В «Петровской акватории» вы увидите и узнаваемые здания, и несохранившиеся дворцы. На ваших глазах оживет молодой Санкт-Петербург с его первыми жителями: лучшими инженерами, мастеровыми, вельможами и разбойниками. Вот сам Петр катается на буере, где-то празднуют свадьбу, а Михайло Ломоносов отбивается от подвыпивших матросов. Забиваются сваи у набережных Невы, на стапелях Адмиралтейства готова палубная часть легендарного корабля «Полтава», воды Невы и Финского залива бороздят парусники. В Ораниенбауме идет охота и развлекаются гости, в Петергофе уже забили первые фонтаны, а в Кронштадте полным ходом идет строительство Петровского дока.
В масштабе 1:87 вы рассмотрите Петербург с пригородами во все сезоны и времена суток. И сможете сравнить их современный облик с тем, каким он был 300 лет назад.
Продолжительность — 1-1,5 часа.