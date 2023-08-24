1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Окинуть взором панораму города и яркие страницы его истории
Начало: На Якорной площади Кронштадта
«Взглянув на Кронштадт с борта самолёта, вы удивитесь его интересному (и неслучайному»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
15 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полёт над Петергофом на самолёте
Полюбоваться Петергофским дворцом и садово-парковым комплексом с нового ракурса, учась пилотированию
Начало: Аэродром Сельцо
«Вы осмотрите самолёт снаружи и изнутри и узнаете, из какого окна открывается лучший вид, что делать, если вас укачает, и какие памятники нужно успеть рассмотреть»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Над Петергофом - на самолёте
Полюбоваться царской резиденцией с нового ракурса и посидеть в кресле второго пилота
Начало: На аэродроме
«Сначала опытный пилот покажет вам самолёт снаружи и изнутри, расскажет о его особенностях и познакомит с техникой безопасности»
Завтра в 18:00
9 июня в 11:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полет над Петербургом на легком самолете
Насладиться панорамами города с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На аэродроме Сельцо, или Кронштадт
«Все полеты проходят под управлением первоклассных пилотов, самолеты регулярно проходят техническое обслуживание»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана24 августа 2023Это было потрясающе! Спасибо большое пилоту Олегу!
- ИИрина23 августа 2023Спасибо за полет! В первый раз летала на таком самолете. Много впечатлений, красивые виды, возможность задать вопросы и пофотографировать. И посмотреть вблизи, как происходит управление. Спасибо пилоту и организаторам.
- ААнастасия6 апреля 2023Купила эту экскурсию как подарок на день рождение. Мы в восторге! Я очень рада, что именно Татьяна была нашим организатором. Было интересно и познавательно. Хочу посоветовать эту экскурсию всем!
- ЕЕвгения20 июля 2022Спасибо пилотам Алексею и Антону за организацию полета! Куча эмоций))))) Даже не смотря на то, что до последнего думали что не
- ААлексей6 июля 2022Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островамиОтличная экскурсия. Обзорно, куча эмоций.
- ООльга29 июня 2022Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островамиОчень понравилось, эмоций море, пилот дал поуправлять самолётом, всё рассказал, показывал достопримечательности которые пролетали, всём рекомендую.
- ММарина13 июня 2022Спасибо огромное за прекрасную возможность увидеть Финский залив и окрестности совсем с другого ракурса! Впечатления самые незабываемые! Организация Экскурсии на
- ЕЕлена31 октября 2021Сегодня совершили полет мечты, готовила сюрприз сыну (12 лет), он остался в восторге, пилот Владимир отличный мастер своего дела, а ещё и человек прекрасный. Рекомендую полёт всем, не сомневайтесь, все так, как заявлено в предложении 😉
- ССветлана7 июня 2021Отличный полет! Пролетели над Ораниенбаумом, портом Бронка, Петродворцом, практически подлетели к Кронштадту. Великолепные виды на залив на закате! Масса положительных эмоций! Все здорово организовано. Пилот Даниил - профессионал своего дела! Огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Полеты на самолетах»
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