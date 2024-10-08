Лабиринты Петроградки + мансарда художника

Прогуляться по дворам, парадным и чёрным лестницам и оказаться в мастерской живописца
Центром Петербурга считается Невский проспект. Однако исторический центр города — Петроградский остров. Мы прогуляемся вдали от топовых достопримечательностей.

Прекрасные фасады и нарядные парадные будут сменяться мрачной атмосферой проходных дворов и ярким стрит-артом. А затем мы окажемся в мастерской под крышей, где насладимся беседой с художником и его живописью.
5
2 отзыва
Лабиринты Петроградки + мансарда художника
Лабиринты Петроградки + мансарда художника
Лабиринты Петроградки + мансарда художника
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30

Описание экскурсии

Доходные дома и особняки в стиле модерн, которыми славится Петроградская сторона. Вы узнаете, как всего за 10 лет на месте деревянных изб и огородов выросли монументальные здания — и район изменился до неузнаваемости.

Парадные и чёрные лестницы. Поговорим о внутреннем устройстве доходного дома. Выясним, какими благами цивилизации пользовались люди в начале 20 века, что скрывали витражные стёкла и кто обитал на чёрных лестницах.

Дворы-колодцы, в том числе двор «Мальтийская звезда». Отыщем потаённые закутки и артефакты из прошлого, а заодно полюбуемся петербургским стрит-артом.

Мастерская художника, из окон которой открывается вид на купола и шпили Петербурга. Вы познакомитесь с тонкостями написания картин и особенностями петербургской школы живописи.

Прогулка по мансарде. Поговорим о структуре и бытовых нюансах дореволюционной квартиры, а также о людях, здесь живших.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 260 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
8 окт 2024
Здравствуйте! Замечательная экскурсия. Хорошо организована, познавательно, и не утомительно! Особенно рекомендую тем, кто никогда не бывал в художественных мастерских!
Н
5 окт 2024
Замечательно погуляли по дворам и парадным. Интересно увидеть места, куда сам не попал бы. Впечатлилась. Увидела другой Петербург.
Однозначно рекомендую экскурсию к посещению.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Питер романтиков: дворы, парадные и виды с крыши
Пешая
скидка
30%
159 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Погрузитесь в историю города, прогуливаясь по парадным, где бывали Чайковский и Шаляпин. Взгляните на уникальные архитектурные элементы и декор
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 15:30
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
17001 190 за человека
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Пешая
скидка
20%
390 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Исследуйте скрытые уголки Петроградской стороны, где за фасадами доходных домов прячутся удивительные дворы-колодцы и роскошные парадные
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
993795 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Пешая
скидка
15%
1134 отзыва
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
993845 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам