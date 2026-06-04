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Новый центр Петербурга - Большая Лахта

Увидеть современный район как закономерный этап развития города
Петербург 21 века — это не разрыв с прошлым, а его логичное продолжение.

Современный город выстраивает ансамбли у воды, создаёт новые доминанты и формирует образ столицы нашего времени, продолжая имперскую традицию.

На экскурсии вы поймёте, почему Лахта — это не спорная современность, а закономерный этап развития Петербурга.
5
5 отзывов
Новый центр Петербурга - Большая Лахта
Новый центр Петербурга - Большая Лахта
Новый центр Петербурга - Большая Лахта

Описание экскурсии

Осмотрим «Газпром Арену» и поговорим о роли спортивной архитектуры в образе большого города. Рядом посмотрим на станцию метро «Зенит» — пример новой репрезентативной транспортной архитектуры.

Проедем по Западному скоростному диаметру и мосту Бетанкура, откуда откроются панорамы Финского залива и современной линии застройки. Обсудим воду как ключевой элемент петербургского градостроительства — от Петра I до наших дней.

Окажемся на намывных территориях Васильевского острова, где нас встретит Морской фасад — главный пассажирский порт Петербурга.

Проедем по самому высокому мосту города и окажемся на Канонерском острове — в одном из самых необычных мест Северной столицы.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга я расскажу о трансформации забытых территорий в новые общественные пространства. Прогуляемся рядом с самыми высокими флагштоками в мире и поговорим о государственных символах, масштабе и языке власти в современной городской среде.

Завершим у «Лахта-центра» — самого высокого здания Европы и главного символа нового Петербурга. Разберём архитектуру комплекса и его градостроительную роль.

Мы будем говорить:

  • об истории этих мест
  • развитии побережья Финского залива
  • принципах доминанты, осей и панорам
  • о том, как Петербург говорит с нами языком архитектуры сегодня
  • почему современный Петербург — это закономерный этап развития города

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Volkswagen Polo. По запросу установлю детское кресло и бустер
  • Маршрут и его содержательное наполнение могут быть скорректированы под ваши интересы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Зенит»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 227 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
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музеях города. Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам. Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий. Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Светлана
Огромное спасибо Ивану за проведенную экскурсию. Эрудированный молодой человек, интересный собеседник. Хочется пожелать ему новых направлений и огромного будущего. От всей души рекомендую Ивана как великолепного экскурсовода.
Огромное спасибо Ивану за проведенную экскурсию. Эрудированный молодой человек, интересный собеседник. Хочется пожелать ему новых направлений
Огромное спасибо Ивану за проведенную экскурсию. Эрудированный молодой человек, интересный собеседник. Хочется пожелать ему новых направлений
Огромное спасибо Ивану за проведенную экскурсию. Эрудированный молодой человек, интересный собеседник. Хочется пожелать ему новых направлений
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С
Петербург строится. И новые районы его удивляют необычными техническими решениями. Нам повезло с погодой. Мы видели на панорамных точках как близко находятся портовые сооружения, Новая Лахта и исторический центр Петербурга.
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Начало нашей экскурсии на Флагштоке поразило грандиозностью спортивных об'ектов. Экскурс с Иваном в прошлое стадиона и его преображение сегодня удивит любого человека. ЛАХТА ЦЕНТР с необычными технологическими решениями и фантастическими интерьерами - прикосновение к будущему. В экскурсии Ивана сочетается глубокое знание истории любимого им города и понимание сложности архитектурных решений современного строительства.

Петербург строится. И новые районы его удивляют необычными техническими решениями. Нам повезло с погодой. Мы видели
Петербург строится. И новые районы его удивляют необычными техническими решениями. Нам повезло с погодой. Мы видели
Петербург строится. И новые районы его удивляют необычными техническими решениями. Нам повезло с погодой. Мы видели
Иван
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Очень рад, что экскурсия помогла увидеть современный Петербург с новой стороны и почувствовать связь между историей
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города и его будущим. Спасибо за интерес к теме, внимание к деталям и приятную прогулку. Был рад провести для вас эту экскурсию!

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Наталья
18 мая посетили экскурсию "Новый центр Петербурга — Большая Лахта". Маршрут экскурсии полностью соответствует заявленной программе. Увидели новый Петербург, растущий и современный. Но, в этом городе каждый уголок имеет свою
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историю. Иван очень интересно и увлекательно раскрывал связь времен. Он не только прекрасный рассказчик, но и замечательный собеседник. Человек,который знает и любит историю своего города. Экскурсия заканчивается возле Лахта центр. Там стоит прогуляться, если повезет с погодой. Путешествие подойдет тем, кто хочет увидеть современную жизнь города. Рекомендую прокатится на авто по Большой Лахте с Иваном!

Иван
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый отзыв! Очень рад, что вам понравилось путешествие по Большой Лахте и удалось увидеть современный Петербург
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через его историю и развитие. Спасибо за интерес к теме и приятное общение во время экскурсии. Было очень приятно гулять с вами)

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О
Очень интересная экскурсия для тех, кто уже насмотрелся на дворцы и парадные Санкт-Петербурга. Большая Лахта - это не только высотное здание Газпрома, а большой район с современными сооружениями, о которых
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очень занимательно, с техническими подробностями, но вполне доступно рассказывает Иван. Впрочем, не только про здания, и не только современные, но и про события, с ними связанные, и в целом про жизнь современного города. Иван -замечательный, всесторонне эрудированный рассказчик, мы узнали много нового. Экскурсию очень рекомендуем!

Иван
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Очень рад, что экскурсия помогла взглянуть на современный Петербург шире и увидеть в Лахте не только
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небоскрёб, но и целый новый городской район со своей историей и идеями. Спасибо за интерес к теме и внимательное отношение к рассказу. Было очень приятно провести для вас эту прогулку!

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Н
Остались очень довольны экскурсией по Большой Лахте. Иван с большой любовью и знанием материала рассказал о прошлом и настоящем этого района Санкт-Петербурга. Перемещение на машине обеспечивает мобильность и возможность осмотреть объекты, расположеные на нескольких островах, с разных ракурсов и при любых погодных условиях. Город растет и расширяется, Иван покажет и расскажет, как это происходит. Однозначно рекомендуем!
Иван
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Очень рад, что экскурсия по Большой Лахте вам понравилась и оказалась интересной. Спасибо за внимание к теме современного Петербурга и за тёплую компанию во время поездки. Был рад показать вам этот район с разных сторон!
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