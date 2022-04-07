Петровский Петербург. Петропавловка и музей «Комендантский дом»

Петровский Петербург

Групповая
Петровский Петербург. Петропавловка и музей «Комендантский дом»
Петровский Петербург. Петропавловка и музей «Комендантский дом»
Петровский Петербург. Петропавловка и музей «Комендантский дом»
Петровский Петербург. Петропавловка и музей «Комендантский дом»

Что вас ожидает 🤩

  • Летний сад
  • Марсово поле
  • Адмиралтейство
  • Благовещенский мост
  • Дворцовая площадь
  • Стрелка Васильевского острова
Путешествие в прошлое начинается! Вы проедете на автобусе по главным магистралям города – Невскому проспекту и Садовой улице – под увлекательный рассказ экскурсовода, который будет интересен и взрослому и ребенку. По Троицкому мосту переберемся на Петроградскую сторону, в самое сердце города. Узнаете о том, почему именно здесь царь Петр I решил основать новый город, который очень скоро станет блестящей европейской столицей.

Петропавловская крепость

Здесь все еще живет атмосфера Петровского Петербурга. Вы познакомитесь с историей строительства первой бастионной крепости России. Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет. Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень.

Экскурсия в Музей «Комендантский дом»

Экспонаты этого музея весело и красочно рассказывают об истории города, о его жителях, торговле, быте, искусстве, памятных событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с основания города и вплоть до 1917 года.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Троицкая площадь, «Медный всадник» (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    • Летний сад
    • Марсово поле
    • Адмиралтейство
    • Благовещенский мост
    • Дворцовая площадь
    • Стрелка Васильевского острова
    • Стрелка Васильевского острова
    •Стрелка Васильевского острова

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание
    • Экскурсия по территории Петропавловской крепости
    • Входные билеты с экскурсией по музею "Комендантский дом"
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
    Завершение: Петропавловская крепость
    Когда и сколько длится
    Когда: по понедельникам в 14:30
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по понедельникам в 14:30

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

    👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🖼Музеи

    Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

    Комендантский дом: наглядная история Петербурга
    2 часа
    Индивидуальная
    Дарья
    Нет отзывов
    Комендантский дом: наглядная история Петербурга
    Посетить один из самых интересных музеев Петропавловской крепости с профессиональным гидом
    60004 800 за 1-8 чел.
    Тайны дворцов и доходных домов Петербурга
    1.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Excursions.city
    5
    1 отзыв
    Тайны дворцов и доходных домов Петербурга
    Понятие "центр города" в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют "музей под открытым небом"
    3 400 за 1-15 чел.
    Петербург сквозь века
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Оксана
    Нет отзывов
    Петербург сквозь века
    Увидеть город 18 века в музее «Петровская акватория» и сравнить его с современным
    4 500 за 1-10 чел.
    Сияние ночного Петербурга
    3 часа
    🚌 На автобусе
    Мини-группа
    Валерий
    4.9
    120 отзывов
    Сияние ночного Петербурга
    На Петербург опускается ночь, и архитектурно-художественная подсветка превращает город-музей
    1 500 за 1 человека
    Вокруг Чернышевской: доходные дома, парадные и квартира в доме Ю.Б. Бака
    2 часа
    🚶 Пешая
    Групповая
    Алексей
    4.7
    143 отзыва
    Вокруг Чернышевской: доходные дома, парадные и квартира в доме Ю.Б. Бака
    Любуясь изысканной архитектурой, вы совершите путешествие во времени в Петербург рубежа XIX-ХХ веков
    1 090 за 1 человека
    Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
    2 часа
    🚶 Пешая
    Мини-группа
    Алексей
    4.7
    63 отзыва
    Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
    Большая часть экскурсий по Петербургу связана с императорскими дворцами
    1 400 за 1 человека
    Петровский Петербург
    2 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Marina
    Нет отзывов
    Петровский Петербург
    Исследовать места, связанные с Петром I, и услышать интересные истории об основании города
    4 500 за 1-5 чел.
    Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома
    2 часа
    🚶 Пешая
    Групповая
    Алексей
    4.6
    50 отзывов
    Вокруг Чернышевской: старинные доходные дома
    Погрузиться в мир старого фонда Петербурга
    1 090 за 1 человека
    Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и подняться на крышу
    4.5 часа
    🚶 Пешая
    Групповая
    Алексей
    4.7
    361 отзыв
    Секреты Петербурга: побывать в доходных домах и подняться на крышу
    Рассмотреть красоту старинных построек с разных ракурсов
    1 290 за 1 человека
    Неожиданный Петербург - самые необычные здания города
    3 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Владимир
    Нет отзывов
    Неожиданный Петербург - самые необычные здания города
    Все видели центр Петербурга: мощь классицизма и роскошь барокко
    7 900 за 1-5 чел.
    Жизнь простых людей в Петербурге
    1.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Дмитрий
    4.9
    11 отзывов
    Жизнь простых людей в Петербурге
    Вы познакомитесь с обратной стороной Петербурга, которая прячется от посторонних глаз
    3 500 за 1-4 чел.
    Петровский Петербург
    3 часа
    🚶 Пешая
    Групповая
    Элеонора
    Нет отзывов
    Петровский Петербург
    800 за 1 человека
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ