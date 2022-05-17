Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия

Увидеть северную столицу и ее пригороды такими, какими они были в 18 веке, в начале своей истории

Музее-макет в самом центре города — это не просто уменьшенные копии достопримечательностей с планом улиц.

Перед вами предстанет ожившая картина, где фигурки людей и кораблей движутся и проживают целые события.

Будто с высоты вы понаблюдаете за строительством Петербурга, Кронштадта, Ораниенбаума и Петергофа.

А в роли вашего гида выступит приложение, заранее установленное на смартфон.
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
Петербург в миниатюре: билет в музей «Петровская акватория» и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В «Петровской акватории» вы увидите и узнаваемые здания, и несохранившиеся дворцы. На ваших глазах оживет молодой Санкт-Петербург с его первыми жителями: лучшими инженерами, мастеровыми, вельможами и разбойниками. Вот сам Петр катается на буере, где-то празднуют свадьбу, а Михайло Ломоносов отбивается от подвыпивших матросов. Забиваются сваи у набережных Невы, на стапелях Адмиралтейства готова палубная часть легендарного корабля «Полтава», воды Невы и Финского залива бороздят парусники. В Ораниенбауме идет охота и развлекаются гости, в Петергофе уже забили первые фонтаны, а в Кронштадте полным ходом идет строительство Петровского дока.

В масштабе 1:87 вы рассмотрите Петербург с пригородами во все сезоны и времена суток. И сможете сравнить их современный облик с тем, каким он был 300 лет назад.

Продолжительность — 1-1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в музей-макет «Петровская Акватория»
  • Аудиоэкскурсия подскажет, как «оживить» фигурки людей, кораблей, экипажей
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около музея «Петровская Акватория»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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