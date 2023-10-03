Нет другого города на земле, где передвижения по крышам были бы настолько популярны, как в Санкт-Петербурге. Возможно, причина тому — историческое ограничение уровня зданий, а может — видовые перспективы. Догадок много, результат один: Санкт-Петербург — это столица крыш. На разговор о них я вас и приглашаю.

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Описание

Что вас ожидает

Ответ на вопросы: как попасть на шпиль Лахта-центра, глобус Кунсткамеры или купол дома Зингера? Как получить статус заслуженного пенсионера в мире крыш? Об этих и других секретиках мы поговорим за 1.5 часа прогулки.

Перед подъёмом мы немного погуляем по дворам и заглянем в парочку настоящих петербургских парадных — чтобы вы ощутили контраст между ними и другими лестницами, получившими название «залазные».

Для нашей встречи выбрана специальная крыша — терраса ресторана «Оболенский». У нас будет замечательная возможность посмотреть на город с высоты, при этом не нарушая закон — более того, нам не придётся лезть туда по водосточной трубе или громоотводу:). А еще мы угостим вас бокалом красного, белого, или розового вина! Ведь так куда приятнее созерцать потрясающее питерское небо, верно?

Поведёт вас реальный сорвиголова (ныне в статусе заслуженного), в достигаторском списке которого Спас на Крови, базилика святой Екатерины, дом Зингера и даже главная городская вершина — глобус Кунсткамеры.

Организационные детали