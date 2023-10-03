Познакомиться ближе с самым романтичным петербургским ремеслом
4.9
7 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Нет другого города на земле, где передвижения по крышам были бы настолько популярны, как в Санкт-Петербурге. Возможно, причина тому — историческое ограничение уровня зданий, а может — видовые перспективы. Догадок много, результат один: Санкт-Петербург — это столица крыш. На разговор о них я вас и приглашаю.
Ближайшие даты:
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ответ на вопросы: как попасть на шпиль Лахта-центра, глобус Кунсткамеры или купол дома Зингера? Как получить статус заслуженного пенсионера в мире крыш? Об этих и других секретиках мы поговорим за 1.5 часа прогулки.
Перед подъёмом мы немного погуляем по дворам и заглянем в парочку настоящих петербургских парадных — чтобы вы ощутили контраст между ними и другими лестницами, получившими название «залазные».
Для нашей встречи выбрана специальная крыша — терраса ресторана «Оболенский». У нас будет замечательная возможность посмотреть на город с высоты, при этом не нарушая закон — более того, нам не придётся лезть туда по водосточной трубе или громоотводу:). А еще мы угостим вас бокалом красного, белого, или розового вина! Ведь так куда приятнее созерцать потрясающее питерское небо, верно?
Поведёт вас реальный сорвиголова (ныне в статусе заслуженного), в достигаторском списке которого Спас на Крови, базилика святой Екатерины, дом Зингера и даже главная городская вершина — глобус Кунсткамеры.
Организационные детали
Время начала определим, подстраиваясь под ваши предпочтения, но моя однозначная рекомендация — вечер. Вы же хотите взглянуть на закат? Уверяю: с нашей крыши он смотрится восхитительно!
Ограничение по возрасту — от 6 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанки, дом 3, около цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вася — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 38 туристов
Сверху мир выглядит шире, дышится вольготнее и солнышка больше. Я — Вася. На крышах с 2018-го, в Петербурге всю жизнь. Люблю дарить людям эмоции и делиться красотой окружающего мира. Никогда не перерезаю цепи на чердак болторезом, не ломаю замки разводным ключом, не срезаю двери болгаркой. Всё официально и по правилам. Недавно мы с друзьями решили объединить усилия и открыть собственное агентство. Поэтому на крышу поведу вас либо я, либо один из моих симпатичных коллег. Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
3 окт 2023
Наше первое погружение в Питер и его достопримечательности, захотелось чего то неформального и не массово туристического. Выбор пал на данное предложение и мы остались довольны на все 100! Невероятно интересно было увидеть изнанку города, и узнать столько интересного! За эти полтора часа узнали наверное больше об особенностях и отличительных чартах Питера чем за все время пребывания в городе!
С
Светлана
2 окт 2023
Спасибо за отличную экскурсию, было очень все интересно и необычно.
А
Алексей
27 сен 2023
Гуляли с Василием, очень замечательный рассказчик. Много интересного и нового узнали. В кафе на крыше нас угостили кофе. 100% рекомендую.
Н
Наталья
18 сен 2023
Хотите посмотреть на Питер с высоты пройдя интересными дворами, при этом слушая интересные истории от настоящего руфера? Тогда вам однозначно понравится экскурсия с Василием. Он знает лучшие места. Еще и в подарок получите шикарные фото! Однозначно рекомендуем и обязательно вернемся еще!
Екатерина
28 авг 2023
Все отлично! Ждём фото))
А
Арина
22 авг 2023
Экскурсию проводила девушка Лиза, рассказала про движение реферал в целом и свою историю. Рассказчица немного волновалась, но это ничуть не испортило впечатление. В конце забрались на крышу очень красивого дома и встретили закат с видом на академию Штиглица и панорамой Петербурга. В целом все понравилось, при следующей поездке в Питер снова хотела бы слазить на крышу)
Лена
14 авг 2023
Крыша - прекрасна. Гид - отличный. Удовольствие от прогулки и посиделок на крыше - огромное! Экскурсия была вечером, и закат разыгрался какой надо закат: красочный, яркий. Рассмотрели от и до. И даже в бинокль, за что гиду отдельный респект) Прогулка до крыши и историческая вводная тоже понравились. Особенно интересно было узнать об отличиях руферства питерского от московского. Всем рекомендую! И да, лучше на закате.
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