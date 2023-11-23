Петербургская коллекция весна-лето
Экскурсионная программа в туре подстраивается под туриста — Вы можете выбрать, с какого дня недели начать тур.
На выбор все самые знаковые места Северной столицы: Эрмитаж, Петергоф, музей Фаберже, Царское село, Исаакиевский собор и многое другое. Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 4 дня в период с 24 апреля 2023 г. по 15 октября 2023 г. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Петергоф: парк и фонтаны
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Время встречи уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа (12:30).
Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них — летняя императорская резиденция — Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами.
- Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (за доп. плату).
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга.
Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями(за доп. плату).
Вторник. Кронштадт: парк «Остров фортов»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды.
- Дополнительно: 15:00Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты — это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (за доп. плату).
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
- 23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей(за доп. плату).
Среда. Автобусная обзорная экскурсия - Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: На заезды в апреле и октябре замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Четверг. Царское село: Екатерининский дворец и парк
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Время встречи уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
- Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII — начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи(за доп. плату).
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
- Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (за доп. плату).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пятница. Летний сад - Эрмитаж
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Время встречи уточнять перед заездом.
Автобусная прогулка по центру города.
Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь.
Прогулка по Летнему саду.
16:00 Посещение Эрмитажа — одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце — резиденции русских царей.
- 14:00 Дополнительно:Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (за доп. плату).
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
- Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург (за доп. плату).
- 23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (за доп. плату).
Суббота. Гатчина: Дворец Павла I и парк
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Время встречи уточнять перед заездом.
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».
Воскресенье. Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - Музей Фаберже
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Время встречи уточнять перед заездом.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе — это дворцы.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея — 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Арт Нуво Палас 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
26.07.23-30.07.23
14650
20200
15500
28200
21700
31.07.23-27.08.23
14050
18100
15100
14200
20800
28.08.23-24.09.23
13300
17050
14200
13600
18850
25.09.23-12.10.23
12100
15100
13150
12850
17050
РЕКОМЕНДУЕМ Парк Инн Прибалтийская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 6-13)
Одноместный
Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Супериор
26.07.23-30.07.23
15500
14800
14350
20200
16450
15500
22150
31.07.23-29.08.23
15100
14500
14050
19600
16150
15100
21550
30.08.23-31.08.23
14600
13900
13450
18600
15650
14600
20550
01.09.23-08.10.23
14350
13600
13150
18100
15400
14350
20050
09.10.23-12.10.23
13850
13300
12800
17100
14900
14000
19050
Охтинская 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
26.06.23-05.08.23
15250
14200
22300
15700
14500
23050
06.08.23-31.08.23
14200
13300
20050
14500
13450
20800
01.09.23-30.09.23
13150
12550
17950
13450
12850
18700
01.10.23-12.10.23
12100
11950
16150
12550
12100
16900
Арт Деко Невский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Мансарда
Комфорт
26.07.23-30.07.23
14650
20550
15700
14650
22550
15700
31.07.23-24.09.23
13450
18100
14350
13750
20050
14350
25.09.23-12.10.23
12400
15550
13450
13150
17350
13450
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Комфорт
09.07.23-20.08.23
18000
16800
16350
25850
18000
21.08.23-28.09.23
16150
15100
14800
22450
16150
Ярд Резиденс Апарт Отель 4* (Санкт-Петербург), Континентальный завтрак, новые цены от 26.05.23
Даты заездов
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт без кухни
Смарт
Стандартный
28.07.23-29.07.23
26200
17200
27400
17800
18400
17200
28600
30.07.23
25450
16850
26650
17400
18000
16850
27800
31.07.23
24700
16500
25900
17000
17600
16500
27000
01.08.23-26.08.23
23950
16150
25150
16600
17200
16150
26200
27.08.23
22600
15450
23750
15950
16500
15700
24850
28.08.23
21250
14750
22350
15300
15800
15250
23500
29.08.23-22.09.23
19900
14050
20950
14650
15100
14800
22150
23.09.23
19650
13900
20700
14500
15000
14700
21900
24.09.23
19400
13750
20450
14350
14900
14600
21650
25.09.23-12.10.23
19150
13600
20200
14200
14800
14500
21400
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный МТК
Комфорт МК
08.07.23-20.08.23
17400
24750
18350
20300
16750
26600
18350
21.08.23-28.09.23
15700
21700
16450
15250
15250
23200
16450
РЕКОМЕНДУЕМ Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный Взрослый
Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Комфорт
02.07.23-27.08.23
15400
14950
21850
17350
16300
26050
28.08.23-30.09.23
14650
14500
20650
16450
15700
24100
01.10.23-12.10.23
12700
12850
16600
14050
13750
19300
Ибис 3* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
26.07.23-30.07.23
15700
22000
15700
31.07.23-30.09.23
15100
21100
15100
01.10.23-12.10.23
13600
17950
13600
Novotel St. Petersburg Centre 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
Полулюкс
17.06.23-13.08.23
19300
27550
19300
24850
22150
38800
24850
14.08.23-12.10.23
17350
23800
17350
21100
19600
31300
21100
Достоевский 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
Супериор
01.07.23-30.09.23
20800
15100
16150
14950
22600
16150
01.10.23-12.10.23
17050
12850
14350
13600
18850
14350
Ривер Палас Отель 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
Даты заездов
Двухместный с двуспальной и раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-12)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный с видом на город
Стандартный с видом на Неву
26.07.23-30.07.23
20400
18750
18150
31100
21400
19350
33150
31.07.23-31.08.23
19900
18250
17650
30100
20800
18850
32050
01.09.23-30.09.23
16150
15850
15100
24550
17050
16450
26350
01.10.23-12.10.23
14800
14950
14350
21850
15700
15550
23800
Экскурсионный пакет без проживания: 7 600 руб. (4-дневный тур).
Скидка детям до 14 лет: 1350 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 600 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): любое количество дней 300 рублей.
Варианты проживания
Ярд Резиденс Апарт Отель 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Охтинская 3
Этот отель с панорамным видом на Неву расположен в Санкт-Петербурге. К услугам гостей лобби-бар и бесплатный Wi-Fi.
Номера гостиницы «Охтинская» оформлены в индивидуальном стиле. Во всех номерах, кроме люксов, обустроен балкон. Из окон открывается вид на реку, Большеохтинский мост и Смольный собор, который находится напротив.
При гостинице «Охтинская» работают 2 светлых ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Со смотровой площадки на 14 этаже гостиницы «Охтинская» можно полюбоваться великолепным видом на Санкт-Петербург.
В числе удобств отеля «Охтинская» бесплатная парковка для легковых автомобилей. Расстояние до автобусной остановки «Улица Тарасова» составляет 100 метров.
Арт Деко Невский 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Ежедневно в отеле «Арт Деко Невский» сервируется континентальный завтрак.
В 4,5 км находятся музей Фаберже и музей Анны Ахматовой. Расстояние от отеля «Арт-деко Невский» до международного аэропорта Пулково составляет 25 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Парк Инн Прибалтийская 4
Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi.
В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки. Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.
Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут.
Ибис 3
Этот отель расположен в самом центре Санкт-Петербурга, всего в 5 минутах ходьбы от магазинов на Невском проспекте и всего в 500 метрах от Московского железнодорожного вокзала. В номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номера в Ibis St. Petersburg Centre оснащены кондиционером. В числе удобств — спутниковое телевидение и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане Ibis Kitchen подаются блюда средиземноморской кухни. В отеле также работает лаундж-бар Ibis, где гости могут заказать прохладительные напитки и легкие закуски.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. Для гостей также предоставляется крытая охраняемая парковка.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Best Western Plus Center Hotel 4
Best Western Plus Centre Hotel расположен в историческом сердце Санкт-Петербурга, в центре деловой, культурной и развлекательной жизни Северной Столицы. Отель находится на пересечении Невского и Лиговского проспектов, на площади Восстания, напротив Московского вокзала, что даёт прекрасную возможность для изучения центра города, организации деловых встреч и шопинга, знакомства с музеями, театрами, ресторанами.
Двухместный номер: современный и комфортный номер с двумя односпальными кроватями или одной большой для размещения одного или трех человек. Площадь – 25 м. кв.
В номере:
- Две односпальные кровати, или одна большая кровать.
- Возможность дополнительного спального места.
- ЖК телевизор 32 дюйма.
- Бесплатный доступ в Интернет.
- Чайник, чайная пара, кофе, чёрный чай, сахар, сливки.
- Завтрак a la carte в ресторане французской кухни «Du Nord 1834 кондитерская» на 1-м этаже Отеля.
Novotel St. Petersburg Centre 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Ривер Палас Отель 4
Этот отель удобно расположен на Васильевском острове — в деловом, культурном и историческом центре города, всего в 2,5 км от Невского проспекта и Дворцовой площади. К услугам гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей камера хранения багажа. Предоставляются услуги консьержа и услуги билетной кассы.
Во всех номерах установлен платяной шкаф. В каждом номере отеля River Palace есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
В числе удобств отеля River Palace терраса.
В бизнес-центре отеля River Palace гости могут воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Расстояние до станции метро «Спортивная» составляет 400 метров. Отель находится в непосредственной близости от современных общественных и культурных мест — в 4 км от порта Севкабель и в 3 км от музея современного искусства Эрарта.
Расстояние до часовни Святой Ксении Блаженной составляет 1,6 км, а до Зимнего дворца — 2,1 км. Расстояние от отеля River Palace до аэропорта Пулково составляет 16 км.
Арт Нуво Палас 4
Отель «Арт Нуво Палас» находится в Санкт-Петербурге. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Четырехзвездочный отель занимает здание 1910 года постройки. Расстояние до выставочного комплекса «Ленэкспо» составляет 2,2 км, а до здания Адмиралтейства 2,9 км. Отель расположен в Василеостровском районе, в 3 км от Исаакиевского собора.
В числе удобств каждого номера телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В некоторых номерах гостиницы «Арт Нуво Палас» есть балкон с видом на город.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники стойки регистрации готовы оказать гостям необходимую помощь и ответить на интересующие их вопросы.
Мариинский театр находится в 3,1 км от отеля.
Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд-отель «Эмеральд» расположен недалеко от Смольного собора и Таврического сада. Пешая прогулка до станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта занимает 10 минут.
Интерьеры гранд-отеля «Эмеральд» роскошно оформлены в классическом стиле. На территории действует бесплатный Wi-Fi.
Любители активного отдыха могут посещать тренажерный зал и занятия по аэробике. К услугам гостей спа-центр с русской и турецкой банями и мини-бассейном (за дополнительную плату). Посетителям оздоровительного центра Emerald предложат широкий спектр процедур.
В ресторане Room DND подают блюда японской и паназиатской кухни.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ) — 600 руб
- Индивидуальный трансфер, дневной тариф 2 000 руб. аэропорт – отель, 1 650 руб. – вокзал – отель за машину
- Дополнительные экскурсии:посещение Океанариума – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс. автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1000 шк., 1 000 пенс., ст. теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс. посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс. автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 100 взр., 900 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс. прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс. экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб. морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс.
- Посещение Океанариума – 850 взр., 650 шк., студ., 350 дети 5-6 лет, 400 пенс.
- Автобусная экскурсия в Павловск — 1 300 взр., 1000 шк., 1 000 пенс., ст.
- Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» — 700 взр., 500 шк., 600 студ., 600 пенс.
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» — 500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — 1 100 взр., 900 шк., 1 000 студ., 1 000 пенс.
- Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» (только летом). Места по тарифу стандарт — 950 взр., 600 реб. 0-11 лет, 950 студ., 950 пенс.
- Экскурсия по крышам Петербурга — 800 руб. взр., студ., пенс. 1 взр+1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. +1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.
- Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» — 850 руб. взр.,700 руб. шк., пенс
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как организован тур?
Данный тур организован таким образом, что Вы можете заехать в любой день недели.
В первый день тура самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. – аэропорт-отель, 1650 руб. – вокзал-отель за машину).
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Туристы, которые присоединяются к программе без гостиницы, отправляются от гостиницы “Октябрьская” или “Москва”, необходимо указать при бронировании.
Отъезд на программу. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время встречи уточнять перед заездом.
Отправление от гостиниц в понедельник:
1 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц во вторник:
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц в среду:
1 автобус:
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
- 12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
- 13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц в четверг:
1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц в пятницу:
1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц в субботу:
1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Отправление от гостиниц в воскресенье:
1 автобус:
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
- 11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
- 11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
В последующие экскурсионные дни точное время отправления из гостиниц нужно уточнять перед заездом.
Внимание! Билеты следует приобретать с учетом Вашего последнего дня тура.
- На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.
Группы меньше 14 чел. – на Мерседес Спринтер.
Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.