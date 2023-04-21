Пикник на крыше в Петербурге

Провести время наедине с городом и его красотой, наслаждаясь закусками и напитками

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Ответы на вопросы
Пикник на крыше — это романтично, небанально и очень красиво! Петербург подходит для этой идеи как никакой другой город страны.

Мы с радостью организуем для вас вкусный, фотогеничный и уютный пикник: с пледами, свежей выпечкой, сырным ассорти и вашими любимыми напитками. Сделаем всё эстетично и с душой.
Пикник на крыше в Петербурге
Пикник на крыше в Петербурге
Пикник на крыше в Петербурге
Пикник на крыше в Петербурге
Пикник на крыше в Петербурге
Пикник на крыше в Петербурге
Ближайшие даты:
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пикник в необычном месте

Мы предложим вам на выбор несколько локаций для пикника: с видами на набережную Фонтанки или храм Святой Екатерины. Все крыши проверенные, безопасные и с роскошными видами на город. Также мы заранее согласуем напитки: это могут быть алкоголь, чай, кофе или морс. И подготовим закуски: два вида сезонных фруктов, сырную тарелку и выпечку (обычно это круассаны). Вам не нужно будет ни о чем беспокоиться: только наслаждаться Петербургом и новым необычным опытом.

Организационные детали

  • Еда и напитки включены в стоимость
  • Мы можем организовать пикник для большего числа людей. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
  • В случае плохой погоды можно перенести пикник, но не позднее, чем за сутки
  • Если у вас есть аллергии, напишите об этом при при бронировании
  • По запросу мы можем организовать фотосессию. Доплата составит 4000 руб.
  • Дети от 14 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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