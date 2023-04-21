Провести время наедине с городом и его красотой, наслаждаясь закусками и напитками
Пикник на крыше — это романтично, небанально и очень красиво! Петербург подходит для этой идеи как никакой другой город страны.
Мы с радостью организуем для вас вкусный, фотогеничный и уютный пикник: с пледами, свежей выпечкой, сырным ассорти и вашими любимыми напитками. Сделаем всё эстетично и с душой.
Мы с радостью организуем для вас вкусный, фотогеничный и уютный пикник: с пледами, свежей выпечкой, сырным ассорти и вашими любимыми напитками. Сделаем всё эстетично и с душой.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пикник в необычном месте
Мы предложим вам на выбор несколько локаций для пикника: с видами на набережную Фонтанки или храм Святой Екатерины. Все крыши проверенные, безопасные и с роскошными видами на город. Также мы заранее согласуем напитки: это могут быть алкоголь, чай, кофе или морс. И подготовим закуски: два вида сезонных фруктов, сырную тарелку и выпечку (обычно это круассаны). Вам не нужно будет ни о чем беспокоиться: только наслаждаться Петербургом и новым необычным опытом.
Организационные детали
- Еда и напитки включены в стоимость
- Мы можем организовать пикник для большего числа людей. Стоимость уточняйте в личном сообщении.
- В случае плохой погоды можно перенести пикник, но не позднее, чем за сутки
- Если у вас есть аллергии, напишите об этом при при бронировании
- По запросу мы можем организовать фотосессию. Доплата составит 4000 руб.
- Дети от 14 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Всем привет! Меня зовут Влад, я провожу экскурсии по неформальному Петербургу. Буду рад показать вам любимый город таким, каким его вижу я: небанальным и очень насыщенным. Постараюсь раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!
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