Полеты на самолетах – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Полеты на самолетах» в Санкт-Петербурге, цены от 15 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
Окинуть взором панораму города и яркие страницы его истории
Начало: На Якорной площади Кронштадта
«Взглянув на Кронштадт с борта самолёта, вы удивитесь его интересному (и неслучайному»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
15 500 за всё до 2 чел.
Полёт над Петергофом на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
9 отзывов
Полёт над Петергофом на самолёте
Полюбоваться Петергофским дворцом и садово-парковым комплексом с нового ракурса, учась пилотированию
Начало: Аэродром Сельцо
«Вы осмотрите самолёт снаружи и изнутри и узнаете, из какого окна открывается лучший вид, что делать, если вас укачает, и какие памятники нужно успеть рассмотреть»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
18 500 за всё до 3 чел.
Над Петергофом - на самолёте
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Над Петергофом - на самолёте
Полюбоваться царской резиденцией с нового ракурса и посидеть в кресле второго пилота
Начало: На аэродроме
«Сначала опытный пилот покажет вам самолёт снаружи и изнутри, расскажет о его особенностях и познакомит с техникой безопасности»
Завтра в 18:00
9 июня в 11:00
17 500 за всё до 3 чел.
Полет над Петербургом на легком самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Полет над Петербургом на легком самолете
Насладиться панорамами города с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На аэродроме Сельцо, или Кронштадт
«Все полеты проходят под управлением первоклассных пилотов, самолеты регулярно проходят техническое обслуживание»
29 июня в 12:00
30 июня в 12:00
16 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    24 августа 2023
    Над Петергофом - на самолёте
    Это было потрясающе! Спасибо большое пилоту Олегу!
  • И
    Ирина
    23 августа 2023
    Полет над Петербургом на легком самолете
    Спасибо за полет! В первый раз летала на таком самолете. Много впечатлений, красивые виды, возможность задать вопросы и пофотографировать. И посмотреть вблизи, как происходит управление. Спасибо пилоту и организаторам.
    Спасибо за полет! В первый раз летала на таком самолете. Много впечатлений, красивые виды, возможность задатьСпасибо за полет! В первый раз летала на таком самолете. Много впечатлений, красивые виды, возможность задать
  • А
    Анастасия
    6 апреля 2023
    Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом
    Купила эту экскурсию как подарок на день рождение. Мы в восторге! Я очень рада, что именно Татьяна была нашим организатором. Было интересно и познавательно. Хочу посоветовать эту экскурсию всем!
  • Е
    Евгения
    20 июля 2022
    Полет над Петербургом на легком самолете
    Спасибо пилотам Алексею и Антону за организацию полета! Куча эмоций))))) Даже не смотря на то, что до последнего думали что не
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    полетим, пока ехали до аэродрома был жуткий дождь и ветер! Но нет, в небе все оказалось по другому и даже не страшно)) Рекомендую!

  • А
    Алексей
    6 июля 2022
    Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островами
    Отличная экскурсия. Обзорно, куча эмоций.
  • О
    Ольга
    29 июня 2022
    Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островами
    Очень понравилось, эмоций море, пилот дал поуправлять самолётом, всё рассказал, показывал достопримечательности которые пролетали, всём рекомендую.
  • М
    Марина
    13 июня 2022
    Полёт над Петергофом на самолёте
    Спасибо огромное за прекрасную возможность увидеть Финский залив и окрестности совсем с другого ракурса! Впечатления самые незабываемые! Организация Экскурсии на
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    высшем уровне, до самого полёта менеджер была всегда на связи, отвечала быстро на все возникающие вопросы и давала самы подробные инструкции. Пилот Олег на наш непрофессиональный взгляд был опытен и компетентен, провёл небольшую экскурсию во время полёта. Желаем компании дальнейшего развития и процветания:)

    Спасибо огромное за прекрасную возможность увидеть Финский залив и окрестности совсем с другого ракурса! Впечатления самые
  • Е
    Елена
    31 октября 2021
    Полёт над Петергофом на самолёте
    Сегодня совершили полет мечты, готовила сюрприз сыну (12 лет), он остался в восторге, пилот Владимир отличный мастер своего дела, а ещё и человек прекрасный. Рекомендую полёт всем, не сомневайтесь, все так, как заявлено в предложении 😉
  • С
    Светлана
    7 июня 2021
    Полёт над Петергофом на самолёте
    Отличный полет! Пролетели над Ораниенбаумом, портом Бронка, Петродворцом, практически подлетели к Кронштадту. Великолепные виды на залив на закате! Масса положительных эмоций! Все здорово организовано. Пилот Даниил - профессионал своего дела! Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Полеты на самолетах»

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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Полеты на самолетах" можно забронировать 4 экскурсии от 15 500 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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