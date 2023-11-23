Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Петербургская коллекция весна-лето

5
3 отзыва
Классический тур в Санкт-Петербург «Петербургская коллекция» на 4 дня.

Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур.

На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
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Что вас ожидает:

Архитектура Петербурга
Архитектура Петербурга
Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти
Восхитительные интерьеры
Восхитительные интерьеры
Увидим украшенные интерьеры, наполненные многочисленными произведениями искусства
Гибкая программа
Гибкая программа
Решайте сами, что вы хотите посетить в этом туре по Санкт-Петербургу

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Время встречи уточнять перед заездом.

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.

Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.

  • Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (за доп. плату).

17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.

Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями(за доп. плату).

Понедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаныПонедельник. Петергоф: парк и фонтаны
2 день

Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Кронштадт.

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.

Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.

  • Дополнительно: 15:00Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».

Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.

У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (за доп. плату).

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

  • 23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей(за доп. плату).
Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»
3 день

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: На заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.

Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепостьСреда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
4 день

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Время встречи уточнять перед заездом.

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

  • Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи(за доп. плату).

16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Трансфер в Океанариум.

  • Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (за доп. плату).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и паркЧетверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
5 день

Пятница. Летний сад - Эрмитаж

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Время встречи уточнять перед заездом.

Автобусная прогулка по центру города.

Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.

Прогулка по Летнему саду.

16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.

  • 14:00 Дополнительно:Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (за доп. плату).

18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

  • Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (за доп. плату).
  • 23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (за доп. плату).
Пятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - ЭрмитажПятница. Летний сад - Эрмитаж
6 день

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Время встречи уточнять перед заездом.

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и паркСуббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Время встречи уточнять перед заездом.

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей ФабержеВоскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

26.07.23-30.07.23

14650

20200

15500

28200

21700

31.07.23-27.08.23

14050

18100

15100

14200

20800

28.08.23-24.09.23

13300

17050

14200

13600

18850

25.09.23-12.10.23

12100

15100

13150

12850

17050

РЕКОМЕНДУЕМ Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)

Одноместный

Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Супериор

26.07.23-30.07.23

15500

14800

14350

20200

16450

15500

22150

31.07.23-29.08.23

15100

14500

14050

19600

16150

15100

21550

30.08.23-31.08.23

14600

13900

13450

18600

15650

14600

20550

01.09.23-08.10.23

14350

13600

13150

18100

15400

14350

20050

09.10.23-12.10.23

13850

13300

12800

17100

14900

14000

19050

Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

26.06.23-05.08.23

15250

14200

22300

15700

14500

23050

06.08.23-31.08.23

14200

13300

20050

14500

13450

20800

01.09.23-30.09.23

13150

12550

17950

13450

12850

18700

01.10.23-12.10.23

12100

11950

16150

12550

12100

16900

Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Мансарда

Комфорт

26.07.23-30.07.23

14650

20550

15700

14650

22550

15700

31.07.23-24.09.23

13450

18100

14350

13750

20050

14350

25.09.23-12.10.23

12400

15550

13450

13150

17350

13450

Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Комфорт

09.07.23-20.08.23

18000

16800

16350

25850

18000

21.08.23-28.09.23

16150

15100

14800

22450

16150

Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак, новые цены от 26.05.23

Даты заездов

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт без кухни

Смарт

Стандартный

28.07.23-29.07.23

26200

17200

27400

17800

18400

17200

28600

30.07.23

25450

16850

26650

17400

18000

16850

27800

31.07.23

24700

16500

25900

17000

17600

16500

27000

01.08.23-26.08.23

23950

16150

25150

16600

17200

16150

26200

27.08.23

22600

15450

23750

15950

16500

15700

24850

28.08.23

21250

14750

22350

15300

15800

15250

23500

29.08.23-22.09.23

19900

14050

20950

14650

15100

14800

22150

23.09.23

19650

13900

20700

14500

15000

14700

21900

24.09.23

19400

13750

20450

14350

14900

14600

21650

25.09.23-12.10.23

19150

13600

20200

14200

14800

14500

21400

Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный МТК

Комфорт МК

08.07.23-20.08.23

17400

24750

18350

20300

16750

26600

18350

21.08.23-28.09.23

15700

21700

16450

15250

15250

23200

16450

РЕКОМЕНДУЕМ Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый

Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Комфорт

02.07.23-27.08.23

15400

14950

21850

17350

16300

26050

28.08.23-30.09.23

14650

14500

20650

16450

15700

24100

01.10.23-12.10.23

12700

12850

16600

14050

13750

19300

Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный

26.07.23-30.07.23

15700

22000

15700

31.07.23-30.09.23

15100

21100

15100

01.10.23-12.10.23

13600

17950

13600

Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный

Полулюкс

17.06.23-13.08.23

19300

27550

19300

24850

22150

38800

24850

14.08.23-12.10.23

17350

23800

17350

21100

19600

31300

21100

Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный

Супериор

01.07.23-30.09.23

20800

15100

16150

14950

22600

16150

01.10.23-12.10.23

17050

12850

14350

13600

18850

14350

Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"

Даты заездов

Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный с видом на город

Стандартный с видом на Неву

26.07.23-30.07.23

20400

18750

18150

31100

21400

19350

33150

31.07.23-31.08.23

19900

18250

17650

30100

20800

18850

32050

01.09.23-30.09.23

16150

15850

15100

24550

17050

16450

26350

01.10.23-12.10.23

14800

14950

14350

21850

15700

15550

23800

Экскурсионный пакет без проживания: 7 600 руб. (4-дневный тур).

Скидка детям до 14 лет: 1350 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 600 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 300 рублей.

Варианты проживания

Ярд Резиденс Апарт Отель 4

3 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

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Охтинская 3

3 ночи

Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.

Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.

При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.

В числе удобств отеля «Охтинская» бесплатная парковка для легковых автомобилей. Расстояние до автобусной остановки «Улица Тарасова» составляет 100 метров.

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Арт Деко Невский 4

3 ночи

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.

В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.

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Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Москва 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Парк Инн Прибалтийская 4

3 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.

В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут.

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Ибис 3

3 ночи

Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.

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Октябрьская 4

3 ночи

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.

Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

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Best Western Plus Center Hotel 4

3 ночи

Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.

Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.

В номере:

  • Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
  • Возможность дополнительного спального места.
  • ЖК телевизор 32 дюйма.
  • Бесплатный доступ в Интернет.
  • Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
  • Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4Best Western Plus Center Hotel 4

Novotel St. Petersburg Centre 4

3 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4Novotel St. Petersburg Centre 4

Ривер Палас Отель 4

3 ночи

Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.

Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.

В числе удобств отеля River Palace терраса.

В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.

Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.

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Арт Нуво Палас 4

3 ночи

Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.

В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.

По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.

Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.

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Гранд Отель Эмеральд 5

3 ночи

Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.

Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.

Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.

В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб
  • Индивидуальный трансфер, дневной тариф 2 000 руб. аэропорт – отель, 1 650 руб. – вокзал – отель за машину
  • Дополнительные экскурсии:посещение Океанариума – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс. автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1000 шк., 1 000 пенс., ст. теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс. посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 100 взр., 900 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб. морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.
  • Посещение Океанариума – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.
  • Автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1000 шк., 1 000 пенс., ст.
  • Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.
  • Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 100 взр., 900 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс.
  • Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.
  • Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.
  • Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован тур?

Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.

В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.

Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.

Отправление от гостиниц в понедельник:

1 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»

3 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
  • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц во вторник:

1 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»

3 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
  • 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц в среду:

1 автобус:

  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»

2 автобус:

  • 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
  • 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»

3 автобус:

  • 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
  • 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
  • 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц в четверг:

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц в пятницу:

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц в субботу:

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

Отправление от гостиниц в воскресенье:

1 автобус:

  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»

2 автобус:

  • 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
  • 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»

3 автобус:

  • 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
  • 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
  • 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».

В последующие экскурсионные дни точное время отправления из гостиниц нужно уточнять перед заездом.

Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.

На каком транспорте будут перемещаться туристы?

Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.

Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.

Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
23 ноя 2023
Добрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджер БС Юля Антропова, за что ей большое спасибо.
Добрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджерДобрый день, тур у меня был в Санкт-Петербург с 07.11.23-12.11.23. Всё оформляла онлайн, помогала мне менеджер
С
22 ноя 2023
Прекрасный тур! Несмотря на хмурую погоду Питер очень понравился, экскурсии прошли на отлично, гид Елена на высоте, спасибо огромное 🔥
Л
10 ноя 2023
Не смотря на то, что я проживаю в Санкт-Петербурге, тур меня очень заинтересовал. А тут как раз длинные выходные, все совпало! Тур очень насыщенный, но не перегружен. Впечатлений море! Надеюсь, гостям нашего города также понравилось! А чтобы полностью погрузиться я взяла тур с проживанием. Все быстро обсудили, выбрали отель в центре Невского проспекта, оформили документы. Организаторы поддерживали связь до окончания тура. В общем, организация на самом высшем уровне! Спасибо!
Не смотря на то, что я проживаю в Санкт-Петербурге, тур меня очень заинтересовал. А тут какНе смотря на то, что я проживаю в Санкт-Петербурге, тур меня очень заинтересовал. А тут какНе смотря на то, что я проживаю в Санкт-Петербурге, тур меня очень заинтересовал. А тут как

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