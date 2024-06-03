Экскурсии в Монетный двор в Санкт-Петербурге

Найдено 8 экскурсий в категории «Монетный Двор» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Сколько зайцев в Петербурге?
🚶 Пешая
Квест
1 час
54 отзыва
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 3 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
101 отзыв
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
15 июня в 13:30
21 июня в 13:30
от 4 700 за всё до 3 чел.
Детская экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950 за всё до 3 чел.
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Крепость доступна для посещения в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 200 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить собор с золотистым шпилем и спуститься в тюрьмы бастиона
Начало: Гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспе...
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
1 700 за человека
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
41 отзыв
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000 за всё до 4 чел.
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Сколько зайцев в Петербурге?
    Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Детская экскурсия по Петропавловской крепости
    Прекрасная экскурсия и гид. Ориентировано на ребенка, что самое главное. Спросила внука, как ему экскурсия. Сказал, отлично, шоколадок было маловато, что не правда. Шоколадок было достаточно😁. Очень рекомендую!
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
    Хочу поблагодарить экскурсовода Татьяну!! Вы,просто чудесный человек,мои внуки Александра и Матвей (7,5 лет и8,5 лет), находятся до сих пор под
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    большим впечатлением! Это была наша вторая экскурсия знакомство со славным городом Героем Санкт Петербургом,(первая на теплоходе по рекам и каналам). Дорогие взрослые,я Вам просто рекомендую начать знакомство с Санкт Петербургом именно с данной экскурсии! Вся экскурсия проходит в доступной для детей информация,закрепляется выданной картой с наклейками,поощрениями в виде шоколадок с видами города. Забегу вперёд,у нас было запланировано ещё четыре индивидуальных экскурсий,и мои внуки помнили что и как происходило,перебивая последующих гидов,они сильно удивлялись,теми знаниями, Петропавловской крепости,наводнений, Бастионов,шпиля с ангелом,и его ремонтом,ботика,монетного двора,тюрьмы,про зайцев,про кошечку хранительницу Серафиму,а про набережную где выходит на морской парад наш президент В. В. Путин.,и много много чего. Еще раз большое спасибо,Вам Уважаемая Татьяна за то,что Вы человек, который находится на своем месте!

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
    Спасибо за душевную экскурсию, которая понравилась не только ребенку, но и взрослому 😃Много интересных фактов простым языком, внимательное отношение к ребенку. Мой сын остался под впечатлением и еще несколько дней после экскурсии засыпал с детской карты Петропавловской крепости в руках.
  • С
    Света
    21 мая 2024
    Тайны Заячьего острова
    Впервые в жизни экскурсия превратилась для меня не в скуку, а в очень увлекательное времяпрепровождение. И взрослым, и детям очень понравилось. Огромное спасибо!
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Тайны Заячьего острова
    Если вы приехали в Питер, и хотите получить удовольствие от знакомства с городом, от общения с приятным и профессиональным гидом,
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    то Вам - к Наталье! Сын, 12 лет- переходный возраст, нежелание вообще ходить на экскурсии, после экскурсии по Петропавловской крепости вместе с Натальей, выдал резюме- это было круто! Я готов с Натальей пойти ещё на экскурсию по трём соборам! Спасибо за юмор, умение находить подход и к подросткам и кко взрослым, вовлекать в разговор и подводить информацию так, чтобы захватывало дух, приводя примеры, из песен и жизни, которые касаются фактов религии и Питера!

  • В
    Вера
    8 мая 2024
    Тайны Заячьего острова
    Увлекательная и познавательная экскурсия! Подросткам 14 лет понравилась экскурсия)
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
    Виктор тактичен и внимателен, отлично владеет материалом, заботится о комфорте гостей. Рекомендую тем, кто хочет погрузиться в историю с акцентом на архитектуру знаковых мест Петербурга.
  • Н
    Наталья
    20 апреля 2024
    Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
    Рекомендуем! Очень понравилось! Очень интересно, познавательно, услышали и увидели за это время, много нового! От души благодарим за незабываемые впечатления и чудесно проведенное время!
  • О
    Ольга
    14 апреля 2024
    Детская экскурсия по Петропавловской крепости
    Какую замечательную экскурсию провела для нас экскурсовод Яна! Я была с двумя внукам 11-ти лет, Яна смогла заинтересовать их своим
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    интересным рассказом, что, к сожалению, не всегда удается при работе с подростками. Мои ребята с удовольствием поучаствовали в квесте по Петропавловской крепости, и сладкие призы получили, и грамоты. Восторгу не было предела! Огромное спасибо организаторам, все очень хорошо продумано! Если хотите, чтобы Ваши дети-внуки узнали много интересного и познавательного, обращайтесь к Яне. Очень рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Монетный Двор»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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