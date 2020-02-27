21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы начнем свой путь с Петропавловской крепости, основанной Петром Великим. Полюбуемся великолепной панорамой Дворцовой набережной. Я расскажу о знаменитых постройках крепости, а также Соборе, тюрьме Алексеевского равелина, монетном дворе, ботном доме, скульптуре Петра I М.Шемякина.

Следующая остановка — сердце Петербурга — Дворцовая площадь. Великолепный архитектурный ансамбль, включающий в себя Зимний дворец, Эрмитажи с их знаменитыми Атлантами, Арку главного штаба, Александрийскую колонну.

Далее — Стрелка Васильевского острова — наиболее красивый вид Санкт-Петербурга с прекрасным зданием Биржи, Ростральными колоннами, кунсткамерой и совсем неподалеку — дворцом Александра Даниловича Меньшикова.

Потом мы пройдемся вдоль здания Адмиралтейства, мимо “дома со львами” и окажемся на Исаакиевской площади, где вы узнаете историю Мариинского дворца, памятника Николаю I, гостиниц Астории и Англетера, Исаакиевского Собора.

Вернувшись на Сенатскую площадь, вы услышите рассказ о некогда главной площади города, зданиях Сената, Синода и, конечно, о “Медном всаднике”.

После остановки на обед (по желанию) наш маршрут будет проложен к площади Искусств. Михайловский дворец — Русский музей, памятник А.С.Пушкину работы скульптора М.К. Аникушина. Спас на Крови, построенный в память о покушении на Александра II. Марсово поле, Летний сад, Михайловский замок, печально известный убийством императора Павла I.

Затем мы переедем к одному из старейших Дворцов Санкт-Петербурга — Таврическому, прогуляемся по Таврическому саду. И завершим экскурсию — великолепным архитектурным ансамблем Смольного Собора.