Тихий центр Петербурга: пешеходная экскурсия + подъём на крышу

Пройти тайными проулками и узнать о жизни петербуржцев от первого лица
За 2,5 часа вы увидите Петербург глазами местных жителей.

Наш маршрут будет проходить по тихим причудливым дворам-колодцам и колоритным подворотням в обход многолюдных проспектов.

Ради большего контраста между Петербургом реальным и туристическим по окончании пешей части мы поднимемся на самую высокую и оборудованную крышу в Центральном районе.
5
10 отзывов
Тихий центр Петербурга: пешеходная экскурсия + подъём на крышу
Тихий центр Петербурга: пешеходная экскурсия + подъём на крышу
Тихий центр Петербурга: пешеходная экскурсия + подъём на крышу
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 17:00

Описание экскурсии

Во время прогулки вы:

  • Услышите, во что превратились шикарные барские квартиры, полюбуетесь фотографиями богатых интерьеров и убранством доходных домов
  • Посмотрите, как сейчас живут петербуржцы за орнаментальными фасадами, и узнаете о быте разных слоёв населения в 19 веке
  • Сделаете фотографии в колоритных дворах-колодцах, в парадных и на фоне заброшенных зданий в самом сердце города
  • Заглянете в три жилые парадные, разберётесь в нумерации квартир и поймёте, почему всё-таки у нас не говорят «подъезды»
  • Узнаете, сколько стоило жильё в центре города раньше и сколько стоит недвижимость в настоящее время
  • Ужаснётесь изнанкой жизни в старом фонде и поднимитесь на крышу, чтобы вдохнуть морской свежести

На нашей легальной панорамной крыше вы увидите старый и новый город как на ладони! Мы выдадим вам профессиональные бинокли, ответим на все вопросы и поможем сделать кадры с хороших ракурсов. По окончании экскурсии каждого гостя ждёт памятный сувенир.

Организационные детали

  • На экскурсии мы посещаем террасу галереи Заренков — это официальная оборудованная крыша на 10 этаже, билеты входят в стоимость
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, среду и четверг в 12:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 070 ₽
Школьники1 620 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 12:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
a
22 сен 2024
Отличная экскурсия. Только хорошие впечатления. Хорошая подача материала. Узнали много интересного, изнанку города. Очень довольны
Инна
8 сен 2024
С превеликим удовольствием гуляли по дворам с Викторией! Девушка, влюбленная в свой город, дышащая им и знающая историю и дух Санкт-Петербурга! - с ней было очень интересно и увлекательно, хотелось
читать дальше

идти и идти дальше; время пролетело незаметно и даже не чувствовалось никакой усталости! Нам показали колорит Питерских дворов, позволили заглянуть в парадные, проникнуться духом города! Заключительный обзор с крыши - не экстремальное приключение, а вишенка на торте! Весь город как на ладони, а через бинокли можно вообще рассмотреть все подробности, а потом отдохнуть на террасе… Однозначно рекомендуем и гида и ее авторскую экскурсию! Такое знание предмета и проникновение в тему вызывает уважение и благоговение!

С превеликим удовольствием гуляли по дворам с Викторией! Девушка, влюбленная в свой город, дышащая им иС превеликим удовольствием гуляли по дворам с Викторией! Девушка, влюбленная в свой город, дышащая им иС превеликим удовольствием гуляли по дворам с Викторией! Девушка, влюбленная в свой город, дышащая им иС превеликим удовольствием гуляли по дворам с Викторией! Девушка, влюбленная в свой город, дышащая им иС превеликим удовольствием гуляли по дворам с Викторией! Девушка, влюбленная в свой город, дышащая им иС превеликим удовольствием гуляли по дворам с Викторией! Девушка, влюбленная в свой город, дышащая им и
Евгения
8 сен 2024
Чудесная экскурсия, увлекательная. Рекомендую)
Чудесная экскурсия, увлекательная. Рекомендую)Чудесная экскурсия, увлекательная. Рекомендую)
Ольга
7 сен 2024
Прекрасно погуляли по тихому и непарадному городу,прониклись его тонкой атмосферой и узнали много интерсного про быт,привычки и уклад жизни петербурженцев. А панорамная крыша в конце прогулки была логичным и фантастическим
читать дальше

аккордом. Уверена,что многим путешественникам,особенно тем, кто насмотрен красотами дворцов и парков, просто необходимо пройти этим маршрутом именно с экскусоводом Викторией. Она любит, понимает музыку города. И вы тоже сможете ее услышать. Однозначно рекомендую!

Прекрасно погуляли по тихому и непарадному городу,прониклись его тонкой атмосферой и узнали много интерсного про быт,привычкиПрекрасно погуляли по тихому и непарадному городу,прониклись его тонкой атмосферой и узнали много интерсного про быт,привычкиПрекрасно погуляли по тихому и непарадному городу,прониклись его тонкой атмосферой и узнали много интерсного про быт,привычкиПрекрасно погуляли по тихому и непарадному городу,прониклись его тонкой атмосферой и узнали много интерсного про быт,привычки
А
29 авг 2024
Было здорово! Хотим выразить слова благодарности Виктории. 2,5 часа в компании местного жителя, любящего свой город и знающего его изнутри, пролетели как миг! Интересно, легко, с юмором. Отдельное спасибо за рекомендации после экскурсии.
Было здорово! Хотим выразить слова благодарности Виктории. 2,5 часа в компании местного жителя, любящего свой городБыло здорово! Хотим выразить слова благодарности Виктории. 2,5 часа в компании местного жителя, любящего свой городБыло здорово! Хотим выразить слова благодарности Виктории. 2,5 часа в компании местного жителя, любящего свой городБыло здорово! Хотим выразить слова благодарности Виктории. 2,5 часа в компании местного жителя, любящего свой городБыло здорово! Хотим выразить слова благодарности Виктории. 2,5 часа в компании местного жителя, любящего свой город
Чернышева
27 авг 2024
Интересная, насыщенная, небанальная экскурсия от петербурженки Виктории! Было очень интересно посмотреть на город глазами местных жителей, однозначно рекомендую!
Е
25 авг 2024
Отличная экскурсия. Гид Виктория с энтузиазмом, с особенной любовью провела нас по дворикам, парадным города.
Отличная экскурсия. Гид Виктория с энтузиазмом, с особенной любовью провела нас по дворикам, парадным города.Отличная экскурсия. Гид Виктория с энтузиазмом, с особенной любовью провела нас по дворикам, парадным города.Отличная экскурсия. Гид Виктория с энтузиазмом, с особенной любовью провела нас по дворикам, парадным города.
А
25 авг 2024
Отличная экскурсия от лица коренного петербуржца! Много нового и интересного открыла для нас Виктория! Спасибо!
Светлана
19 авг 2024
Виктория очень приятная девушка. Осведомленность и глубина знания материала исторического и культурного 💯. Комфортная по темпу прогулка. Эффект увиденного поражает) рекомендую
М
8 авг 2024
Доброго времени суток)
Брали экскурсию Тихий центр Петербурга,
Гид была Виктория
Отдельное спасибо за то, что провели нам экскурсию не смотря на дождик и на нашу маленькую группу из двух человек.
Экскурсия была групповая,
читать дальше

но нам повезло и она стала индивидуальной.
За два часа прогулки, мы прошлись по интересным дворам Питера, которые не встретишь случайно гуляя по Невскому проспекту, послушали интересные исторические моменты про город, поднялись на комфортабельно обустроенную под отдых крышу. Наверху в помещении есть кофейня, зонтики и пледы. На самой крыше лаундж зона, подвесные кресла, столы, стулья. Можно укрыться пледом, попить кофеёк с прекрасным видом на город.
Было очень спокойно, душевно и интересно. Отличный вариант для тех, кто устал от вечной суеты и спешки, постоянно куда-то несущегося народа и для тех, кому интересно посмотреть на город под другим углом.
Во время прогулки погода сменялась, то на солнышко, то на дождик, но это никак не испортило впечатление, даже наоборот была возможность полностью погрузиться в повседневную жизнь петербуржцев и почувствовать себя местным жителем, а не туристом.
В следующий раз обязательно возьмём другие прогулки в этой компании. Красивые локации, незанудные гиды и доступные цены
В общем 10/10

Доброго времени суток)Доброго времени суток)Доброго времени суток)Доброго времени суток)Доброго времени суток)

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

По Петербургу с петербуржцем
Пешая
618 отзывов
2 часа
Индивидуальная
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
от 5 600 за всё до 3 чел.
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
На машине
На микроавтобусе
На автобусе
скидка
10%
487 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
1440012 960 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Пешая
скидка
15%
55 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Лучший выбор
Фотопрогулка «Тайны Петербурга»: история и кадры
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
30 сен в 11:00
1 окт в 11:00
67005 695 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам