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Полет над центром Санкт-Петербурга

5
1 отзыв
Взлетим
Взлетим – Гид из Санкт-Петербурга
Путешествие на вертолёте над Санкт-Петербургом – это впечатление на всю жизнь.

Вам откроется обзор на главные достопримечательности 🏛️ с нового ракурса.

Благодаря большой площади остекления кабины, вы увидите город 🏙️ и окрестности во всей красе: Петергоф, Финский залив, Петропавловская крепость и другое.

Посадка и взлёт будут проходить в аэродроме деревни Гостилицы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚁На вертолёте
  • 🏆Активный отдых
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 55 000 ₽ за экскурсию

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Полет над центром Санкт-Петербурга
Полет над центром Санкт-Петербурга

Что вы увидите

  • п. Гостилицы
  • Петергоф
  • Васильевский остров
  • Петропавловская крепость.
Полет на вертолете 🚁 над центром Санкт-Петербурга, это несомненно самый захватывающий способ осмотра его достопримечательностей 🏛️. Легкая машина за секунду взмывает вверх, и вы уже не думаете о пробках и толпах пешеходов, а просто наслаждаетесь видом Петергофа, Финского залива, Невы, Стрелки Васильевского острова и старинными крышами.
Вертолеты семейства «Робинсон», на которых проходят наши полеты, дают возможность прекрасного обзора, благодаря большой площади остекления кабины. Ни один исторический уголок не останется незамеченным!
Маршрут полёта : взлёт и посадка осуществляются на аэродроме в районе п. Гостилицы, Ломоносовский район. Полёт продолжительностью 60 минут по маршруту: п. Гостилицы, Петергоф, Васильевский остров 🏝️, Петропавловская крепость и обратно.
Полёт над центром Санкт-Петербурга станет замечательным подарком для гостей города, которых хочется по-настоящему удивить. Авиапрогулка на комфортабельной «стрекозе» выгодно подчеркнет красоты Северной Венеции и вашу оригинальность.
И разумеется, прогулки по небу – удел всех влюбленных. Если у вас намечается романтическое событие, которое хочется сделать особенным, то что можно придумать лучше романтической фотосессии над одним из самых красивейших городов Европы? Такие свадебные фотографии 📸 удивят не только всех друзей, но и будущих внуков!
Говорят, что Петр Первый построил Санкт-Петербург так, чтобы он отлично смотрелся с воды. Можем смело заявить, что он перевыполнил свой план. С воздуха Питер смотрится не менее потрясающе!
На чём летаем: Robinson R44.
Что входит
  • 60-минутный полет с пилотом
Что не входит
  • самостоятельное управление вертолетом
  • еда и напитки
  • экскурсия
Начало и место завершения
🚩 Гостилицкое ш., 18 км от КАД
Полет над центром Санкт-Петербурга
Полет над центром Санкт-Петербурга
Полет над центром Санкт-Петербурга
Полет над центром Санкт-Петербурга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Взлетим
Взлетим
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1 отзыв оставили туристы

Взлетим проводит ещё 1 экскурсию

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