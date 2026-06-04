Петербург 21 века — это не разрыв с прошлым, а его логичное продолжение. Современный город выстраивает ансамбли у воды, создаёт новые доминанты и формирует образ столицы нашего времени, продолжая имперскую традицию. На экскурсии вы поймёте, почему Лахта — это не спорная современность, а закономерный этап развития Петербурга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6900 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Осмотрим «Газпром Арену» и поговорим о роли спортивной архитектуры в образе большого города. Рядом посмотрим на станцию метро «Зенит» — пример новой репрезентативной транспортной архитектуры.

Проедем по Западному скоростному диаметру и мосту Бетанкура, откуда откроются панорамы Финского залива и современной линии застройки. Обсудим воду как ключевой элемент петербургского градостроительства — от Петра I до наших дней.

Окажемся на намывных территориях Васильевского острова, где нас встретит Морской фасад — главный пассажирский порт Петербурга.

Проедем по самому высокому мосту города и окажемся на Канонерском острове — в одном из самых необычных мест Северной столицы.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга я расскажу о трансформации забытых территорий в новые общественные пространства. Прогуляемся рядом с самыми высокими флагштоками в мире и поговорим о государственных символах, масштабе и языке власти в современной городской среде.

Завершим у «Лахта-центра» — самого высокого здания Европы и главного символа нового Петербурга. Разберём архитектуру комплекса и его градостроительную роль.

Мы будем говорить:

об истории этих мест

развитии побережья Финского залива

принципах доминанты, осей и панорам

о том, как Петербург говорит с нами языком архитектуры сегодня

почему современный Петербург — это закономерный этап развития города

Организационные детали