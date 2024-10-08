Центром Петербурга считается Невский проспект. Однако исторический центр города — Петроградский остров. Мы прогуляемся вдали от топовых достопримечательностей. Прекрасные фасады и нарядные парадные будут сменяться мрачной атмосферой проходных дворов и ярким стрит-артом. А затем мы окажемся в мастерской под крышей, где насладимся беседой с художником и его живописью.

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Описание экскурсии

Доходные дома и особняки в стиле модерн, которыми славится Петроградская сторона. Вы узнаете, как всего за 10 лет на месте деревянных изб и огородов выросли монументальные здания — и район изменился до неузнаваемости.

Парадные и чёрные лестницы. Поговорим о внутреннем устройстве доходного дома. Выясним, какими благами цивилизации пользовались люди в начале 20 века, что скрывали витражные стёкла и кто обитал на чёрных лестницах.

Дворы-колодцы, в том числе двор «Мальтийская звезда». Отыщем потаённые закутки и артефакты из прошлого, а заодно полюбуемся петербургским стрит-артом.

Мастерская художника, из окон которой открывается вид на купола и шпили Петербурга. Вы познакомитесь с тонкостями написания картин и особенностями петербургской школы живописи.

Прогулка по мансарде. Поговорим о структуре и бытовых нюансах дореволюционной квартиры, а также о людях, здесь живших.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.