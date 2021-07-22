Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Что вас ожидает

Эрмитаж: что, кто и как

За 2 часа вы поймете логику огромного музейного комплекса и посетите все 5 зданий его главной части. В пышном дворце увидите, как жили члены царской семьи и где они принимали гостей. А рядом вас ждут совсем маленький Эрмитаж с висячим садом Екатерины II, море картин Большого Эрмитажа, театр с небесно-голубым фойе и Новый Эрмитаж. Вы узнаете, с чего началась коллекция Эрмитажа и как она формировалась.

О шедеврах — просто и увлекательно

Вас ждет топ Эрмитажа: Иорданская лестница, парадные залы, полотна старых мастеров и художников Высокого Возрождения с нежными складками одежд Мадонн. Вы полюбуетесь Павильонным залом с часами «Павлин», рассмотрите лоджии Рафаэля, познакомитесь с античными экспонатами и поймете уникальность трех световых залов. А еще мы сравним иллюстрации Эрмитажа 19 века с современностью.

Кому подойдет экскурсия

И детям, и взрослым — я с радостью адаптирую рассказ под интересы и пожелания вашей компании. Если вам понадобится небольшой отдых, всегда можно будет посидеть в залах: два часа достаточно, чтобы насладиться музеем в спокойном ритме.

Организационные детали