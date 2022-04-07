Подарите небо себе и своим близким! Взглянув с высоты птичьего полета на великолепные парки и фонтаны Петергофа, вы откроете для себя этот неповторимый дворцово-парковый ансамбль в новом ракурсе.

На аэродроме Гостилицы перед началом полета вы узнаете об особенностях воздушного судна и прослушаете инструктаж по технике безопасности от квалифицированного пилота. Также вы сможете не просто наблюдать за управлением самолета, но даже пролететь за штурвалом в роли второго пилота.

Во время 30-минутного маршрута: вы насладитесь видами блистательного дворцово-паркового ансамбля Петергоф и прекрасными видами Финского залива. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы сделать яркие снимки на память.