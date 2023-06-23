Петербургская коллекция весна-лето
Экскурсионная программа подстраивается под туриста – вы можете выбрать только те экскурсии, которые вам интересны.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 3 дня в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге»
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.
1 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями — белками.
- Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Стоимость программы — по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (Стоимость программы — 800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.).
Вторник. Автобусная экскурсия в Кронштадт
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
- Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (Стоимость программы — 850 руб. взр., 700 руб. шк., пенс.).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
- 23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (Стоимость программы — 1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Среда. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
- 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
- 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: На заезды в апреле и октябре замена — посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Четверг. Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western»,«Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское село — любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
- Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (Стоимость программы — 1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.).
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
- Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (Стоимость программы — с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Автобусная прогулка по центру города, Эрмитаж
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад — любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.
В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
- 14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (Стоимость программы — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.).
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (Стоимость программы — 500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.);
- 23:30-02:30 Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (Стоимость программы — 1200 взр., 1000 шк., 1000 студ., 1000 пенс.).
Суббота. Автобусная экскурсия в Гатчину
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина — дна из пригородных императорских резиденций.
Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры — всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Табличка «Петербургская Коллекция».
Время встречи уточнять перед заездом.
1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Best Western»,«Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская».
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская».
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога».
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура без проживания — 6 800 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|27.07-30.07.23
|11600
|15400
|12200
|20800
|16400
|31.07-27.08.23
|11100
|13800
|11800
|11200
|15600
|28.08-24.09.23
|10600
|13100
|11200
|10800
|14300
|25.09-13.10.23
|9800
|11800
|10500
|10300
|13100
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт без кухни
Смарт
Стандартный
28.07.23-30.07.23
13200
19200
13600
20000
14000
13200
20800
31.07.23
12850
18450
13200
19250
13600
12850
20000
01.08.23-27.08.23
12500
17700
12800
18500
13200
12500
19200
28.08.23
11800
16350
12150
17100
12500
12050
17850
29.08.23-23.09.23
11100
15000
11500
15700
11800
11600
16500
24.09.23
10950
14750
11350
15450
11700
11500
16250
25.09.23-13.10.23
10800
14500
11200
15200
11600
11400
16000
Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 6-13)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|27.07-30.07.23
|12200
|11700
|11400
|15400
|12800
|12200
|11800
|16700
|31.07-31.08.23
|11800
|11400
|11100
|14800
|12500
|11800
|11500
|16100
|01.09-09.10.23
|11300
|10800
|10500
|13800
|12000
|11300
|10900
|15100
|10.10.23
|10800
|10500
|10150
|12800
|11500
|10950
|10600
|14100
|11.10-13.10.23
|10300
|10200
|9800
|11800
|11000
|10600
|10300
|13100
Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Стандартный
|Комфорт
|Джуниор Сюит
|08.07-05.08
|11700
|11700
|16100
|11900
|11200
|16600
|12700
|21100
|06.08-30.08
|11200
|10600
|15100
|11400
|10700
|15600
|12200
|20100
|31.08.23
|10850
|10350
|14400
|11050
|10500
|14900
|12000
|19400
|31.08-30.09
|10500
|10100
|13700
|10700
|10300
|14200
|11800
|18700
|01.10-13.10
|9800
|9700
|12500
|10100
|9800
|13000
|11300
|17500
Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|27.07-30.07.23
|12300
|12000
|17000
|13800
|13000
|19900
|31.07-28.08.23
|12000
|11700
|16300
|13300
|12600
|19100
|29.08-30.09.23
|11500
|11400
|15500
|12700
|12200
|17800
|01.10-13.10.23
|10200
|10300
|12800
|11100
|10900
|14600
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Комфорт
|27.07-31.07
|14000
|13200
|12900
|19500
|01.08-20.08.23
|13600
|12800
|12500
|18700
|21.08-29.09.23
|12500
|11800
|11600
|16700
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Мансарда
|Комфорт
|27.07-30.07.23
|11600
|15600
|12300
|11600
|17000
|31.07-24.09.23
|10700
|13800
|11300
|10900
|15100
|25.09-13.10.23
|10000
|12100
|10700
|10500
|13300
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 0-11) Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.) Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный Взрослый
|Двухместный с раздельными кроватям
|Одноместный Взрослый
|Комфорт МК
|Стандартный МТК (18м)
|27.07-31.07.23
|13000
|16450
|14050
|19600
|13400
|18350
|01.08-20.08.23
|12700
|12900
|13800
|19200
|13200
|18000
|21.08-29.09.23
|11900
|11900
|12700
|17200
|12200
|16200
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Супериор
|27.07-30.07.23
|12000
|15900
|12650
|11850
|17150
|31.07-30.09.23
|11800
|15600
|12500
|11700
|16800
|01.10-13.10.23
|10300
|13100
|11300
|10800
|14300
Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
|Одноместный
|Стандартный с видом на Город
|Стандартный с видом на Неву
|27.07-30.07
|15500
|14400
|14000
|22800
|16200
|14800
|14400
|24200
|31.07-30.08.23
|15000
|13900
|13500
|21800
|15600
|14300
|13900
|23100
|31.08.23
|13750
|13100
|12650
|19950
|14350
|13500
|13100
|21200
|01.09-29.09.23
|12500
|12300
|11800
|18100
|13100
|12700
|12300
|19300
|30.09.23
|12050
|12000
|11550
|17200
|12650
|12400
|12000
|18450
|01.10-13.10.23
|11600
|11700
|11300
|16300
|12200
|12100
|11700
|17600
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Премиум
|Полулюкс
|29.07.23
|15100
|21000
|25000
|17120
|19100
|17200
|29000
|30.07.23
|14850
|20550
|24400
|16810
|18700
|16850
|28300
|31.07-13.08.23
|14600
|20100
|23800
|16500
|18300
|16500
|27600
|14.08-12.10.23
|13300
|17600
|20600
|14800
|15800
|14800
|22600
|13.10.23
|12700
|16300
|19300
|14200
|15200
|14400
|21300
Гранд Отель Эмеральд 5* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
Двухместный с
раздельными
кроватями
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|31.07-13.10.23
|16500
|16100
|23000
|19000
|28000
Во всех вариантах проживания включен завтрак (шведский стол), кроме Ярд Резиденс Апарт Отель, там завтрак “накрытие”.
Варианты проживания
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Отель «Арт Нуво Палас» 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Изысканный Арт отель категории 4 звезды с уникальным дизайном, прекрасный выбор для ценителей европейского уровня комфорта и внимательного отношения персонала, а также для всех влюблённых в атмосферу Петербурга. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город. По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Парк Инн Прибалтийская» 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Отель «Азимут» 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Завтраки после ночлега (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание (при выборе тарифа без проживания)
- Завтраки после ночлега (при выборе тарифа без проживания)
- Дополнительные экскурсии (стоимость и наименования экскурсий смотреть в “Важно знать”)
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее): дневной тариф — 2 000 руб. /аэропорт-отель, 1650 руб. /вокзал-отель за машину
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 14 лет (0-13): 1000 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 450 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 рублей.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий составляет:
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (1100 взр., 900 шк., 1000 студ., 1000 пенс.)
- Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.)
- Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (с 01.04-31.05- 800 взр., 600 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс, с 01.06-31.08 – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.)
- Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1150 взр., 900 шк., 1150 пенс., ст.),
- Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (800 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) - 2200 руб.)
- Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (Места по тарифу стандарт: 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.).
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 600 рублей.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
- Можно ли в тур с животными?
Если по туру есть гостиница Азимут или гостиница Москва, то допускается поездка с животными.
Азимут: животное до 5 кг, депозит 3 000 руб., животное 1 500 руб. в сутки.
Москва: животное до 8 кг, обязательно ветеринарный паспорт со всеми необходимыми прививками, 1 200 р. в сутки.
По другим гостиницам тоже можно делать запрос, будем уточнять индивидуально.
Но на экскурсии брать нельзя, животные остаются в номере, выгуливать их после экскурсии.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.