21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Во время поездки по главным улицам и проспектам мы посетим места Петербурга, определяющие его парадное лицо.
Вашим аттестованным гидом буду я — человек, который отлично знает город, в том числе с инженерной точки зрения. Я расскажу о зданиях, памятниках и людях, оставивших след в истории Северной столицы.
Вашим аттестованным гидом буду я — человек, который отлично знает город, в том числе с инженерной точки зрения. Я расскажу о зданиях, памятниках и людях, оставивших след в истории Северной столицы.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы сделаем следующие остановки:
Петропавловская крепость
Вы увидите:
- Петропавловский собор с его уникальным шпилем
- Тюрьму Трубецкого бастиона
- Причал «Невские ворота»
И узнаете:
- Историю «небесного кровельщика»
- Летопись самых крупных наводнений
Стрелка Васильевского острова
Вы увидите:
- Здание Биржи и Ростральные колонны
- Кунсткамеру — первый музей России
- Панораму Невы с видом на Петропавловскую крепость
И узнаете:
- Историю Готторпского глобуса
- Кого символизируют скульптуры у подножия Ростральных колонн
Дворцовая площадь
Вы увидите:
- Зимний дворец и знаменитых Атлантов Эрмитажа
- Александровскую колонну — самый высокий монолит в мире
- Триумфальную арку Главного штаба
И узнаете:
- Как колонну весом 700 тонн установили всего за 45 минут
- Трагическую судьбу скульптора, изваявшего Атлантов
Смольный монастырь
Вы увидите:
- Смольный монастырь — шедевр Растрелли
И узнаете:
- Историю Смольного института благородных девиц
Александро-Невская Лавра
Вы увидите:
- Благовещенскую церковь — место захоронения А. В. Суворова
- Троицкий собор
- Некрополи Александро-Невской Лавры
И узнаете:
- Почему Петра I не похоронили в Лавре
- О сооружении Дороги Победы в 1943 году
Михайловский замок
Вы увидите:
- Памятник Петру I работы Растрелли
И узнаете:
- Подробности убийства Павла I
Площадь Искусств
Вы увидите:
- Михайловский дворец
- Памятник А. С. Пушкину
И узнаете:
- Как Михайловский дворец превратился в Русский музей
Исаакиевская площадь
Вы увидите:
- Мариинский дворец
- Памятник Николаю I
- Исаакиевский собор
Гостиницы «Астория» и «Англетер»
И узнаете:
- Почему на сооружение Исаакиевского собора потребовалось 40 лет
- Секрет устойчивости статуи Николая I на двух опорах
Сенатская площадь
Вы увидите:
- Здание Адмиралтейства
- Здания Сената и Синода
- Памятник Петру Великому — Медный всадник
И узнаете:
- Непростую историю создания памятника первому императору России
Кроме этого, вы увидите Невский проспект и знаменитых коней Клодта. А также: Дворец Меншикова — первый каменный дом Петербурга, последнюю квартиру Пушкина на Мойке, 12, храм Спаса на Крови с его мозаиками, Таврический дворец, решётку Летнего сада, Летний дворец Петра I, Марсово поле и многое-многое другое.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле AUDI A6. Если вас больше 4, возможно проведение экскурсии на вашем транспорте и с вашим водителем. Цена и детали обговариваются отдельно
- Все объекты мы осматриваем снаружи, в музеи и храмы не заходим
- Кофе-брейк организуем на территории Александро-Невской Лавры
- По желанию возможно сокращение или увеличение туристического маршрута с соответствующим изменением стоимости экскурсии, а также посещение других достопримечательностей города
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 299 туристов
Инженер-строитель руководящего звена. История и архитектура Санкт-Петербурга — моё давнее хобби. Много лет проводил экскурсии для своих друзей, и после множества похвальных отзывов перешёл на более профессиональный уровень. Надеюсь, что вам тоже понравится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Приехали в город первый раз и хотелось посмотреть все главное, что является визитной карточкой Санкт-Петербурга. Виктор нас встретил, скорректировал расписание под нас, так как мы рано приехали в город и еще были ограничения движения в связи с праздником. Но нам все удалось посмотреть, послушать подробный и живой рассказ Виктора об истории развития города, его героях и фактах. Нам очень понравилось!
Виктор
Ответ организатора:
Большое спасибо за теплые слова и высокую оценку. Буду стараться соответствовать!
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М
Спасибо Виктору.
Показал основные знаковые точки Петербурга, рассказал о них. Интересно, содержательно.
Показал, в какую сторону можно поискать дополнительную информацию.
Как обзор города в первый раз - идеально.
Всё чётко, в тайминге, без суеты.
Рекомендую!
Показал основные знаковые точки Петербурга, рассказал о них. Интересно, содержательно.
Показал, в какую сторону можно поискать дополнительную информацию.
Как обзор города в первый раз - идеально.
Всё чётко, в тайминге, без суеты.
Рекомендую!
Виктор
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку! Буду стараться и дальше.
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О
Виктор замечательный экскурсовод, сразу видно, что человек - профессионал своего дела! Информация о городе, его истории, главных достопримечательностях и знаменитых людях доводится в очень интересной и доступной форме. Мы погрузились
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Заказывал у Виктора экскурсию по Питеру для мамы. Мама в восторге от всего: маршрута, формата, внимания!
Виктор
Ответ организатора:
Большое спасибо за теплые слова! Я очень рад, что мне удалось оправдать Ваши ожидания. Приезжайте ещё!
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А
Заказал у Виктора обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу для своих родителей. Экскурсию Виктор проводит на комфортном авто. По ходу экскурсии Виктор рассказывает об истории города в хронологическом порядке его создания, упоминая множество интересных исторических фактов. Родителям очень понравилось, экскурсию и экскурсовода рекомендую.
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Добрый вечер! Хотелось бы сказать СПАСИБО!!! Виктору.
Я думаю очень важно, чтоб после экскурсии Вы рассказывали «взахлеб» детям, знакомым, друзьям, как Вы провели день.
Вот у нас примерно так и было. Виктор
Я думаю очень важно, чтоб после экскурсии Вы рассказывали «взахлеб» детям, знакомым, друзьям, как Вы провели день.
Вот у нас примерно так и было. Виктор
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