Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»

Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве

5
22 отзыва
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Петербург — невероятной красоты город, откуда обязательно нужно забрать домой атмосферные кадры. Предлагаю вам отправиться на фотопрогулку по самым живописным локациям.

Вы будете наслаждаться собой, друг другом, невероятной архитектурой и уютными скверами, а я поймаю ваши искренние эмоции в объектив.
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотопрогулка — это самый лёгкий вид фотосессии, который будет комфортен для участников любого возраста. Я предложу вам один из маршрутов на выбор:

Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови.

Маршрут № 2: Спас на Крови, набережная реки Мойки, уютные и малоизвестные дворы и улицы города, Атланты, Дворцовая площадь.

Маршрут № 3: Исаакиевский собор, особняк Демидова, Набережная реки Мойки, Синий мост и гостиница «Астория».

Опыт позирования не обязателен!

Организационные детали

  • Съёмку проведу лично я — профессиональный фотограф с огромным опытом работы
  • В течении 10 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями (около 40-60 кадров в лёгкой цветокоррекции), где они будут храниться 10 дней. Хочу обратить внимание, что детальной ретушью, разглаживанием одежды, изменением и коррекцией фигуры главных героев фотоистории я не занимаюсь.
  • Стоимость указана для 1-2 человек. За каждого дополнительного участника нужно доплатить 1000 руб.
  • Обязательных дополнительных расходов нет. По желанию можем устроить съёмку на яхте или на крыше (цену уточняйте в переписке).

Особенности формата

  • Фотопрогулка — это, в первую очередь, о вас! Поэтому мы не делаем акцент на изучении исторической информации о Северной столице. Но общие сведения о достопримечательностях я, конечно же, расскажу.
  • При неблагоприятной погоде съёмку можно перенести на другое время или день по договорённости. Но рекомендую либо поменять локацию (можем пофотографироваться, например, на Витебском вокзале), либо захватить с собой зонт и наслаждаться атмосферой города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Яна)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Яна)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Яна)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Яна)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Яна)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Яна)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Юлия)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Юлия)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Юлия)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)Фотопрогулка «Наедине с Петербургом» (Мария)
Е
14 сен 2023
Марина веселый добродушный человечек! Учла все мои пожелания и очень быстро оправила фото. Фото понравились. Действительно получилась не принужденная прогулка по красивому городу
М
12 сен 2023
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться эмоциями от фото и прогулки с Мариной. Очень красивые получились фотографии, а сама прогулка прошла на одном дыхании, Марина отличный собеседник, с ней приятно было общаться, как будто человека я знаю несколько лет. Если кто то сомневается или стесняется, заказываете фотопрогулку с Мариной, Вы не заметите как пролетит час, а классные фотографии останутся на всю жизнь. Фотопрогулка была за день до моего дня рождения, приятно была удивлена, когда Марина поздравила и прислала фото на сл. день! Марина, большое спасибо! 🌹❤💕
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться эмоциями от фото и прогулки с Мариной. Очень красивые получилисьВсем доброго времени суток! Хочу поделиться эмоциями от фото и прогулки с Мариной. Очень красивые получилисьВсем доброго времени суток! Хочу поделиться эмоциями от фото и прогулки с Мариной. Очень красивые получилисьВсем доброго времени суток! Хочу поделиться эмоциями от фото и прогулки с Мариной. Очень красивые получилисьВсем доброго времени суток! Хочу поделиться эмоциями от фото и прогулки с Мариной. Очень красивые получилисьВсем доброго времени суток! Хочу поделиться эмоциями от фото и прогулки с Мариной. Очень красивые получились
Я
28 авг 2023
Были на фотопрогулке с Мариной 26.08.2023 г. С Мариной было весело и интересно. Просто гуляли и легко общались. Дочери 13 лет очень понравилось непренужденное общение. Поэтому фотографировались легко и с удовольствием. Фото Марина прислала буквально через день,они нам очень понравились. Рекомендуем прогулку с Мариной и ее фотокамерой. Спасибо за прекрасно проведенное время и отличные фотографии.
Были на фотопрогулке с Мариной 26.08.2023 г. С Мариной было весело и интересно. Просто гуляли иБыли на фотопрогулке с Мариной 26.08.2023 г. С Мариной было весело и интересно. Просто гуляли иБыли на фотопрогулке с Мариной 26.08.2023 г. С Мариной было весело и интересно. Просто гуляли иБыли на фотопрогулке с Мариной 26.08.2023 г. С Мариной было весело и интересно. Просто гуляли иБыли на фотопрогулке с Мариной 26.08.2023 г. С Мариной было весело и интересно. Просто гуляли иБыли на фотопрогулке с Мариной 26.08.2023 г. С Мариной было весело и интересно. Просто гуляли и
Е
28 авг 2023
Съемка была в начале августа, но до отзыва добралась только сейчас. Марина фотографировала моих дочек. Учла характер каждой, фотографии получились живые, динамичные. Девочки в восторге, теперь есть красивые фотки с СПБ на память. Во время съемки рассказала интересные факты о городе. Наши «долгожданные фотографии» с прогулки получили очень быстро. В следующий раз хотим прогулку всей семьей) Марина, ждите!!! Всем рекомендую, не пожалеете.
Ю
25 авг 2023
Мариночка мастер своего дела и очень приятный собеседник)))
Очень рекомендую! Час пролетит незаметно, а чудесные фотографии еще долго будут напоминать о вашем путешествии!!!
Думаю повторить фотосессию еще и в другой локации, в следующий приезд))
Мариночка мастер своего дела и очень приятный собеседник)))Мариночка мастер своего дела и очень приятный собеседник)))Мариночка мастер своего дела и очень приятный собеседник)))
Ю
23 авг 2023
Не могу не сказать слова благодарности Марине! Хочется отметить ее индивидуальный подход и готовность отвечать на любые вопросы уже на предварительном этапе обсуждения фотосессии! Сам процесс Марина делает безумно интересным, неоднообразным и просто приятным). Мы очень довольны! Финальная работа превзошла все наши ожидания, спасибо еще раз!!
М
21 авг 2023
Все прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабится
Было ощущение, что просто гуляем с давней знакомой
Очень приятная девушка и отличный фотограф
Настоящий профессионал
Спасибо огромное, когда будем в Питере следующий раз обязательно обратимся еще ❤️
Все прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабитсяВсе прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабитсяВсе прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабитсяВсе прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабитсяВсе прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабитсяВсе прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабитсяВсе прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабитсяВсе прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабитсяВсе прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабитсяВсе прошло просто отлично 👍 мы с мужем немного стеснялись, но Марина помогла расслабится
Ольга
21 авг 2023
Хочу поблагодарить Марину за лёгкую, непринужденную прогулку и чудесные фотографии! Гуляли, беседовали, фотографировались, как с хорошей подругой, а в итоге получили прекрасные фотографии! Результат превзошел ожидания! Буду рекомендовать!
Мария
19 авг 2023
Хочу выразить огромную благодарность фотографу Марине за её легкость и профессионализм!
Наш час пролетел так быстро, что не хотелось расставаться.
Очень здорово, когда человек занимается тем, что ему действительно нравится, и делает это с душой!
Прилагаю наши фото.
Мы не готовились от слова «совсем», потому что не хотели «постановочных» картинок. К счастью наши вкусы с фотографом сошлись и это очень ценно!
От души душевно в душу ❤️
Хочу выразить огромную благодарность фотографу Марине за её легкость и профессионализм!Хочу выразить огромную благодарность фотографу Марине за её легкость и профессионализм!Хочу выразить огромную благодарность фотографу Марине за её легкость и профессионализм!Хочу выразить огромную благодарность фотографу Марине за её легкость и профессионализм!Хочу выразить огромную благодарность фотографу Марине за её легкость и профессионализм!Хочу выразить огромную благодарность фотографу Марине за её легкость и профессионализм!Хочу выразить огромную благодарность фотографу Марине за её легкость и профессионализм!Хочу выразить огромную благодарность фотографу Марине за её легкость и профессионализм!
Александр
18 авг 2023
Прекрасная фотопрогулка. Выслушали основные факты о зданиях и получили красивые и живые фото. В процессе общения не ощущаешь себя скованно, девушка очень общительная. Обработка фото также понравилась
Прекрасная фотопрогулка. Выслушали основные факты о зданиях и получили красивые и живые фото. В процессе общенияПрекрасная фотопрогулка. Выслушали основные факты о зданиях и получили красивые и живые фото. В процессе общенияПрекрасная фотопрогулка. Выслушали основные факты о зданиях и получили красивые и живые фото. В процессе общения
Н
18 авг 2023
Добрый день.
Очень лёгкий вариант прогулки, приятная и располагающая к общению Марина.
Были с сестрой вдвоём, нам такой формат очень понравился!

Благодарим.
Е
15 авг 2023
Марина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразия в формате фото и крупных портретных фото. Чуть больше одинаковых композиционных фото чем хотелось бы. Но не смотря на это память отличная осталось от красивого солнечного денечка. Спасибо! 👍
Марина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразияМарина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразияМарина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразияМарина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразияМарина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразияМарина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразияМарина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразияМарина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразияМарина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразияМарина, спасибо за прогулку и фото! Хороший маршрут и классные кадры получились. Не хватило немного разнообразия
О
14 авг 2023
Спасибо Марине за прекрасную фотопрогулку! 😍 невероятно интересный человек, было очень комфортно! Фото еще не видела, но есть два крутых видео 🤩
В следующий мой приезд в Питер, снова обращусь к Марине!
Алёна
14 авг 2023
Спасибо большое Марине, за такие крутые фотографии 😍😍😍
Фотопрогулка прошла легко и не принуждено) Марина, мастер своего дела)
Спасибо большое Марине, за такие крутые фотографии 😍😍😍Спасибо большое Марине, за такие крутые фотографии 😍😍😍Спасибо большое Марине, за такие крутые фотографии 😍😍😍Спасибо большое Марине, за такие крутые фотографии 😍😍😍Спасибо большое Марине, за такие крутые фотографии 😍😍😍Спасибо большое Марине, за такие крутые фотографии 😍😍😍
Елена
13 авг 2023
Это была лучшая экскурсия в моей жизни, потому что это была даже не экскурсия, а приятнейшая прогулка по прекрасному городу с преурасной милой Мариной. Я даже не заметила, как время пролетело. Думаю, что время нужно увеличить хотя бы до полутора часов. Очень рекомендую!
Это была лучшая экскурсия в моей жизни, потому что это была даже не экскурсия, а приятнейшаяЭто была лучшая экскурсия в моей жизни, потому что это была даже не экскурсия, а приятнейшаяЭто была лучшая экскурсия в моей жизни, потому что это была даже не экскурсия, а приятнейшая
Ещё 7 отзывов

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