Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Наша задача — не просто познакомить вас с Эрмитажем, но помочь понять его и захотеть возвращаться сюда вновь и вновь! Доступно и интересно для всех возрастов мы расскажем об истории музея, его экспонатах и жизни монархов. Вы полюбуетесь парадными залами и лоджиями Рафаэля, увидите, как сменялись эпохи искусства, и узнаете, чем Эрмитаж отличается от Зимнего дворца.

Описание экскурсии

Эрмитаж: что, кто и как

В ходе экскурсии вы поймёте логику огромного музейного комплекса и посетите все 5 зданий его главной части. В пышном дворце увидите, как жили члены царской семьи и где они принимали гостей. А рядом вас ждут совсем маленький Эрмитаж с висячим садом Екатерины II, море картин Большого Эрмитажа, театр с небесно-голубым фойе и Новый Эрмитаж. Вы узнаете, с чего началась коллекция Эрмитажа и как она формировалась.

О шедеврах — просто и увлекательно

Вас ждет топ Эрмитажа: Иорданская лестница, парадные залы, полотна старых мастеров и художников Высокого Возрождения с нежными складками одежд Мадонн. Вы полюбуетесь Павильонным залом с часами «Павлин», рассмотрите лоджии Рафаэля, познакомитесь с античными экспонатами и поймете уникальность трех световых залов. А еще мы сравним иллюстрации Эрмитажа 19 века с современностью.

Обратите внимание, что гид подстраивается под ваш темп, в случае с маленькими детьми особенно: часто маршрут получается гораздо короче.

Кому подойдет экскурсия

И взрослым, и детям — мы с радостью адаптируем рассказ под интересы и пожелания вашей компании. При этом нужно учесть, что длительные остановки у каких-либо экспонатов и дополнительные вопросу гиду неминуемо скажутся на программе экскурсии, так как мы можем не успеть все задуманное.

Для лучшего восприятия информации гид задает вопросы, приглашает к диалогу. Если вам хочется более классического монолога гида — можете нас предупредить.

Экскурсия проходит в семейном формате — гид работает и с детьми, и с взрослыми

Не подойдет экскурсия: детям, которые не идут на контакт с гидом и которым тяжело придерживаться правил поведения в академическом музее.

Организационные детали