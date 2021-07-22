Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Его Императорское Величество Эрмитаж

Разобраться в устройстве, истории и шедеврах музея на экскурсии для детей и взрослых

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38 отзывов
Моя задача — не просто познакомить вас с Эрмитажем, но помочь понять его и захотеть возвращаться сюда вновь и вновь! Доступно и интересно для всех возрастов я расскажу об истории музея, его экспонатах и жизни монархов.

Вы полюбуетесь парадными залами и лоджиями Рафаэля, увидите, как сменялись эпохи искусства, и узнаете, чем Эрмитаж отличается от Зимнего дворца.
Его Императорское Величество Эрмитаж
Его Императорское Величество Эрмитаж
Его Императорское Величество Эрмитаж
Его Императорское Величество Эрмитаж
Его Императорское Величество Эрмитаж
Его Императорское Величество Эрмитаж
Его Императорское Величество Эрмитаж
Его Императорское Величество Эрмитаж
Его Императорское Величество Эрмитаж

Что вас ожидает

Эрмитаж: что, кто и как

За 2 часа вы поймете логику огромного музейного комплекса и посетите все 5 зданий его главной части. В пышном дворце увидите, как жили члены царской семьи и где они принимали гостей. А рядом вас ждут совсем маленький Эрмитаж с висячим садом Екатерины II, море картин Большого Эрмитажа, театр с небесно-голубым фойе и Новый Эрмитаж. Вы узнаете, с чего началась коллекция Эрмитажа и как она формировалась.

О шедеврах — просто и увлекательно

Вас ждет топ Эрмитажа: Иорданская лестница, парадные залы, полотна старых мастеров и художников Высокого Возрождения с нежными складками одежд Мадонн. Вы полюбуетесь Павильонным залом с часами «Павлин», рассмотрите лоджии Рафаэля, познакомитесь с античными экспонатами и поймете уникальность трех световых залов. А еще мы сравним иллюстрации Эрмитажа 19 века с современностью.

Кому подойдет экскурсия

И детям, и взрослым — я с радостью адаптирую рассказ под интересы и пожелания вашей компании. Если вам понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть в залах: два часа достаточно, чтобы насладиться музеем в спокойном ритме.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж вам нужно купить отдельно онлайн на сайте музея (в том числе билет для гида) после договоренности о дне и времени экскурсии. Стоимость: 500 руб. взрослым и детям с 7 лет; детям до 7 лет бесплатно.
  • Обратите внимание: мы не посещаем залы импрессионистов, так как это другая часть Эрмитажа
🚩 Начало и место завершения: около Зимнего дворца
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алина
Алина
Меня зовут Алина, веду экскурсии с командой гидов. Я родилась в Ленинграде, выросла и живу в Петербурге. Закончила Санкт-Петербургскую Театральную Академию по специальности театровед, после училась на факультете иностранных языков РГПУ, прошла курсы гидов-переводчиков, получила городскую аккредитацию и лицензии ведущих музеев Петербурга. С 2016 учусь в Институте глубинной психологии. В 2019 поступила в магистратуру Академии русского балета им. А. Я. Вагановой на факультет теории искусств. Работаю в туризме с 2009 года. В нашей команде люди, которые также учились в замечательных вузах Петербурга, работающие в туризме и сфере искусства много лет. Это искусствоведы, театроведы, переводчики, музыканты, художники, философы, актеры — люди, которые любят Петербург, чувствуют его душу, умеют о нем рассказывать с любовью и интересом, любят учиться и не перестают это делать, с каждым годом расширяя свои знания. Ваши впечатления, ваши эмоции, ваше вдохновение от экскурсии — наша главная задача!
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38 реальных отзывов от туристов

Е
22 июля 2021
Алина - сказочная, очень любит то, чем занимается. Умеет заинтриговать, втянуть в беседу. Советую как гида и как человека, который любит город и готов поделиться с путешественниками своими знаниями. Встреча с ней - не разочарует.
А
22 июля 2021
Вчера посетили без преувеличения потрясающую экскурсию. Гид Татьяна - прекрасный, необыкновенно увлеченный, специалист и очень милый тактичный человек.
Я не первый раз в Эрмитаже, но все равно узнала много нового.
Огромное спасибо. !
Е
22 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Именно то, что мы хотели. Гид Алина отлично разбирается в информации и прекрасно ее преподносит, с индивидуальным подходом! Это и интересный рассказ и познавательный диалог.
Рекомендуем, точно не пожалеете!
А
19 июля 2021
Алина провела для нас великолепную, насыщенную интересными фактами, мифами и историями очень познавательную экскурсию, создала прекрасное настроение, мы узнали много нового и получили огромное удовольствие от общения с лёгким, очаровательным, интересным собеседником и высокопрофессиональным гидом с прекрасным чувством юмора.
Рекомендуем Алину, как прекрасного экскурсовода, не сомневаюсь, что вы непременно получите огромное удовольствие от прогулки с ней по Эрмитажу.
С
18 июля 2021
Алина, прекрасный гид. Она провела нам интереснейшую и содержательную 2-х часовую обзорную экскурсия по Эрмитажу и смогла заинтересовать и удержать внимание на протяжении всей экскурсии наших детей подростков. Она большая молодец!
Natalia
17 июля 2021
Моему сыну 13 лет, он родился и вырос в Америке и мало знаком с Русской историей. Мы приехали в Санкт-Петербург всего на несколько дней и мне хотелось его познакомить с историей и культурой этого удивительного города, но не напугать огромным количеством информации. Я очень рада, что заказала именно индивидуальную экскурсию. Алина рассказала много интересного об Эрмитаже в доступной и увлекательной форме. Время пролетело не заметно. Спасибо огромное!
Н
11 июля 2021
Пожалуй это самая увлекательная экскурсия за последние годы, я очарована Эрмитажем.
Все это благодаря гиду, которая профессионально увлекла меня этим историческим местом.
Спасибо большое!
До новых встреч!
Н
7 июля 2021
Великолепная экскурсия! Я Очень рада, что заказала именно индивидуальную экскурсию. Два часа пролетают как один миг. Алина рассказал много интересных фактов об Эрмитаже увлекательно и без лишней информации.
Крайне рекомендую эту экскурсию для знакомства и расширения знаний об Эрмитаже. Я думаю Обязательно повторим встречу на другом маршруте.
О
3 июля 2021
Прекрасный экскурсовод Дарья! Всем, кто хочет познакомить детей с искусством - очень советую!
Н
2 июля 2021
Были на экскурсии двое взрослых и мальчик 12 лет. Алина прекрасный экскурсовод. 2 часа пролетели не заметно. Узнали много нового, от души посмеялись.
М
30 июня 2021
Татьяна очень эрудированный гид, спасибо ей большое за такую увлекательную экскурсию 🙌🙌🌷🤗Все было супер 🙌
О
29 июня 2021
Доброжелательность, профессионализм, тактичность, прекрасная речь … много ещё можно перечислять все достоинства Алины, которые проявляются в процессе общения. Огромная искренняя благодарность. Маршрут экскурсии очень интересен (мы были новичками), Алина смогла погрузить нас в историю и атмосферу, отвечала на все вопросы. У нас была даже не экскурсия, а путешествие в прекрасный мир. Будем возвращаться в Питер и обязательно к Алине !
В
27 июня 2021
Очень интересная и содержательная экскурсия. Гуляя по по Эрмитажу самостоятельно, или с группой, вы и половину того не узнаете, что узнали мы на этой экскурсии. Гид Татьяна профессионал своего дела! Очень интересный рассказ, приятная подача, отличное знание деталей и мельчайших подробностей. Однозначно экскурсия стоит своих денег. Рекомендую.
С
26 июня 2021
Большое спасибо вам. , Алина, за прекрасную экскурсию. .
Т
26 июня 2021
Самая интересная экскурсия из всех, что мы посетили за неделю. Дети от 5 до 16 лет активно вовлечены, чего не было на других экскурсиях. Время пролетело незаметно. С удовольствием вспоминаем о посещении Эрмитажа.
Ещё 23 отзыва

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