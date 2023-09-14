Петербург — невероятной красоты город, откуда обязательно нужно забрать домой атмосферные кадры. Предлагаю вам отправиться на фотопрогулку по самым живописным локациям. Вы будете наслаждаться собой, друг другом, невероятной архитектурой и уютными скверами, а я поймаю ваши искренние эмоции в объектив.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотопрогулка — это самый лёгкий вид фотосессии, который будет комфортен для участников любого возраста. Я предложу вам один из маршрутов на выбор:

Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови.

Маршрут № 2: Спас на Крови, набережная реки Мойки, уютные и малоизвестные дворы и улицы города, Атланты, Дворцовая площадь.

Маршрут № 3: Исаакиевский собор, особняк Демидова, Набережная реки Мойки, Синий мост и гостиница «Астория».

Опыт позирования не обязателен!

Организационные детали

Съёмку проведу лично я — профессиональный фотограф с огромным опытом работы

В течении 10 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями (около 40-60 кадров в лёгкой цветокоррекции), где они будут храниться 10 дней. Хочу обратить внимание, что детальной ретушью, разглаживанием одежды, изменением и коррекцией фигуры главных героев фотоистории я не занимаюсь.

Стоимость указана для 1-2 человек. За каждого дополнительного участника нужно доплатить 1000 руб.

Обязательных дополнительных расходов нет. По желанию можем устроить съёмку на яхте или на крыше (цену уточняйте в переписке).

Особенности формата