002890038350
07.11.23-24.12.2325050343002605036050270502930038050

Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак "шведский стол". В 9 минутах пешком от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйКомфорт
16.10.23-24.12.232705032050283002805034550

Ибис 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 12 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный
16.10.23-30.10.232505032300
31.10.232515032550
01.11.232525032800
02.11.232535033050
03.11.232490032200
04.11.232445031350
05.11.232390030250
06.11.232335029150
07.11.23-24.12.232280028050

Izzzi у Гостиного Двора 3* (Санкт-Петербург). Завтрак “шведский стол”. В 12 минутах ходьбы от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью ВзрослыйОдноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СмартКомфорт
16.10.23-18.10.232555033300268002555035800
19.10.232580033800272002585036650
20.10.232605034300276002615037500
21.10.232630034800280002645038350
22.10.232655035300284002675039200
23.10.23-02.11.232680035800288002705040050
03.11.232595034150279002640038200
04.11.232510032500270002575036350
05.11.232425030850261002510034500
06.11.232340029200252002445032650
07.11.23-17.02.242255027550243002380030800
18.02.242340029200252002445032650
19.02.242425030850261002510034500
20.02.242510032500270002575036350
21.02.242595034150279002640038200
22.02.243435026100279502645038400
23.02.243290025400271002585036750
24.02.243145024700262502525035100
25.02.243000024000254002465033450
26.02.24-02.03.242855023300245502405031800
03.03.243000024000254002465033450
04.03.243145024700262502525035100
05.03.243290025400271002585036750
06.03.24-07.03.243435026100279502645038400
08.03.243290025400271002585036750
09.03.243145024700262502525035100
10.03.243000024000254002465033450
11.03.24-13.03.242855023300245502405031800
14.03.243000024000254002465033450
15.03.243145024700262502525035100
16.03.243290025400271002585036750
17.03.243435026100279502645038400
18.03.24-28.03.243580026800288002705040050

Best Western 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "накрытие".В 4 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

По предварительному запросу в период низкого сезона 16.10.23-28.12.23 и 08.01.24-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить раннее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Комфорт
16.10.2325250247002400032150
17.10.2325450248502420032500
18.10.2325650250002440032850
19.10.2325850251502460033200
20.10.23-02.11.2326050253002480033550
03.11.2325850251502460033200
04.11.2325650250002440032850
05.11.2325450248502420032500
06.11.2325250247002400032150
07.11.23-24.12.2325050245502380031800

Достоевский 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".В 16 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская” и в 20 минутах ходьбы от Площади Искусств.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный ВзрослыйДвухместный с раздельными кроватями ВзрослыйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйСупериор
16.10.23-23.10.232455032550263002880034800
24.10.232440032200263002805034600
25.10.232425031850263002730034400
26.10.232410031500263002655034200
27.10.232395031150263002580034000
28.10.23-30.10.232380030800263002505033800
31.10.232395031000264502520034050
01.11.232410031200266002535034300
02.11.232425031400267502550034550
03.11.232420031450264502595034400
04.11.232415031500261502640034250
05.11.232395031350257002670033850
06.11.232375031200252502700033450
07.11.23-20.03.242355031050248002730033050
21.03.242360031000251002685033200
22.03.242365030950254002640033350
23.03.242370030900257002595033500
24.03.242375030850260002550033650
25.03.24-27.03.242380030800263002505033800

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 7 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
СтандартныйПолулюкс
16.10.23-30.10.232980038800360503405051300
31.10.233000039150363503430051800
01.11.233020039500366503455052300
02.11.23-04.11.233040039850369503480052800
05.11.233020039500366503455052300
06.11.233000039150363503430051800
07.11.23-26.03.242980038800360503405051300

“Гранд Отель Эмеральд” 5* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол".В 10 минутах ходьбы от гостиницы “Октябрьская”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями /

с двуспальной кроватью

Взрослый

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) ВзрослыйОдноместный Взрослый
Стандартный
16.10.23-30.10.23350503530046800
31.10.23353003555047200
01.11.23355503580047600
02.11.23-04.11.23358003605048000
05.11.23355503580047600
06.11.23353003555047200
07.11.23-24.12.23350503530046800

Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы “Москва”.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью

Взрослый

Одноместный Взрослый
Стандартный
16.10.23-27.01.243130042050

Варианты проживания

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

5 ночей

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» 3

Отель «Азимут» 4

5 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Отель «Москва» 4

5 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Катарина Арт Отель»

5 ночей

Арт-отель Catherine идеально расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от Государственного Русского музея, в 14 минутах ходьбы от Летнего сада и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой.

В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi.

Гости могут воспользоваться услугами консьержа.

Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта и услуга проката велосипедов. В каждом номере установлен рабочий стол и телевизор с плоским экраном.

В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье.

Все номера оснащены сейфом.

Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»Отель «Катарина Арт Отель»

Отель «Октябрьская»

5 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00.

Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин.

Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»Отель «Октябрьская»

«Россия» 3

5 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

«Россия» 3«Россия» 3«Россия» 3«Россия» 3«Россия» 3

Апарт-отель Yard Residence 4

5 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

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Порт Комфорт Лиговский 29 4

5 ночей

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

«Ибис» 3

5 ночей

Отель Ибис Санкт-Петербург Центр является трехзведочным отелем европейского уровня и предлагает гостям 221 комфортный и современный номер. Гостиница расположена в центре города на Лиговском проспекте, в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта, в 500 метрах от Московского железодорожного вокзала. Наши гости смогут насладиться прекрасной кухней ресторана ibis kitchen, посетить лобби-бар отеля.

«Ибис» 3«Ибис» 3«Ибис» 3«Ибис» 3«Ибис» 3«Ибис» 3

Кравт Невский СПА 4

5 ночей

Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.

Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.

При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.

Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.

В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.

Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4Кравт Невский СПА 4

«Русь» 4

5 ночей

К услугам гостей бильярдный зал, массажный кабинет, сауна с бассейном, хаммам, салон красоты, стоматология. Для проведения совещаний и других деловых мероприятий гостиница предлагает конференц-залы различной площади. Отель располагает широкой зоной охраняемой парковки и стоянки, что невероятно удобно в центре большого города. Меню ресторана составляют блюда традиционной русской и европейской кухни. В баре 24 часа представлен широкий ассортимент напитков, закусок, а также кондитерских изделий от фирменной кондитерской «Русь».

«Русь» 4«Русь» 4«Русь» 4«Русь» 4«Русь» 4«Русь» 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
  • Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в “Важно знать”, заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено)
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1 650 рублей.

Скидка детям 14-16 лет: 800 рублей.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1 600 руб.);
  • Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) (850 руб. взр., 750 руб. шк.);
  • Посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.);
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.);
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Можно ли в тур с животными?

IZZZI у Гостиного двора

пер. Крылова, 5 Б

Размещение собак и кошек мелких пород, весом не более 8 кг, допускается в номерах определенных категорий. Стоимость 1900 рублей.

А-Отель Фонтанка

Лермонтовский просп., 43/1

Разрешено только в номерах категории стандарт и максимальным весом животного не более 5 кг. Стоимость 1500/руб/сутки.

Азимут

Лермонтовский просп., 43/1

Не более 5 кг, платная услуга (зависит от номера) + депозит (3000).

ИбисЛиговский просп., 54Депозит в размере 3000 руб., доплата составляет 500 рублей в сутки.
Кравт Невскийул. Александра Невского, 8АДо 5 кг – 2000 руб., понадобится справка о прививках. Предоставляют миски и лежанки.
Москваплощадь Александра Невского, 2Вес домашнего животного не должен превышать 5 кг, также при себе необходимо иметь прививочный сертификат со всеми прививками. Стоимость проживания животного составляет 1000 рублей/сутки с животного. Оплата при заселении.
Новотельул. Маяковского 3аСтоимость – 1000 руб. /сутки за каждое животное. Без залога.
ОктябрьскаяЛиговский просп., 10/118Можно только с собаками до 5 кг, 1000 руб. /сутки.
Порт Комфорт Лиговский 29Лиговский пр., 29До 10 кг. Доплата за проживание 5000 руб.
Россияплощадь Чернышевского, 111300 руб. /сутки доплата, 5000 руб. залог.
РусьАртиллерийская ул., 1Возможно проживание с домашними животными до 5 кг, в любые категории номеров. Стоимость – 800 рублей в сутки + возвратный депозит в размере 5 000 рублей.
Ярд Резиденсул. Херсонская 43/12Только в номерах категории стандарт, только собаки до 10 кг, 1000 руб. /сутки, 2000 руб. залог.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 окт 2023
Тур "Петербургская коллекция". Всё очень понравилось. Были 4 дня. Хороший отель Арт Ну вот Палас. Организация тура на 5! Комфортабельные автобусы. Всё четко по времени. Очень хорошо, что на экскурсиях использовались радио-гиды.
В
12 окт 2023
Очень понравилось путешествие. Всё хорошо организовано. Интересные экскурсии. Большое спасибо!
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!

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