Погружение в мир крыш с выжившим любителем высоты

Изучить знаменитые питерские крыши, твёрдо стоя на земле
Санкт-Петербург — столица крыш. Малоэтажная застройка позволяет насладиться панорамой, что привлекает любопытствующих. Мы обойдём центр, посмотрим на «точки притяжения» экстремалов и я поделюсь историями.

Расскажу про своих товарищей и о том, как моё увлечение высотой сначала чуть не убило меня, а потом привело в профессию мечты. В конце прогулки посмотрим на город с высоты.
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

С высоты собственного роста вы увидите:

  • Набережную Невы и Кунсткамеру
  • Петропавловскую крепость
  • Здание Биржи и Ростральные колонны
  • Эрмитаж и Зимнюю канавку
  • Миллионную улицу и Набережную реки Мойки
  • Александровскую колонну и Генеральный штаб
  • Государственную академическую капеллу
  • Адмиралтейство и Исаакиевский собор
  • Дом ленинградской торговли

Архитекторы прошлого не ожидали, что их строения будут так популярны среди высотных экстремалов. Я покажу эксклюзивные фотографии «верхушек» разных зданий из моей коллекции.

Конечно, поделюсь историей выжившего. Как я увлекался незаконным верхолазаньем и попал в беду. Физическая подготовка и опыт работы в МЧС не помогли: я неудачно приземлился и оказался в коме. После невероятного выздоровления (которого врачи не ожидали) я переосмыслил своё увлечение и нашёл профессию по душе. На прогулке расскажу обо всём подробнее и отвечу на вопросы.

Завершим экскурсию на официальной смотровой музея-фотосалона Карла Булы. Увидим город с высоты и не нарушим закон. Выйдем на смотровую и пофоткаемся на фоне Петербурга.

Кому подойдёт экскурсия

Возрастных ограничений у экскурсии нет (я не буду демонстрировать травмирующий контент). Путешественники услышат истории моей жизни и увидят Петербург с официальной смотровой площадки. А моя история напомнит им о ценности жизни и станет предостережением.

Организационные детали

  • На экскурсии мы не поднимаемся на крыши. Панораму города вы увидите с официальной смотровой площадки
  • В конце прогулки сделаем видеопрезентацию нашей экскурсии

в воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав
Святослав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 74 туристов
Меня зовут Святослав. Я родился в Санкт-Петербурге. С самого детства изучаю его по всем направлениям. Мне нравится не только узнавать много нового, но также делиться положительными эмоциями с окружающими. Я
читать дальше

проводил мероприятия разного формата и обучил этому членов моей команды. Для меня важно, чтобы люди могли открывать для себя новые ранее не изведанные детали. Мне непривычно и обыденно показывать Петербург так же, как это делают типичные турфирмы. Поэтому я открываю для путешественников те самые тайные современные факты и места Петербурга, про которые почти никто ранее не слышал. Со мной и моей командой вы увидите Петербург под другим углом.

Екатерина
Екатерина
12 авг 2025
Замечательная экскурсия, очень необычная и нестандартная. Позволяет взглянуть на город с новых ракурсов и узнать много нового и поучительного о жизни и приключениях руферов.
Особенно рекомендую родителям с подростками, так как рассказ о ценности жизни и здоровья от человека, который сам многое пережил и оценил, особенно интересен и убедителен.
Чаепитие на смотровой площадке с видом на Дворцовую площадь - это вообще чудо!
Замечательная экскурсия, очень необычная и нестандартная. Позволяет взглянуть на город с новых ракурсов и узнать много

