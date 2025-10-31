Мои заказы

По Эрмитажу с гидом - шедевры и тайны главного музея

Мы увидим знаменитые часы «Павлин», загадочную древнюю мумию и шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и других великих мастеров.

Заглянем в удивительный сад на крыше и раскроем секреты знаменитых картин через увлекательные истории и яркие аналогии. Вам не придется стоять в очередях — мы берем все организационные моменты на себя.
5
9 отзывов
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя21
ноя22
ноя23
ноя
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Описание экскурсии

Мировые шедевры

Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Брейгель, Босх и др.
  • вы увидите работы этих и других великих мастеров, чьи имена вошли в историю искусства.
  • Вход без очереди.
  • Все организационные вопросы мы берём на себя: подготовка к экскурсии займёт не более 15 минут, чтобы вы сразу погрузились в мир прекрасного.
  • Понятный рассказ.
  • Это не скучная лекция для искусствоведов, а живой диалог. Мы говорим о шедеврах простым языком, используя яркие аналогии и истории, которые останутся в памяти. Важная информация: Продолжительность 1.5ч. Входной билет покупается заранее на сайте Эрмитажа, гид Вам поможет) благодаря билету мы пройдем без очередей, комфортно и быстро.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Иорданская лестница
  • Главная парадная лестница Зимнего дворца с её огромными зеркалами и позолотой сразу погрузит нас в атмосферу ⅩⅥⅠⅠ века
  • 2. Большой Тронный зал
  • Здесь российские императоры проводили торжественные приёмы и встречали иностранных гостей. Внимательно осмотрим зал и поймём, чем он уникален
  • 3. Часы «Павлин»
  • Каждый предмет в них имеет скрытый смысл. Мы подробно обсудим эти моменты и заодно узнаем, как был устроен часовой механизм
  • 4. Висячий сад
  • Кажется, этому уютному уголку дворца под силу даже управление временами года - весна тут приходит раньше, а осень наступает позже. Разберёмся, почему так происходит и увидим, что в саду есть интересного
  • 5. Зал Леонардо да Винчи
  • Во всём мире можно найти лишь около 20 работ великого мастера, и две из них - в России, в Эрмитаже. Это Мадонна Литта и Мадонна Бенуа
  • 6. Рафаэль, «Мадонна Конестабиле»
  • Этот образ император Александр ⅠⅠ приобрёл и подарил своей супруге. Картину иногда называют «Мадонной с книгой» - на экскурсии мы поймём, правдиво ли название
  • 7. «Скорчившийся мальчик»
  • Рубенса называют королём художников и художником королей. На примере этой его работы разберёмся, как мастер смог совместить античность и современность, политику и мифологию
  • 8. Гербовый зал или зал Солнца
  • 9. Египетская мумия
  • Ей 3000 лет. Три тысячи
Что включено
  • Услуги гида
  • Мини-подарок детям / «письмо из Эрмитажа/»
  • Входной билет детям до 14 бесплатно
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входной билет без очереди (взрослый 500, льготный 300, детям до 14 бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, д. 2
Завершение: Эрмитаж сувенирные магазины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Продолжительность 1.5ч
  • Входной билет покупается заранее на сайте Эрмитажа, гид Вам поможет благодаря билету мы пройдем без очередей, комфортно и быстро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Г
Галина
31 окт 2025
О
Ольга
17 окт 2025
О
Ольга
14 окт 2025
С
Сергей
12 окт 2025
Брали экскурсию по Эрмитажу. Гид Маргарита провела очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось. Очень рекомендую.
В
Валентина
12 окт 2025
Очень милая, обаятельная девушка. Интереснейшая подача и приятное общение и отношение в принципе. Узнали много интересных фактов, ответила на все вопросы, все показала, объяснила. Не представляем как бы мы одни
читать дальше

путешествовали по Эрмитажу, слишком много комнат, слишком много всего. Уже в метро, решили что при возвращении в Питер, позвоним именно Маргарите, спросим какие экскурсии будут еще) Вечером еще и пришло смс с красивыми местами, которые Маргарита советует нам посетить. Большое спасибо) Было очень приятно и невероятно интересно!)

А
Александр
3 окт 2025
Экскурсия понравилась. Маргарита очень интересно обо всём рассказывала. Спасибо Вам!
С
Сергей
20 сен 2025
Отличный гид, который не только увлекательно рассказывала, но и приводила сравнения, задавала вопросы, c ней было запоминающе интересно
М
Маргарита
14 сен 2025
Хочу выразить восторг и благодарность экскурсоводу Маргарите за интересную экскурсию по Эрмитажу.
Ответила на каждый вопрос, увлеченно и подробно рассказала про каждую деталь! Комфортные мини группы, где каждый успеет пообщаться и задать все интересующие вопросы экскурсоводу. Посоветовала достопримечательности, о которых мало знают туристы, посещая прекрасный Санкт-Петербург. Очень рекомендую эту экскурсию с Маргаритой.
Л
Людмила
31 авг 2025
Очень интересная экскурсия по Эрмитажу… Спасибо нашему гиду Маргарите!!! Остались очень довольны с подругой… Хорошая организация… Все четко,без опазданий… Узнали много нового… Рекомендую👏👏👏

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

