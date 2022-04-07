Путешествие в прошлое начинается! Вы проедете на автобусе по главным магистралям города – Невскому проспекту и Садовой улице – под увлекательный рассказ экскурсовода, который будет интересен и взрослому и ребенку. По Троицкому мосту переберемся на Петроградскую сторону, в самое сердце города. Узнаете о том, почему именно здесь царь Петр I решил основать новый город, который очень скоро станет блестящей европейской столицей.

Петропавловская крепость

Здесь все еще живет атмосфера Петровского Петербурга. Вы познакомитесь с историей строительства первой бастионной крепости России. Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет. Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень.

Экскурсия в Музей «Комендантский дом»

Экспонаты этого музея весело и красочно рассказывают об истории города, о его жителях, торговле, быте, искусстве, памятных событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с основания города и вплоть до 1917 года.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Троицкая площадь, «Медный всадник» (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Летний сад

Марсово поле

Адмиралтейство

Благовещенский мост

Дворцовая площадь

Стрелка Васильевского острова

Стрелка Васильевского острова

•Стрелка Васильевского острова