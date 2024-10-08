Прогуляться по дворам, парадным и чёрным лестницам и оказаться в мастерской живописца
Центром Петербурга считается Невский проспект. Однако исторический центр города — Петроградский остров. Мы прогуляемся вдали от топовых достопримечательностей.
Прекрасные фасады и нарядные парадные будут сменяться мрачной атмосферой проходных дворов и ярким стрит-артом. А затем мы окажемся в мастерской под крышей, где насладимся беседой с художником и его живописью.
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Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание экскурсии
Доходные дома и особняки в стиле модерн, которыми славится Петроградская сторона. Вы узнаете, как всего за 10 лет на месте деревянных изб и огородов выросли монументальные здания — и район изменился до неузнаваемости.
Парадные и чёрные лестницы. Поговорим о внутреннем устройстве доходного дома. Выясним, какими благами цивилизации пользовались люди в начале 20 века, что скрывали витражные стёкла и кто обитал на чёрных лестницах.
Дворы-колодцы, в том числе двор «Мальтийская звезда». Отыщем потаённые закутки и артефакты из прошлого, а заодно полюбуемся петербургским стрит-артом.
Мастерская художника, из окон которой открывается вид на купола и шпили Петербурга. Вы познакомитесь с тонкостями написания картин и особенностями петербургской школы живописи.
Прогулка по мансарде. Поговорим о структуре и бытовых нюансах дореволюционной квартиры, а также о людях, здесь живших.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Оксана. Работа нашей компании — это стремление показать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!