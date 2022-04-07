Полет над Петербургом на самолете

Услуги не оказываются лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

Индивидуальная
Услуги не оказываются лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Пассажиры до 18 лет - только в сопровождении взрослых.

Общий вес пассажиров на 4х-местном самолете не должен превышать 230 кг.

При неявке на место проведения в согласованный день и время, взимается штраф 100% от стоимости услуги.

Организаторы вправе изменить дату, место, маршрут полета, в связи с неблагоприятными погодными условиями или административными распоряжениями.

Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
Полет над Петербургом на самолете
Полет над Петербургом на самолете
Полет над Петербургом на самолете
Полет над Петербургом на самолете
Полет над Петербургом на самолете

Что вас ожидает 🤩

  • Полет над Петербургом на самолете
  • Петергоф
  • Финский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Подарите небо себе и своим близким! Взглянув с высоты птичьего полета на великолепные парки и фонтаны Петергофа, вы откроете для себя этот неповторимый дворцово-парковый ансамбль в новом ракурсе.

На аэродроме Гостилицы перед началом полета вы узнаете об особенностях воздушного судна и прослушаете инструктаж по технике безопасности от квалифицированного пилота. Также вы сможете не просто наблюдать за управлением самолета, но даже пролететь за штурвалом в роли второго пилота.

Во время 30-минутного маршрута: вы насладитесь видами блистательного дворцово-паркового ансамбля Петергоф и прекрасными видами Финского залива. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы сделать яркие снимки на память.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет над Петербургом на самолете - 30 минут
Что не входит
  • Трансфер
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

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