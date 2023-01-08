Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
Увидеть Петербург 18 века как на ладони, представить жизнь города и его знаковые события
Музей станет нашей машиной времени — отправляемся в Петербург и его предместья эпохи Петра I и Елизаветы Петровны! В «Петровской акватории» вы в деталях рассмотрите ожившую историю: здесь строятся корабли, Петергоф уже украшают фонтаны, организуются балы, убирается сено. На таком красочном фоне я в интерактивном формате расскажу вам о рождении и развитии Петербурга.
В «Петровской акватории» перед зрителями скользят по настоящей водной глади корабли, ездят кареты, крохотные жители Петербурга занимаются делами. Среди героев макета мы постречаем Великого Петра на приеме у Александра Меншикова и Анну Иоанновну со свитой, а Елизавета Петровна будет спешить на бал в Большой петергофский дворец.
Знакомые памятники архитектуры предстанут перед вами в совершенно другом виде, а что-то вы больше нигде не увидите — потешная крепость Петра III не дошла до наших дней.
Всего за 1,5 часа вы насладитесь историческими видами Петербурга, Кронштадта, Ораниенбаума и Петергофа. Пока мы будем путешествовать, на макете сменятся времена года и несколько раз наступит ночь. Все эти чудеса не останутся для вас лишь экспозицией: мои живые рассказы увлекут и взрослых, и детей!
Если в группе более 5 человек — требуются радиогиды — 100 ₽ с человека.
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 30 человек, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 964 туристов
Меня зовут Александра, я живу в Петербурге. Провожу экскурсии и занимаюсь преподаванием более 10 лет. Веду в школе курсы истории, искусства и краеведения. Работаю как с детьми от 5 лет, так и с подростками. Стараюсь привить любовь к нашему волшебному городу и его окрестностям. Предлагаю и вам прикоснуться к прекрасному, узнать много нового и просто хорошо провести время!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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Екатерина
Были на экскурсии с 13-летней дочкой, которая в Санкт-Петербург попала впервые. Решили начать с погружения в историю города, рода Романовых и хронологию событий. Что оказалось очень верным! Петровская акватория (мини-макет читать дальшеуменьшить
Петербурга петровских времён) с профессиональным гидом Идеальное место для погружения в историю. Александре удалось заинтересовать и увлечь дочку, я же смогла отрывочные знания школьной программы собрать в единую картину. Она замечательно разбирается в теме, ответила на все наши вопросы, которые возникали, дала рекомендации по исторически достоверным фильмам, которые стоит посмотреть. Рекомендую
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К
Ксения
Волшебная экскурсия! Огромное спасибо Александре за эту сказку! Брали экскурсию в первую очередь для 8-летнего ребенка, но было очень интересно всем, и 8-летнему ребенку и 17-летнему и взрослым. Отличная подача читать дальшеуменьшить
материала, все просто и понятно. Дети слушали затаив дыхание, а этого очень непросто добиться)))). Несколько раз, рядом стоящие туристы говорили нам:"Как интересно рассказывает Ваш экскурсовод!"). Мы "погрузились" в Петровскую эпоху, 1.5 часа пролетели незаметно, не хотелось даже заканчивать экскурсию))).
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Алла
Ходили с детьми по 5 лет на экскурсию, им понравился музей с макетами и возможность нажимать кнопки, что приводило в движение участников города. Экскурсовод отлично справилась с задачей, адаптировав материал под возраст детей. Рекомендую!
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Е
Екатерина
Чудесная экскурсия! Александра настоящий профессионал своего дела. Рассказывала очень структурировано, с интересными деталями, малоизвестными фактами. И ребенку, и взрослому было очень интересно! Большое спасибо!
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Мария
Очень понравилась экскурсия. Детям младшего школьного возраста очень подходит,увлекательно, интересно,душевно! Спасибо!
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С
Светлана
Замечательная экскурсия! Гид Александра - настоящий профессионал! В нашей группе было 4 ребенка (десяти и одиннадцати лет). Экскурсия заинтересовала их с первой минуты. Они слушали внимательно до самого конца. Александра читать дальшеуменьшить
сразу нашла подход к каждому из них. Мы, взрослые тоже узнали много интересных фактов. Место красивое и интересное, гид замечательный! Поскольку экскурсия проходила в осенние каникулы, народу было очень много. Благодаря профессионализму гида Александры и добродушному отношению многих посетителей, мы без труда смогли осмотреть все композиции. В конце экскурсии был приятный бонус от Александры: по памятному значку каждому ребенку. Рекомендую всем родителям с детьми посетить данную экскурсию!
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