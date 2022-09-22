Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи

Увидеть Петербург 18 века как на ладони, представить жизнь города и его знаковые события

Музей станет нашей машиной времени — отправляемся в Петербург и его предместья эпохи Петра I и Елизаветы Петровны! В «Петровской акватории» вы в деталях рассмотрите ожившую историю: здесь строятся корабли, Петергоф уже украшают фонтаны, организуются балы, убирается сено. На таком красочном фоне я в интерактивном формате расскажу вам о рождении и развитии Петербурга.
Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
Экскурсия в музей-макет «Петровская акватория» для всей семьи
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Описание

Что вас ожидает

В «Петровской акватории» перед зрителями скользят по настоящей водной глади корабли, ездят кареты, крохотные жители Петербурга занимаются делами. Среди героев макета мы постречаем Великого Петра на приеме у Александра Меншикова и Анну Иоанновну со свитой, а Елизавета Петровна будет спешить на бал в Большой петергофский дворец.

Знакомые памятники архитектуры предстанут перед вами в совершенно другом виде, а что-то вы больше нигде не увидите — потешная крепость Петра III не дошла до наших дней.

Всего за 1,5 часа вы насладитесь историческими видами Петербурга, Кронштадта, Ораниенбаума и Петергофа. Пока мы будем путешествовать, на макете сменятся времена года и несколько раз наступит ночь. Все эти чудеса не останутся для вас лишь экспозицией: мои живые рассказы увлекут и взрослых, и детей!

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослый — 500 руб., льготный — 400 руб., детский — 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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