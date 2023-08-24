О Оксана Над Петергофом - на самолёте Это было потрясающе! Спасибо большое пилоту Олегу!

И Ирина Полет над Петербургом на легком самолете Спасибо за полет! В первый раз летала на таком самолете. Много впечатлений, красивые виды, возможность задать вопросы и пофотографировать. И посмотреть вблизи, как происходит управление. Спасибо пилоту и организаторам.

А Анастасия Полёт на самолёте над Финским заливом и Кронштадтом Купила эту экскурсию как подарок на день рождение. Мы в восторге! Я очень рада, что именно Татьяна была нашим организатором. Было интересно и познавательно. Хочу посоветовать эту экскурсию всем!

Е Евгения Полет над Петербургом на легком самолете читать дальше полетим, пока ехали до аэродрома был жуткий дождь и ветер! Но нет, в небе все оказалось по другому и даже не страшно)) Рекомендую! Спасибо пилотам Алексею и Антону за организацию полета! Куча эмоций))))) Даже не смотря на то, что до последнего думали что не

А Алексей Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островами Отличная экскурсия. Обзорно, куча эмоций.

О Ольга Полет над Петергофом, "Газпром Ареной", "Лахта-центром" и островами Очень понравилось, эмоций море, пилот дал поуправлять самолётом, всё рассказал, показывал достопримечательности которые пролетали, всём рекомендую.

М Марина Полёт над Петергофом на самолёте читать дальше высшем уровне, до самого полёта менеджер была всегда на связи, отвечала быстро на все возникающие вопросы и давала самы подробные инструкции. Пилот Олег на наш непрофессиональный взгляд был опытен и компетентен, провёл небольшую экскурсию во время полёта. Желаем компании дальнейшего развития и процветания:) Спасибо огромное за прекрасную возможность увидеть Финский залив и окрестности совсем с другого ракурса! Впечатления самые незабываемые! Организация Экскурсии на

Е Елена Полёт над Петергофом на самолёте Сегодня совершили полет мечты, готовила сюрприз сыну (12 лет), он остался в восторге, пилот Владимир отличный мастер своего дела, а ещё и человек прекрасный. Рекомендую полёт всем, не сомневайтесь, все так, как заявлено в предложении 😉