Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше

Валентина П.
Валентина П. – Гид из Санкт-Петербурга
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Задать вопрос

Фото-прогулка

2 600 ₽ за экскурсию

Записаться
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше

Что вы увидите

  • Исакиевский собор
  • Синий мост
  • Парадная с витражами и фризами Н. Рериха доходного дома страхового общества “Россия”
  • Дом общества поощрения художеств, где жил Н. Рерих
  • Зеркальный дворик (по желанию)
Питер, крыша, купол Исаакия — это ваш будущий альбом воспоминаний о путешествии! На нашей прогулке 👣 с гидом и фотографом вы пройдете по нарядной улице и узнаете ее историю 📖, полюбуетесь витражами и фризами Рериха в парадной. А главным впечатлением станет фотосессия 📷 на террасе с видом на море 🌊 терракотовых крыш.
Что вас ожидает
Непринужденно прогуливаясь по богатой Большой Морской улице, мы заглянем в парадную с витражами радужных цветов, которым позавидовал бы сам художник Куинджи. Обратим внимание на сюжеты, которые воплотили эти стеклянные кусочки в технике «Тиффани». Конечно, также поговорим о самой улице и ее жителях прошлых веков. А на площади с печальной судьбой найдем в отражении витрин величественный Исаакий, солнечных зайчиков и Синий мост.
Лайфстайл-фотографии 📸 на улочках и крыше
Наш фотограф поможет вам почувствовать себя комфортно перед камерой, подскажет позы, найдет лучшие ракурсы и поймает ваши улыбки. Фоном для легких ярких фотографий станут впечатляющие особняки влиятельных семейств (Половцевых, Набоковых, Гагариных). На десерт 🍪 вас ждет вид на Исаакий с высоты. По-питерски вы расположитесь на открытой террасе, полюбуетесь крышами и попьете игристое.
По желанию вы продолжите вечер в ресторане, где расположена терраса.
Начало
🚩 м. Адмиралтейская
Место завершения
🏁 пер. Пирогова, д.18
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше
Фотопрогулка по сердцу Петербурга и на крыше

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валентина П.
Валентина П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные👣Пешком🧐Авторские⚙️Необычные📸Фото-прогулки

Валентина П. проводит ещё 3 экскурсии

Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле
5 800
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка на автомобиле
4 отзыва
Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера
5 800
2 часа
Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера
22 отзыва
Петербург в лицах, характерах и судьбах
3 500
3 часа
Петербург в лицах, характерах и судьбах
25 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
900
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
383 отзыва
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
1 600
4.5 часов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
267 отзывов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 215
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
622 отзыва
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
1 500
3 часа
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
295 отзывов
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
700
2 часа
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
62 отзыва
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Весь центр Петербурга с крыши
790
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1628 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге