Санкт-Петербург славится своей архитектурой и атмосферой. Индивидуальная фотопрогулка позволит запечатлеть эти моменты в кадре.
Участники могут выбрать один из трёх маршрутов, включая такие достопримечательности, как Казанский собор и Исаакиевский собор.
Фотограф с опытом работы обеспечит качественные снимки, а фотографии будут доступны в облачном хранилище.
Участие доступно для всех возрастов, а дополнительные услуги, такие как съёмка на яхте, обсуждаются отдельно
Участники могут выбрать один из трёх маршрутов, включая такие достопримечательности, как Казанский собор и Исаакиевский собор.
Фотограф с опытом работы обеспечит качественные снимки, а фотографии будут доступны в облачном хранилище.
Участие доступно для всех возрастов, а дополнительные услуги, такие как съёмка на яхте, обсуждаются отдельно
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛️ Известные достопримечательности
- 🗺️ Выбор маршрутов
- 👥 Индивидуальный подход
- ⏳ Быстрая обработка снимков
- 💬 Возможность переноса съёмки
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для фотопрогулки - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, а город утопает в зелени. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться комфортной атмосферой, но возможны дожди. Зимой и в межсезонье прогулка может быть менее комфортной из-за холода и снега, но город приобретает особое очарование, и вы всё равно сможете получить уникальные кадры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Казанский собор
- Спас на Крови
- Исаакиевский собор
- Дворцовая площадь
- Банковский мост
Описание фото-прогулки
Фотопрогулка — это самый лёгкий вид фотосессии, который будет комфортен для участников любого возраста. Я предложу вам один из маршрутов на выбор:
Маршрут № 1: Казанский собор, набережная канала Грибоедова, Банковский мост с грифонами, Спас на Крови.
Маршрут № 2: Спас на Крови, набережная реки Мойки, уютные и малоизвестные дворы и улицы города, Атланты, Дворцовая площадь.
Маршрут № 3: Исаакиевский собор, особняк Демидова, Набережная реки Мойки, Синий мост и гостиница «Астория».
Опыт позирования не обязателен!
Организационные детали
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой профессиональный фотограф из нашей команды с огромным опытом работы
- В течение 10 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище с фотографиями (около 40-60 кадров в лёгкой цветокоррекции), где они будут храниться 10 дней. Хочу обратить внимание, что детальной ретушью, разглаживанием одежды, изменением и коррекцией фигуры главных героев фотоистории я не занимаюсь
- Съёмка проводится на Canon EOS 6D Mark II или другой аналогичный фотоаппарат
- Убедительная просьба — не опаздывать. Если вы задерживаетесь, сообщите об этом любым удобным способом, пожалуйста. Время опоздания входит во время съёмки.
- Стоимость указана для 1-2 человек. За каждого дополнительного участника нужно доплатить 1000 руб.
- Обязательных дополнительных расходов нет. По желанию можем устроить съёмку на яхте или на крыше (цену уточняйте в переписке).
Особенности формата
- Фотопрогулка — это, в первую очередь, о вас! Поэтому мы не делаем акцент на изучении исторической информации о Северной столице. Но общие сведения о достопримечательностях я, конечно же, расскажу.
- При неблагоприятной погоде съёмку можно перенести на другое время или день по договорённости. Но рекомендую либо поменять локацию (можем пофотографироваться, например, на Витебском вокзале), либо захватить с собой зонт и наслаждаться атмосферой города.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 642 туристов
Я Марина — фотограф из Санкт-Петербурга. Люблю наш город до безумия. Моя команда — это люди, которым я искренне могу доверить героев своих съёмок. Предлагаю вам совместить лёгкую прогулку и фотосессию вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 148 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Мы с подругой остались очень довольны,как самим процессом съемки, так и качеством фотографий. Мы очень хотели получить фотографии на память о поездке не в стиле "Я и памятник", а о нашем настроении, о состоянии души. Марина очень приятный собеседник, рядом с ней легко расслабиться. Мы получили огромное удовольствие. Большое спасибо!
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Спасибо Марине за чудесную фотосессию в лайф-стиле. Легко, непринужденно и красиво! Не нужно не о чем думать, Мариночка подскажет, подберет ракурс и все как бы между делом) никакого напряжения ❤️ плюс Марина снимает лайф-видео на телефон, для рилсов, очень рекомендую за легкость и позитив!
Марина
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю за обратную связь и добрые слова 🙏🏼 Для меня это очень ценно ❤️
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А
Ходили с мужем на фотопрогулку с организатором Мариной, чтобы оставить воспоминания о Питере перед переездом. Нам все очень понравилось! Марина отлично располагает к себе с первой минуты, поэтому мы чувствовали
Марина
Ответ организатора:
Анастасия, рада была помочь Вам 🙏🏼 Благодарю за доверие ❤️
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И
Я очень рада, что нашим фотографом в Питере была Марина. Наша прогулка получилось интересной, легкой, еще и на память остались классные фото. Очень хорошо продуман маршрут, позы для фото. Если еще раз запланируем фотопрогулку в Питере - точно пойдем к Марине:)
Марина
Ответ организатора:
Ирина, благодарю за добрые слова! 🙏🏼 Рада буду увидеться с Вашей семьей вновь ☺️
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Очень понравилось фотопрогулка с Мариной, рекомендую всем!!!
Фотографии получились очень красивыми 😍
Фотографии получились очень красивыми 😍
Марина
Ответ организатора:
Арина, благодарю Вас за обратную связь и добрые слова 🙏🏼❤️
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Фотосессия в самом сердце Петербурга превратилась в маленькое приключение. Марине удалось главное: передать атмосферу города и нашу внутреннюю гармонию. Результат — элегантные, глубокие кадры без малейшего налёта постановки. Спасибо большое, надеемся встретиться еще раз))
Марина
Ответ организатора:
Юлия, рада, что результат Вас порадовал! Благодарю за доверие 🙏🏼Буду рада вновь встретиться☺️
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