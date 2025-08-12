Санкт-Петербург — столица крыш. Малоэтажная застройка позволяет насладиться панорамой, что привлекает любопытствующих. Мы обойдём центр, посмотрим на «точки притяжения» экстремалов и я поделюсь историями. Расскажу про своих товарищей и о том, как моё увлечение высотой сначала чуть не убило меня, а потом привело в профессию мечты. В конце прогулки посмотрим на город с высоты.

Описание экскурсии

С высоты собственного роста вы увидите:

Набережную Невы и Кунсткамеру

Петропавловскую крепость

Здание Биржи и Ростральные колонны

Эрмитаж и Зимнюю канавку

Миллионную улицу и Набережную реки Мойки

Александровскую колонну и Генеральный штаб

Государственную академическую капеллу

Адмиралтейство и Исаакиевский собор

Дом ленинградской торговли

Архитекторы прошлого не ожидали, что их строения будут так популярны среди высотных экстремалов. Я покажу эксклюзивные фотографии «верхушек» разных зданий из моей коллекции.

Конечно, поделюсь историей выжившего. Как я увлекался незаконным верхолазаньем и попал в беду. Физическая подготовка и опыт работы в МЧС не помогли: я неудачно приземлился и оказался в коме. После невероятного выздоровления (которого врачи не ожидали) я переосмыслил своё увлечение и нашёл профессию по душе. На прогулке расскажу обо всём подробнее и отвечу на вопросы.

Завершим экскурсию на официальной смотровой музея-фотосалона Карла Булы. Увидим город с высоты и не нарушим закон. Выйдем на смотровую и пофоткаемся на фоне Петербурга.

Кому подойдёт экскурсия

Возрастных ограничений у экскурсии нет (я не буду демонстрировать травмирующий контент). Путешественники услышат истории моей жизни и увидят Петербург с официальной смотровой площадки. А моя история напомнит им о ценности жизни и станет предостережением.

Организационные детали