Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В «Петровской акватории» перед зрителями скользят по настоящей водной глади корабли, ездят кареты, крохотные жители Петербурга занимаются делами. Среди героев макета мы постречаем Великого Петра на приеме у Александра Меншикова и Анну Иоанновну со свитой, а Елизавета Петровна будет спешить на бал в Большой петергофский дворец.
Знакомые памятники архитектуры предстанут перед вами в совершенно другом виде, а что-то вы больше нигде не увидите — потешная крепость Петра III не дошла до наших дней.
Всего за 1,5 часа вы насладитесь историческими видами Петербурга, Кронштадта, Ораниенбаума и Петергофа. Пока мы будем путешествовать, на макете сменятся времена года и несколько раз наступит ночь. Все эти чудеса не останутся для вас лишь экспозицией: мои живые рассказы увлекут и взрослых, и детей!
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 500 руб., льготный — 400 руб., детский — 300 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Александра, я живу в Петербурге. Провожу экскурсии и занимаюсь преподаванием более 10 лет. Веду в школе курсы истории, искусства и краеведения. Работаю как с детьми от пяти лет, так и с подростками. Стараюсь привить любовь к нашему волшебному городу и его окрестностям. Предлагаю и вам прикоснуться к прекрасному, узнать много нового и просто хорошо провести время!