Мы увидим знаменитые часы «Павлин», загадочную древнюю мумию и шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и других великих мастеров.
Заглянем в удивительный сад на крыше и раскроем секреты знаменитых картин через увлекательные истории и яркие аналогии. Вам не придется стоять в очередях — мы берем все организационные моменты на себя.
Описание экскурсии
Мировые шедеврыМикеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Брейгель, Босх и др.
- вы увидите работы этих и других великих мастеров, чьи имена вошли в историю искусства.
- Вход без очереди.
- Все организационные вопросы мы берём на себя: подготовка к экскурсии займёт не более 15 минут, чтобы вы сразу погрузились в мир прекрасного.
- Понятный рассказ.
- Это не скучная лекция для искусствоведов, а живой диалог. Мы говорим о шедеврах простым языком, используя яркие аналогии и истории, которые останутся в памяти. Важная информация: Продолжительность 1.5ч. Входной билет покупается заранее на сайте Эрмитажа, гид Вам поможет) благодаря билету мы пройдем без очередей, комфортно и быстро.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Иорданская лестница
- Главная парадная лестница Зимнего дворца с её огромными зеркалами и позолотой сразу погрузит нас в атмосферу ⅩⅥⅠⅠ века
- 2. Большой Тронный зал
- Здесь российские императоры проводили торжественные приёмы и встречали иностранных гостей. Внимательно осмотрим зал и поймём, чем он уникален
- 3. Часы «Павлин»
- Каждый предмет в них имеет скрытый смысл. Мы подробно обсудим эти моменты и заодно узнаем, как был устроен часовой механизм
- 4. Висячий сад
- Кажется, этому уютному уголку дворца под силу даже управление временами года - весна тут приходит раньше, а осень наступает позже. Разберёмся, почему так происходит и увидим, что в саду есть интересного
- 5. Зал Леонардо да Винчи
- Во всём мире можно найти лишь около 20 работ великого мастера, и две из них - в России, в Эрмитаже. Это Мадонна Литта и Мадонна Бенуа
- 6. Рафаэль, «Мадонна Конестабиле»
- Этот образ император Александр ⅠⅠ приобрёл и подарил своей супруге. Картину иногда называют «Мадонной с книгой» - на экскурсии мы поймём, правдиво ли название
- 7. «Скорчившийся мальчик»
- Рубенса называют королём художников и художником королей. На примере этой его работы разберёмся, как мастер смог совместить античность и современность, политику и мифологию
- 8. Гербовый зал или зал Солнца
- 9. Египетская мумия
- Ей 3000 лет. Три тысячи
Что включено
- Услуги гида
- Мини-подарок детям / «письмо из Эрмитажа/»
- Входной билет детям до 14 бесплатно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет без очереди (взрослый 500, льготный 300, детям до 14 бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, д. 2
Завершение: Эрмитаж сувенирные магазины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Продолжительность 1.5ч
- Входной билет покупается заранее на сайте Эрмитажа, гид Вам поможет благодаря билету мы пройдем без очередей, комфортно и быстро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
31 окт 2025
О
Ольга
17 окт 2025
О
Ольга
14 окт 2025
С
Сергей
12 окт 2025
Брали экскурсию по Эрмитажу. Гид Маргарита провела очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось. Очень рекомендую.
В
Валентина
12 окт 2025
Очень милая, обаятельная девушка. Интереснейшая подача и приятное общение и отношение в принципе. Узнали много интересных фактов, ответила на все вопросы, все показала, объяснила. Не представляем как бы мы одни
А
Александр
3 окт 2025
Экскурсия понравилась. Маргарита очень интересно обо всём рассказывала. Спасибо Вам!
С
Сергей
20 сен 2025
Отличный гид, который не только увлекательно рассказывала, но и приводила сравнения, задавала вопросы, c ней было запоминающе интересно
М
Маргарита
14 сен 2025
Хочу выразить восторг и благодарность экскурсоводу Маргарите за интересную экскурсию по Эрмитажу.
Ответила на каждый вопрос, увлеченно и подробно рассказала про каждую деталь! Комфортные мини группы, где каждый успеет пообщаться и задать все интересующие вопросы экскурсоводу. Посоветовала достопримечательности, о которых мало знают туристы, посещая прекрасный Санкт-Петербург. Очень рекомендую эту экскурсию с Маргаритой.
Л
Людмила
31 авг 2025
Очень интересная экскурсия по Эрмитажу… Спасибо нашему гиду Маргарите!!! Остались очень довольны с подругой… Хорошая организация… Все четко,без опазданий… Узнали много нового… Рекомендую👏👏👏
