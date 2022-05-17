Музее-макет в самом центре города — это не просто уменьшенные копии достопримечательностей с планом улиц. Перед вами предстанет ожившая картина, где фигурки людей и кораблей движутся и проживают целые события. Будто с высоты вы понаблюдаете за строительством Петербурга, Кронштадта, Ораниенбаума и Петергофа. А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В «Петровской акватории» вы увидите и узнаваемые здания, и несохранившиеся дворцы. На ваших глазах оживет молодой Санкт-Петербург с его первыми жителями: лучшими инженерами, мастеровыми, вельможами и разбойниками. Вот сам Петр катается на буере, где-то празднуют свадьбу, а Михайло Ломоносов отбивается от подвыпивших матросов. Забиваются сваи у набережных Невы, на стапелях Адмиралтейства готова палубная часть легендарного корабля «Полтава», воды Невы и Финского залива бороздят парусники. В Ораниенбауме идет охота и развлекаются гости, в Петергофе уже забили первые фонтаны, а в Кронштадте полным ходом идет строительство Петровского дока.

В масштабе 1:87 вы рассмотрите Петербург с пригородами во все сезоны и времена суток. И сможете сравнить их современный облик с тем, каким он был 300 лет назад.

Продолжительность — 1-1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно