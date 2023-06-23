Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция весна-лето

5
3 отзыва
Гибкий тур для знакомства с городом за 3 дня.

Экскурсионная программа подстраивается под туриста – вы можете выбрать только те экскурсии, которые вам интересны.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
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Что вас ожидает:

Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Вы увидите перспективы петербургских улиц, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и изгибы рек и каналов
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы сами выбираете, с какого дня начнется тур, не нужно подгадывать дату приезда
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Помимо основной программы, вы можете выбрать увлекательную экскурсию на вечер

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.

1 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями — белками.

  • Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Стоимость программы — по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).

17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (Стоимость программы — 800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.).
Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
2 день

Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

  • Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (Стоимость программы — 850 руб. взр., 700 руб. шк., пенс.).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

  • 23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (Стоимость программы — 1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Вторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в КронштадтВторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: На заезды в апреле и октябре замена — посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-ПетербургуСреда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
4 день

Четверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western»,«Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

  • Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (Стоимость программы — 1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.).

16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Трансфер в Океанариум.

  • Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (Стоимость программы — с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЧетверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЧетверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворцаЧетверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
5 день

Пятница. Автобусная прогулка по центру города, Эрмитаж

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная прогулка по центру города.

Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.

Прогулка по Летнему саду.

Летний сад — любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

  • 14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (Стоимость программы — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (Стоимость программы — 500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.);
  • 23:30-02:30 Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (Стоимость программы — 1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Пятница. Автобусная прогулка по центру города, ЭрмитажПятница. Автобусная прогулка по центру города, ЭрмитажПятница. Автобусная прогулка по центру города, ЭрмитажПятница. Автобусная прогулка по центру города, Эрмитаж
6 день

Суббота. Автобусная экскурсия в Гатчину

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина — дна из пригородных императорских резиденций.

Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры — всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Автобусная экскурсия в ГатчинуСуббота. Автобусная экскурсия в ГатчинуСуббота. Автобусная экскурсия в ГатчинуСуббота. Автобусная экскурсия в Гатчину
7 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Табличка «Петербургская Коллекция».

Время встречи уточнять перед заездом.

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western»,«Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура без проживания — 6 800 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместный Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандартный Комфорт
27.07-30.07.231160015400122002080016400
31.07-27.08.231110013800118001120015600
28.08-24.09.231060013100112001080014300
25.09-13.10.23980011800105001030013100

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Стандартный

28.07.23-30.07.23

13200

19200

13600

20000

14000

13200

20800

31.07.23

12850

18450

13200

19250

13600

12850

20000

01.08.23-27.08.23

12500

17700

12800

18500

13200

12500

19200

28.08.23

11800

16350

12150

17100

12500

12050

17850

29.08.23-23.09.23

11100

15000

11500

15700

11800

11600

16500

24.09.23

10950

14750

11350

15450

11700

11500

16250

25.09.23-13.10.23

10800

14500

11200

15200

11600

11400

16000

Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 6-13)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 6-13)

Одноместный
СтандартныйСупериор
27.07-30.07.231220011700114001540012800122001180016700
31.07-31.08.231180011400111001480012500118001150016100
01.09-09.10.231130010800105001380012000113001090015100
10.10.231080010500101501280011500109501060014100
11.10-13.10.23103001020098001180011000106001030013100

Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый
Стандартный КомфортДжуниор Сюит
08.07-05.081170011700161001190011200166001270021100
06.08-30.081120010600151001140010700156001220020100
31.08.231085010350144001105010500149001200019400
31.08-30.091050010100137001070010300142001180018700
01.10-13.109800970012500101009800130001130017500

Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйКомфорт
27.07-30.07.23123001200017000138001300019900
31.07-28.08.23120001170016300133001260019100
29.08-30.09.23115001140015500127001220017800
01.10-13.10.23102001030012800111001090014600

Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный

(2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный
Комфорт
27.07-31.0714000132001290019500
01.08-20.08.2313600128001250018700
21.08-29.09.2312500118001160016700

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
МансардаКомфорт
27.07-30.07.231160015600123001160017000
31.07-24.09.231070013800113001090015100
25.09-13.10.231000012100107001050013300

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовТрёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Взрослый Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый Двухместный с раздельными кроватямиОдноместный Взрослый Двухместный с раздельными кроватямОдноместный Взрослый
Комфорт МКСтандартный МТК (18м)
27.07-31.07.23130001645014050196001340018350
01.08-20.08.23127001290013800192001320018000
21.08-29.09.23119001190012700172001220016200

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
Стандартный Супериор
27.07-30.07.231200015900126501185017150
31.07-30.09.231180015600125001170016800
01.10-13.10.231030013100113001080014300

Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.) Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12) Одноместный
Стандартный с видом на ГородСтандартный с видом на Неву
27.07-30.071550014400140002280016200148001440024200
31.07-30.08.231500013900135002180015600143001390023100
31.08.231375013100126501995014350135001310021200
01.09-29.09.231250012300118001810013100127001230019300
30.09.231205012000115501720012650124001200018450
01.10-13.10.231160011700113001630012200121001170017600

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Одноместный Одноместный Двухместный с двуспальной кроватью Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПремиумПолулюкс
29.07.2315100210002500017120191001720029000
30.07.2314850205502440016810187001685028300
31.07-13.08.2314600201002380016500183001650027600
14.08-12.10.2313300176002060014800158001480022600
13.10.2312700163001930014200152001440021300

Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Одноместный
Двухместный с
раздельными
кроватями
Одноместный
Стандартный Улучшенный
31.07-13.10.231650016100230001900028000

Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол), кроме Ярд Резиденс Апарт Отель, там завтрак “накрытие”.

Варианты проживания

Ривер Палас Отель 4

2 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4Ривер Палас Отель 4

Отель «Арт Нуво Палас» 4

2 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4Отель «Арт Нуво Палас» 4

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

2 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4

Апарт-отель Yard Residence 4

2 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4Апарт-отель Yard Residence 4

Отель «Азимут» 4

2 ночи

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Отель «Москва» 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

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Гранд Отель Эмеральд 5

2 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание (при выборе тарифа без проживания)
  • Завтраки после ночлега (при выборе тарифа без проживания)
  • Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в “Важно знать”)
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее): дневной тариф — 2 000 руб. /аэропорт-отель, 1650 руб. /вокзал-отель за машину
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1000 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 450 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 рублей.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Стоимость дополнительных экскурсий составляет:

  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)
  • Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.)
  • Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.),
  • Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.)
  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).

Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 600 рублей.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Можно ли в тур с животными?

Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.

Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.

Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.

По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.

Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
23 июня 2023
Поездка прошла удачно, все понравилось, проживание и сам тур!
М
23 ноя 2023
Добрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджер БС Юля Антропова, за что ей большое спасибо.
Добрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджер
С
22 ноя 2023
Прекрасный тур! Несмотря на хмурую погоду Питер очень понравился, экскурсии прошли на отлично, гид Елена на высоте, спасибо огромное 🔥

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