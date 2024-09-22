За 2,5 часа вы увидите Петербург глазами местных жителей.
Наш маршрут будет проходить по тихим причудливым дворам-колодцам и колоритным подворотням в обход многолюдных проспектов.
Ради большего контраста между Петербургом реальным и туристическим по окончании пешей части мы поднимемся на самую высокую и оборудованную крышу в Центральном районе.
Наш маршрут будет проходить по тихим причудливым дворам-колодцам и колоритным подворотням в обход многолюдных проспектов.
Ради большего контраста между Петербургом реальным и туристическим по окончании пешей части мы поднимемся на самую высокую и оборудованную крышу в Центральном районе.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 17:00
Описание экскурсии
Во время прогулки вы:
- Услышите, во что превратились шикарные барские квартиры, полюбуетесь фотографиями богатых интерьеров и убранством доходных домов
- Посмотрите, как сейчас живут петербуржцы за орнаментальными фасадами, и узнаете о быте разных слоёв населения в 19 веке
- Сделаете фотографии в колоритных дворах-колодцах, в парадных и на фоне заброшенных зданий в самом сердце города
- Заглянете в три жилые парадные, разберётесь в нумерации квартир и поймёте, почему всё-таки у нас не говорят «подъезды»
- Узнаете, сколько стоило жильё в центре города раньше и сколько стоит недвижимость в настоящее время
- Ужаснётесь изнанкой жизни в старом фонде и поднимитесь на крышу, чтобы вдохнуть морской свежести
На нашей легальной панорамной крыше вы увидите старый и новый город как на ладони! Мы выдадим вам профессиональные бинокли, ответим на все вопросы и поможем сделать кадры с хороших ракурсов. По окончании экскурсии каждого гостя ждёт памятный сувенир.
Организационные детали
- На экскурсии мы посещаем террасу галереи Заренков — это официальная оборудованная крыша на 10 этаже, билеты входят в стоимость
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, среду и четверг в 12:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 070 ₽
|Школьники
|1 620 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 12:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 14676 туристов
Мы начали свою деятельность 23 июня 2017 года. Специализируемся на организации безопасного и доступного посещения крыш Санкт-Петербурга. Экскурсии на крышу очень популярны в нашем городе, но только теперь они стали по-настоящему безопасными и официальными, без риска быть пойманным и оштрафованным. Мы хотим сделать доступными все лучшие крыши города. А также показать вам аутентичные питерские уголки.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
a
alisenkow.1974@gmail.com
22 сен 2024
Отличная экскурсия. Только хорошие впечатления. Хорошая подача материала. Узнали много интересного, изнанку города. Очень довольны
Инна
8 сен 2024
С превеликим удовольствием гуляли по дворам с Викторией! Девушка, влюбленная в свой город, дышащая им и знающая историю и дух Санкт-Петербурга! - с ней было очень интересно и увлекательно, хотелось
Евгения
8 сен 2024
Чудесная экскурсия, увлекательная. Рекомендую)
Ольга
7 сен 2024
Прекрасно погуляли по тихому и непарадному городу,прониклись его тонкой атмосферой и узнали много интерсного про быт,привычки и уклад жизни петербурженцев. А панорамная крыша в конце прогулки была логичным и фантастическим
А
Анна
29 авг 2024
Было здорово! Хотим выразить слова благодарности Виктории. 2,5 часа в компании местного жителя, любящего свой город и знающего его изнутри, пролетели как миг! Интересно, легко, с юмором. Отдельное спасибо за рекомендации после экскурсии.
Чернышева
27 авг 2024
Интересная, насыщенная, небанальная экскурсия от петербурженки Виктории! Было очень интересно посмотреть на город глазами местных жителей, однозначно рекомендую!
Е
Екатерина
25 авг 2024
Отличная экскурсия. Гид Виктория с энтузиазмом, с особенной любовью провела нас по дворикам, парадным города.
А
Алина
25 авг 2024
Отличная экскурсия от лица коренного петербуржца! Много нового и интересного открыла для нас Виктория! Спасибо!
Светлана
19 авг 2024
Виктория очень приятная девушка. Осведомленность и глубина знания материала исторического и культурного 💯. Комфортная по темпу прогулка. Эффект увиденного поражает) рекомендую
М
Мария
8 авг 2024
Доброго времени суток)
Брали экскурсию Тихий центр Петербурга,
Гид была Виктория
Отдельное спасибо за то, что провели нам экскурсию не смотря на дождик и на нашу маленькую группу из двух человек.
Экскурсия была групповая,
Брали экскурсию Тихий центр Петербурга,
Гид была Виктория
Отдельное спасибо за то, что провели нам экскурсию не смотря на дождик и на нашу маленькую группу из двух человек.
Экскурсия была групповая,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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