21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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безумно интересный собеседник, эрудированный, прямо чувствуется, как человек любит то, чем занимается. Вроде и 6ч длилась экскурсия, но всё прошло на «одном дыхании»)). Сама программа составлена очень грамотно! Для первого знакомства с Санкт- Петербургом, а для меня это действительно было вот в таком формате первый раз, очень познавательно! Мы посетили одни из значимых мест города!!!

Перекусить заехали в Александрово-Невскую лавру, Виктор посоветовал обязательно попробовать пирожки с капустой. И правда, было очень вкусно! Спасибооо Вам ещё раз, Виктор!!! Будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым!!!!

Обязательно ещё раз вернемся в Санкт- Петербург! И экскурсии- только с Вами!