Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Разобраться в устройстве, истории и шедеврах музея на экскурсии для детей и взрослых
Наша задача — не просто познакомить вас с Эрмитажем, но помочь понять его и захотеть возвращаться сюда вновь и вновь! Доступно и интересно для всех возрастов мы расскажем об истории музея, его экспонатах и жизни монархов.
Вы полюбуетесь парадными залами и лоджиями Рафаэля, увидите, как сменялись эпохи искусства, и узнаете, чем Эрмитаж отличается от Зимнего дворца.
В ходе экскурсии вы поймёте логику огромного музейного комплекса и посетите все 5 зданий его главной части. В пышном дворце увидите, как жили члены царской семьи и где они принимали гостей. А рядом вас ждут совсем маленький Эрмитаж с висячим садом Екатерины II, море картин Большого Эрмитажа, театр с небесно-голубым фойе и Новый Эрмитаж. Вы узнаете, с чего началась коллекция Эрмитажа и как она формировалась.
О шедеврах — просто и увлекательно
Вас ждет топ Эрмитажа: Иорданская лестница, парадные залы, полотна старых мастеров и художников Высокого Возрождения с нежными складками одежд Мадонн. Вы полюбуетесь Павильонным залом с часами «Павлин», рассмотрите лоджии Рафаэля, познакомитесь с античными экспонатами и поймете уникальность трех световых залов. А еще мы сравним иллюстрации Эрмитажа 19 века с современностью. Обратите внимание, что гид подстраивается под ваш темп, в случае с маленькими детьми особенно: часто маршрут получается гораздо короче.
Кому подойдет экскурсия
И взрослым, и детям — мы с радостью адаптируем рассказ под интересы и пожелания вашей компании. При этом нужно учесть, что длительные остановки у каких-либо экспонатов и дополнительные вопросу гиду неминуемо скажутся на программе экскурсии, так как мы можем не успеть все задуманное.
Для лучшего восприятия информации гид задает вопросы, приглашает к диалогу. Если вам хочется более классического монолога гида — можете нас предупредить.
Экскурсия проходит в семейном формате — гид работает и с детьми, и с взрослыми
Не подойдет экскурсия: детям, которые не идут на контакт с гидом и которым тяжело придерживаться правил поведения в академическом музее.
Организационные детали
Билеты не входят в стоимость экскурсии. Билеты вы покупаете самостоятельно на вашу группу
Доплата за билет гида — 1200/700/500 ₽. Сам билет покупать не нужно, только доплатить гиду
Мы не посещаем залы импрессионистов, так как это другая часть Эрмитажа
Экскурсию можно продлить на 30 мин с доплатой 2000 ₽
С вами будет гид из нашей команды — у всех нас большой опыт работы с детьми разного возраста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зимнем дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 10869 туристов
Я искусствовед и психолог. До 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. Наша команда состоит из гидов-переводчиков с читать дальшеуменьшить
большим стажем работы и искусствоведческим образованием.
Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в работе с детьми и проведении экскурсий на простом и ясном языке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 455 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Только слова благодарности экскурсоводу Алине! Нас было четверо, в том числе двое детей 11 и 12 лет. Были в Эрмитаже в первый раз, всем очень понравилось, получили массу впечатлений
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Н
Наталья
Очень хороший маршрут для первого знакомства ребенка (да и взрослого) с Зимним дворцом. Посетили основные комнаты дворца, узнали интересные исторические факты, связанные с историей Российской империи, императоров, а также с историей строительства дворца, войной 1812 года, научились отличать на портретах Екатерину от Елизаветы.))) Спасибо Алине за знакомство с Зимним дворцом и познавательную экскурсию по его комнатам!
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Л
Людмила
Очень рады, что познакомились с Алиной. Благодарны за интересную экскурсию и хорошо проведенное время. Были с ребенком 10 лет. Понравилось всем. Нам приоткрыли мир прекрасного и величественного Эрмитажа. В непринужденной читать дальшеуменьшить
беседе мы ознакомились с историческими моментами, красотой и изяществом творений. Одни положительные эмоции! Алина здорово чувствует детей/ людей), получает от них обратную связь по пониманию материала. Остались довольны, что выбрали именно эту экскурсию для нашего первого знакомства с Эрмитажем.
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Юрий
Прекрасная эксурсия, были с ребенком 10 лет. Экскурсию вела Дарья. Все очень понравилось, мальчик слушал с большим интересом и теперь хочет вернуться в Эрмитаж. Экскурсовод рассказывает очень интересно, подстраивается под пожелания группы
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А
Александра
очень понравилось! видно что Алина не просто проводит экскурсии, а живет этим делом!
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Е
Елена
Спасибо за замечательную экскурсию. Дети 8 лет были первый раз в Эрмитаже. Экскурсовод заранее уточнила наши пожелания, подсказала оптимальный маршрут и тайминг. Хорошо держала внимание детей вопросами, загадками и рассказом
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