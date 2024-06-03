1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
15 июня в 13:30
21 июня в 13:30
от 4 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость - Петровский бриг в светлое будущее
Начало: Иоанновский мост
Расписание: Крепость доступна для посещения в любой день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 200₽ за всё до 2 чел.
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить собор с золотистым шпилем и спуститься в тюрьмы бастиона
Начало: Гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспе...
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
- ЮЮлия1 июня 2024Прекрасная экскурсия и гид. Ориентировано на ребенка, что самое главное. Спросила внука, как ему экскурсия. Сказал, отлично, шоколадок было маловато, что не правда. Шоколадок было достаточно😁. Очень рекомендую!
- ООксана30 мая 2024Хочу поблагодарить экскурсовода Татьяну!! Вы,просто чудесный человек,мои внуки Александра и Матвей (7,5 лет и8,5 лет), находятся до сих пор под
- ААнна26 мая 2024Спасибо за душевную экскурсию, которая понравилась не только ребенку, но и взрослому 😃Много интересных фактов простым языком, внимательное отношение к ребенку. Мой сын остался под впечатлением и еще несколько дней после экскурсии засыпал с детской карты Петропавловской крепости в руках.
- ССвета21 мая 2024Впервые в жизни экскурсия превратилась для меня не в скуку, а в очень увлекательное времяпрепровождение. И взрослым, и детям очень понравилось. Огромное спасибо!
- ААнна13 мая 2024Если вы приехали в Питер, и хотите получить удовольствие от знакомства с городом, от общения с приятным и профессиональным гидом,
- ВВера8 мая 2024Увлекательная и познавательная экскурсия! Подросткам 14 лет понравилась экскурсия)
- ССергей6 мая 2024Виктор тактичен и внимателен, отлично владеет материалом, заботится о комфорте гостей. Рекомендую тем, кто хочет погрузиться в историю с акцентом на архитектуру знаковых мест Петербурга.
- ННаталья20 апреля 2024Рекомендуем! Очень понравилось! Очень интересно, познавательно, услышали и увидели за это время, много нового! От души благодарим за незабываемые впечатления и чудесно проведенное время!
- ООльга14 апреля 2024Какую замечательную экскурсию провела для нас экскурсовод Яна! Я была с двумя внукам 11-ти лет, Яна смогла заинтересовать их своим
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Монетный Двор»
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