Полет на вертолете 🚁 над центром Санкт-Петербурга, это несомненно самый захватывающий способ осмотра его достопримечательностей 🏛️. Легкая машина за секунду взмывает вверх, и вы уже не думаете о пробках и толпах пешеходов, а просто наслаждаетесь видом Петергофа, Финского залива, Невы, Стрелки Васильевского острова и старинными крышами.

Вертолеты семейства «Робинсон», на которых проходят наши полеты, дают возможность прекрасного обзора, благодаря большой площади остекления кабины. Ни один исторический уголок не останется незамеченным!

Маршрут полёта : взлёт и посадка осуществляются на аэродроме в районе п. Гостилицы, Ломоносовский район. Полёт продолжительностью 60 минут по маршруту: п. Гостилицы, Петергоф, Васильевский остров 🏝️, Петропавловская крепость и обратно.

Полёт над центром Санкт-Петербурга станет замечательным подарком для гостей города, которых хочется по-настоящему удивить. Авиапрогулка на комфортабельной «стрекозе» выгодно подчеркнет красоты Северной Венеции и вашу оригинальность.

И разумеется, прогулки по небу – удел всех влюбленных. Если у вас намечается романтическое событие, которое хочется сделать особенным, то что можно придумать лучше романтической фотосессии над одним из самых красивейших городов Европы? Такие свадебные фотографии 📸 удивят не только всех друзей, но и будущих внуков!

Говорят, что Петр Первый построил Санкт-Петербург так, чтобы он отлично смотрелся с воды. Можем смело заявить, что он перевыполнил свой план. С воздуха Питер смотрится не менее потрясающе!

На чём летаем: Robinson R44.