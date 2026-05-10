21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом

Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
Во время поездки по главным улицам и проспектам мы посетим места Петербурга, определяющие его парадное лицо.

Вашим аттестованным гидом буду я — человек, который отлично знает город, в том числе с инженерной точки зрения. Я расскажу о зданиях, памятниках и людях, оставивших след в истории Северной столицы.
5
52 отзыва
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом

Описание экскурсии

Во время экскурсии мы сделаем следующие остановки:

Петропавловская крепость

Вы увидите:

  • Петропавловский собор с его уникальным шпилем
  • Тюрьму Трубецкого бастиона
  • Причал «Невские ворота»

И узнаете:

  • Историю «небесного кровельщика»
  • Летопись самых крупных наводнений

Стрелка Васильевского острова

Вы увидите:

  • Здание Биржи и Ростральные колонны
  • Кунсткамеру — первый музей России
  • Панораму Невы с видом на Петропавловскую крепость

И узнаете:

  • Историю Готторпского глобуса
  • Кого символизируют скульптуры у подножия Ростральных колонн

Дворцовая площадь

Вы увидите:

  • Зимний дворец и знаменитых Атлантов Эрмитажа
  • Александровскую колонну — самый высокий монолит в мире
  • Триумфальную арку Главного штаба

И узнаете:

  • Как колонну весом 700 тонн установили всего за 45 минут
  • Трагическую судьбу скульптора, изваявшего Атлантов

Смольный монастырь

Вы увидите:

  • Смольный монастырь — шедевр Растрелли

И узнаете:

  • Историю Смольного института благородных девиц

Александро-Невская Лавра

Вы увидите:

  • Благовещенскую церковь — место захоронения А. В. Суворова
  • Троицкий собор
  • Некрополи Александро-Невской Лавры

И узнаете:

  • Почему Петра I не похоронили в Лавре
  • О сооружении Дороги Победы в 1943 году

Михайловский замок

Вы увидите:

  • Памятник Петру I работы Растрелли

И узнаете:

  • Подробности убийства Павла I

Площадь Искусств

Вы увидите:

  • Михайловский дворец
  • Памятник А. С. Пушкину

И узнаете:

  • Как Михайловский дворец превратился в Русский музей

Исаакиевская площадь

Вы увидите:

  • Мариинский дворец
  • Памятник Николаю I
  • Исаакиевский собор
    Гостиницы «Астория» и «Англетер»

И узнаете:

  • Почему на сооружение Исаакиевского собора потребовалось 40 лет
  • Секрет устойчивости статуи Николая I на двух опорах

Сенатская площадь

Вы увидите:

  • Здание Адмиралтейства
  • Здания Сената и Синода
  • Памятник Петру Великому — Медный всадник

И узнаете:

  • Непростую историю создания памятника первому императору России

Кроме этого, вы увидите Невский проспект и знаменитых коней Клодта. А также: Дворец Меншикова — первый каменный дом Петербурга, последнюю квартиру Пушкина на Мойке, 12, храм Спаса на Крови с его мозаиками, Таврический дворец, решётку Летнего сада, Летний дворец Петра I, Марсово поле и многое-многое другое.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле AUDI A6. Если вас больше 4, возможно проведение экскурсии на вашем транспорте и с вашим водителем. Цена и детали обговариваются отдельно
  • Все объекты мы осматриваем снаружи, в музеи и храмы не заходим
  • Кофе-брейк организуем на территории Александро-Невской Лавры
  • По желанию возможно сокращение или увеличение туристического маршрута с соответствующим изменением стоимости экскурсии, а также посещение других достопримечательностей города

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 299 туристов
Инженер-строитель руководящего звена. История и архитектура Санкт-Петербурга — моё давнее хобби. Много лет проводил экскурсии для своих друзей, и после множества похвальных отзывов перешёл на более профессиональный уровень. Надеюсь, что вам тоже понравится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
3
2
1
О
Приехали в город первый раз и хотелось посмотреть все главное, что является визитной карточкой Санкт-Петербурга. Виктор нас встретил, скорректировал расписание под нас, так как мы рано приехали в город и еще были ограничения движения в связи с праздником. Но нам все удалось посмотреть, послушать подробный и живой рассказ Виктора об истории развития города, его героях и фактах. Нам очень понравилось!
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Большое спасибо за теплые слова и высокую оценку. Буду стараться соответствовать!
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М
Спасибо Виктору.
Показал основные знаковые точки Петербурга, рассказал о них. Интересно, содержательно.
Показал, в какую сторону можно поискать дополнительную информацию.
Как обзор города в первый раз - идеально.
Всё чётко, в тайминге, без суеты.
Рекомендую!
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Спасибо за высокую оценку! Буду стараться и дальше.
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О
Виктор замечательный экскурсовод, сразу видно, что человек - профессионал своего дела! Информация о городе, его истории, главных достопримечательностях и знаменитых людях доводится в очень интересной и доступной форме. Мы погрузились
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в историю, узнали столько интересных, неожиданных и необычных деталей, о которых даже не могли и подумать! Время пролетело незаметно! Спасибо огромное за познавательное, увлекательное и комфортабельное путешествие, за Ваш профессионализм, Виктор! Рекомендуем экскурсию всем путешественникам!!!

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Сергей
Заказывал у Виктора экскурсию по Питеру для мамы. Мама в восторге от всего: маршрута, формата, внимания!
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Большое спасибо за теплые слова! Я очень рад, что мне удалось оправдать Ваши ожидания. Приезжайте ещё!
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А
Заказал у Виктора обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу для своих родителей. Экскурсию Виктор проводит на комфортном авто. По ходу экскурсии Виктор рассказывает об истории города в хронологическом порядке его создания, упоминая множество интересных исторических фактов. Родителям очень понравилось, экскурсию и экскурсовода рекомендую.
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Олег
Добрый вечер! Хотелось бы сказать СПАСИБО!!! Виктору.
Я думаю очень важно, чтоб после экскурсии Вы рассказывали «взахлеб» детям, знакомым, друзьям, как Вы провели день.
Вот у нас примерно так и было. Виктор
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безумно интересный собеседник, эрудированный, прямо чувствуется, как человек любит то, чем занимается. Вроде и 6ч длилась экскурсия, но всё прошло на «одном дыхании»)). Сама программа составлена очень грамотно! Для первого знакомства с Санкт- Петербургом, а для меня это действительно было вот в таком формате первый раз, очень познавательно! Мы посетили одни из значимых мест города!!!
Перекусить заехали в Александрово-Невскую лавру, Виктор посоветовал обязательно попробовать пирожки с капустой. И правда, было очень вкусно! Спасибооо Вам ещё раз, Виктор!!! Будем рекомендовать Вас друзьям и знакомым!!!!
Обязательно ещё раз вернемся в Санкт- Петербург! И экскурсии- только с Вами!

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