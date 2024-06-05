1 чел.
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скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
«Экскурсия проходит на автомобиле премиум-класса BMW X5»
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Путешествие по Карелии на автобусе класса Люкс будет максимально комфортным, а маршрут — невероятно живописным и познавательным»
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Начало: Заберу вас с адреса
Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
Погрузиться в роскошный мир прошлого и насладиться дегустацией
Начало: В районе Дворцовой площади
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Европейская мода в Петербурге
Пройтись по магазинам и узнать, где сегодня покупать люксовые и нишевые марки
«Я покажу, где сейчас можно найти импортные бирки — люкс, миддл-сегмент и нишевые марки»
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
2 900₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»
Начало: Заберу с адреса
Расписание: Каждый день в 23 45
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Полёт на вертолёте над Петербургом
Увидеть город как на ладони и испытать незабываемые впечатления от полёта
Начало: На Петровской косе
«На вертолётной площадке вас встретит наш менеджер: вы подпишете документы и пройдете инструктаж по технике безопасности»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
60 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса
Посетить главные и тайные места старинного острова в комфортном дружеском формате
Начало: У м. Василеостровская или в Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
«Здесь около 90 популярных и эксклюзивных ресторанных концепций»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл5 июня 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию! Спасибо за потрясающие знания, впечатления и эмоции! Это было восхитительно! Теперь знаем
- ННаталия27 мая 2024В Санкт-Петербурге были в первый раз. Решили взять индивидуальную обзорную экскурсию по городу с Маргаритой на шикарной машине с панорамным
- ССветлана27 мая 2024Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
- ППавел17 мая 2024Отличная экскурсия по истории создания города. Очень понравилось!)
- ННина6 мая 2024Очень приятная девушка гид. Рассказывает интересно. Все непринуждённо! Рекомендую)
- GGordai.n8 октября 2023В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)Всё прошло хорошо - погода, природа, отношение 👍 Единственное наш гид Александр выдал маловато информации. (Я уже ездила по подобному маршрут,
- ЗЗоя28 сентября 2023В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)Прекрасное впечатление получила от тура, замечательная команда организаторов. Отдельные спасибо гиду Александр за содержательную и интересную информацию
- ЕЕлена23 сентября 2023На мотоцикле класса Люкс по ПитеруЭкскурсия очень понравилась, яркие впечатления- по Улицам вечернего Питера с ветерком! Организация отличная, все четко в указанное время, езда безопасная, отличный мотоцикл, шлем, Музыка и скорость. Рекомендуем, в городе бываем часто, много, где побывали. Эта экскурсия оживила и внесла. Новые впечатления
- ННабиева19 сентября 2023На мотоцикле класса Люкс по ПитеруБлагодарю за скорость.. Спасибо за поездку. Вы просто великолепны. Стильные и красивые байки. Инструктаж до поездки провели. Всем буду рекомендовать вас… Удачи и до встречи!!!! Привет из ИЖЕВСКА…
- ААнна17 сентября 2023На мотоцикле класса Люкс по ПитеруДолго думала что подарить маме на день рождения и вспомнив как она очень хотела покататься на мотоцикле сразу вбила в
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «VIP-туры»
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