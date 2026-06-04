Осмотрим «Газпром Арену» и поговорим о роли спортивной архитектуры в образе большого города. Рядом посмотрим на станцию метро «Зенит» — пример новой репрезентативной транспортной архитектуры.
Проедем по Западному скоростному диаметру и мосту Бетанкура, откуда откроются панорамы Финского залива и современной линии застройки. Обсудим воду как ключевой элемент петербургского градостроительства — от Петра I до наших дней.
Окажемся на намывных территориях Васильевского острова, где нас встретит Морской фасад — главный пассажирский порт Петербурга.
Проедем по самому высокому мосту города и окажемся на Канонерском острове — в одном из самых необычных мест Северной столицы.
В парке 300-летия Санкт-Петербурга я расскажу о трансформации забытых территорий в новые общественные пространства. Прогуляемся рядом с самыми высокими флагштоками в мире и поговорим о государственных символах, масштабе и языке власти в современной городской среде.
Завершим у «Лахта-центра» — самого высокого здания Европы и главного символа нового Петербурга. Разберём архитектуру комплекса и его градостроительную роль.
Мы будем говорить:
об истории этих мест
развитии побережья Финского залива
принципах доминанты, осей и панорам
о том, как Петербург говорит с нами языком архитектуры сегодня
почему современный Петербург — это закономерный этап развития города
Организационные детали
Едем на автомобиле Volkswagen Polo. По запросу установлю детское кресло и бустер
Маршрут и его содержательное наполнение могут быть скорректированы под ваши интересы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Зенит»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 227 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в читать дальшеуменьшить
музеях города.
Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам.
Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий.
Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
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2
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1
–
Светлана
Огромное спасибо Ивану за проведенную экскурсию. Эрудированный молодой человек, интересный собеседник. Хочется пожелать ему новых направлений и огромного будущего. От всей души рекомендую Ивана как великолепного экскурсовода.
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С
СИМАНОВА
Петербург строится. И новые районы его удивляют необычными техническими решениями. Нам повезло с погодой. Мы видели на панорамных точках как близко находятся портовые сооружения, Новая Лахта и исторический центр Петербурга. читать дальшеуменьшить
Начало нашей экскурсии на Флагштоке поразило грандиозностью спортивных об'ектов. Экскурс с Иваном в прошлое стадиона и его преображение сегодня удивит любого человека. ЛАХТА ЦЕНТР с необычными технологическими решениями и фантастическими интерьерами - прикосновение к будущему. В экскурсии Ивана сочетается глубокое знание истории любимого им города и понимание сложности архитектурных решений современного строительства.
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Очень рад, что экскурсия помогла увидеть современный Петербург с новой стороны и почувствовать связь между историей читать дальшеуменьшить
города и его будущим. Спасибо за интерес к теме, внимание к деталям и приятную прогулку. Был рад провести для вас эту экскурсию!
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Наталья
18 мая посетили экскурсию "Новый центр Петербурга — Большая Лахта". Маршрут экскурсии полностью соответствует заявленной программе. Увидели новый Петербург, растущий и современный. Но, в этом городе каждый уголок имеет свою читать дальшеуменьшить
историю. Иван очень интересно и увлекательно раскрывал связь времен. Он не только прекрасный рассказчик, но и замечательный собеседник. Человек,который знает и любит историю своего города. Экскурсия заканчивается возле Лахта центр. Там стоит прогуляться, если повезет с погодой. Путешествие подойдет тем, кто хочет увидеть современную жизнь города. Рекомендую прокатится на авто по Большой Лахте с Иваном!
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв! Очень рад, что вам понравилось путешествие по Большой Лахте и удалось увидеть современный Петербург читать дальшеуменьшить
через его историю и развитие. Спасибо за интерес к теме и приятное общение во время экскурсии. Было очень приятно гулять с вами)
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О
Ольга
Очень интересная экскурсия для тех, кто уже насмотрелся на дворцы и парадные Санкт-Петербурга. Большая Лахта - это не только высотное здание Газпрома, а большой район с современными сооружениями, о которых читать дальшеуменьшить
очень занимательно, с техническими подробностями, но вполне доступно рассказывает Иван. Впрочем, не только про здания, и не только современные, но и про события, с ними связанные, и в целом про жизнь современного города. Иван -замечательный, всесторонне эрудированный рассказчик, мы узнали много нового. Экскурсию очень рекомендуем!
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Очень рад, что экскурсия помогла взглянуть на современный Петербург шире и увидеть в Лахте не только читать дальшеуменьшить
небоскрёб, но и целый новый городской район со своей историей и идеями. Спасибо за интерес к теме и внимательное отношение к рассказу. Было очень приятно провести для вас эту прогулку!
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Н
Наталья
Остались очень довольны экскурсией по Большой Лахте. Иван с большой любовью и знанием материала рассказал о прошлом и настоящем этого района Санкт-Петербурга. Перемещение на машине обеспечивает мобильность и возможность осмотреть объекты, расположеные на нескольких островах, с разных ракурсов и при любых погодных условиях. Город растет и расширяется, Иван покажет и расскажет, как это происходит. Однозначно рекомендуем!
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Очень рад, что экскурсия по Большой Лахте вам понравилась и оказалась интересной. Спасибо за внимание к теме современного Петербурга и за тёплую компанию во время поездки. Был рад показать вам этот район с разных сторон!
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