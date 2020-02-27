21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом

Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города

Виктор
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Виктор – ваш гид
Во время тура мы посетим знаменитые места Петербурга, определяющие его “парадное лицо”.

Я расскажу о значимых зданиях, памятниках и людях, оставивших важный след в истории северной столицы.
12990 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
5
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом

Что вас ожидает

Мы начнем свой путь с Петропавловской крепости, основанной Петром Великим. Полюбуемся великолепной панорамой Дворцовой набережной. Я расскажу о знаменитых постройках крепости, а также Соборе, тюрьме Алексеевского равелина, монетном дворе, ботном доме, скульптуре Петра I М.Шемякина.

Следующая остановка — сердце Петербурга — Дворцовая площадь. Великолепный архитектурный ансамбль, включающий в себя Зимний дворец, Эрмитажи с их знаменитыми Атлантами, Арку главного штаба, Александрийскую колонну.

Далее — Стрелка Васильевского острова — наиболее красивый вид Санкт-Петербурга с прекрасным зданием Биржи, Ростральными колоннами, кунсткамерой и совсем неподалеку — дворцом Александра Даниловича Меньшикова.

Потом мы пройдемся вдоль здания Адмиралтейства, мимо “дома со львами” и окажемся на Исаакиевской площади, где вы узнаете историю Мариинского дворца, памятника Николаю I, гостиниц Астории и Англетера, Исаакиевского Собора.

Вернувшись на Сенатскую площадь, вы услышите рассказ о некогда главной площади города, зданиях Сената, Синода и, конечно, о “Медном всаднике”.

После остановки на обед (по желанию) наш маршрут будет проложен к площади Искусств. Михайловский дворец — Русский музей, памятник А.С.Пушкину работы скульптора М.К. Аникушина. Спас на Крови, построенный в память о покушении на Александра II. Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, печально известный убийством императора Павла I.

Затем мы переедем к одному из старейших Дворцов Санкт-Петербурга — Таврическому, прогуляемся по Таврическому саду. И завершим экскурсию — великолепным архитектурным ансамблем Смольного Собора.

Организационные детали

Обед в ресторане в стоимость тура не включен.

По желанию путешественников возможно как сокращение туристического маршрута с пропорциональным уменьшением стоимости экскурсии, так и посещение других достопримечательностей города.

Тур проходит на комфортабельном автомобиле AUDI A6. При группе людей более 4-х, за отдельную плату возможен заказ микроавтобуса.

Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктор
Виктор
Инженер-строитель руководящего звена. История и архитектура Санкт-Петербурга - мое давнее хобби. Много лет проводил экскурсии для своих друзей, и после множества похвальных отзывов перешел на более профессиональный уровень. Надеюсь, что вам тоже понравится!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

27 февраля 2020
Отличный день в приятном обществе. Для нас информация была ОЧЕНЬ полезной и интересной. Спасибо!
10 декабря 2019
Прилетели из Киева, были с мамой в Санкт-Петербурге несколько дней. Я - второй раз в этом городе, мама - впервые. Виктор - ответственный, приятный, интеллигентный и настоящий профессионал своего дела. Очень советую!
10 ноября 2019
Очень интересная экскурсия! Виктор сумел провести не просто обзорную экскурсию по городу, а совершить историческое путешествие. Маршрут построен в хронологическом порядке основания и развития города. Это позволило лучше представлять ход истории и запоминать этапы развития северной столицы.. Вся экскурсия прошла легко, в дружественной обстановке, на одном дыхании. Были учтены все наши пожелания, и предпочтения. Виктор очень приятный собеседник, эрудированный и интересный человек. Наша семья была рада с ним познакомиться и совершить экскурсию.
21 октября 2019
Отличная экскурсия для тех, у кого недостаточно времени, чтобы посетить каждую достопримечательность отдельно. Информация подается интересно и ненавязчиво, Гид Виктор обладает обширными познаниями и рад ими поделиться с туристами. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, поэтому и непогода не страшна! Мы были 2 октября, шел дождь,- но впечатлений масса и все они положительные! Спасибо Виктору за познавательную и увлекательную экскурсию!
19 июня 2019
Это экскурсия для тех, кто впервые в Санкт-Петербурге
12 июня 2019
Дата экскурсии 8 июня 2019.
Время с 6-00 до 13-00.
Группа 3 взрослых.
В Санкт-Петербурге раньше уже были несколько раз.

Виктор, а мы нашли дом на Невском, вход в который охраняют совы! )))

Хотим сказать Виктору - Спасибо, от всего сердца!
Спасибо за начало экскурсии в 6 утра.
Спасибо за комфортабельную машину, спокойное и уверенное вождение.
Спасибо за ответ "Да" на все наши вопросы по проведению экскурсии.
Спасибо за доброе и вежливое общение.
Виктор, Вы нам подарили новые, интригующие, энциклопедические знания и впечатления о парадном Петербурге! Было очень интересно слушать Вас и задавать вопросы по ходу экскурии, по окружающим нас зданиям и достопримечательностям!
Нам всё понравилось!
Спасибо!
Татьяна Ивановна, Наталья, Ольга.
3 июня 2019
Дата экскурсии: 30.05.2019, время: 10:00 - 16:30
Присоединяюсь к предыдущим отзывам - маршрут экскурсии , преподнесённый материал и его содержание всё идеально .
Рекомендую!
16 мая 2019
Дата экскурсии: 16.05.2019, время: 12:00 - 18:00
Добрый день всем! Обычно я пишу отзывы по возвращению в родной город Тюмень, но тут не удержался. Сегодня мы с семьей (3 человека) побывали с Виктором на индивидуальной 6-часовой экскурсии "Петербурга парадное лицо". Огромнейшее спасибо, по всем оценочным шкалам ставлю максимальную оценку, весь материал излагался системно, грамотно, познавательно, интересно и доступно. Главная особенность экскурсии от Виктора в том, что она разработана им исходя из последовательности действий Петра I и других исторических персонажей по освоению и развитию Санкт-Петербурга, поэтому за 5-6 часов позволяет в доступной форме понять каждому, зачем и почему был создан Питер, что тут происходило в течение нескольких веков и что именно олицетворяет "Парадное лицо" Питера. Для тех, кто уже знаком с отдельными или всеми элементами "Парадного лица" Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость, Васильевский остров с его стрелкой, Дворцовая площадь и т.д.), достаточно просто сказать об этом Виктору и экскурсия приобретет для Вас совершенно иной формат - Вы узнаете много нового об этих местах более подробно или же о многих других местах. Я не представляю, как можно в одной голове держать столько много разносторонней исторической и иной информации, касающейся как Санкт-Петербурга, так и России в целом, а также многих других европейских стран и их легендарных личностей. В чем бы ни заключался Ваш интерес (общее обзорное представление о Питере; акценты на отдельных объектах достопримечательностей Питера; углубленные знания о Питере или отдельных его объектах и (или) исторических личностях), можете быть уверены, что Виктор обеспечит Вам насыщенную, интересную и познавательную экскурсию! Однозначно рекомендую каждому Виктора в качестве индивидуального гида по Санкт-Петербургу.
С уважением,
Дмитрий
15 мая 2019
Экскурсия очень понравилась! Виктор был внимателен ко всем нашим пожеланиям, отвечал на интересующие вопросы, сама экскурсия по содержанию была познавательной, мы прошли по всем основным значимым местам Петербурга и узнали его историю с самого начала становления города, однозначно рекомендуем данную экскурсию!
17 декабря 2018
Экскурсия была интересной, познавательной, мы увидели Петербург во всей его красе. Очень понравилось. Спасибо!
Ещё 11 отзывов

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