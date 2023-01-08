Музей станет нашей машиной времени — отправляемся в Петербург и его предместья эпохи Петра I и Елизаветы Петровны! В «Петровской акватории» вы в деталях рассмотрите ожившую историю: здесь строятся корабли, Петергоф уже украшают фонтаны, организуются балы, убирается сено. На таком красочном фоне я в интерактивном формате расскажу вам о рождении и развитии Петербурга.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В «Петровской акватории» перед зрителями скользят по настоящей водной глади корабли, ездят кареты, крохотные жители Петербурга занимаются делами. Среди героев макета мы постречаем Великого Петра на приеме у Александра Меншикова и Анну Иоанновну со свитой, а Елизавета Петровна будет спешить на бал в Большой петергофский дворец.

Знакомые памятники архитектуры предстанут перед вами в совершенно другом виде, а что-то вы больше нигде не увидите — потешная крепость Петра III не дошла до наших дней.

Всего за 1,5 часа вы насладитесь историческими видами Петербурга, Кронштадта, Ораниенбаума и Петергофа. Пока мы будем путешествовать, на макете сменятся времена года и несколько раз наступит ночь. Все эти чудеса не останутся для вас лишь экспозицией: мои живые рассказы увлекут и взрослых, и детей!

Организационные детали