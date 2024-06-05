VIP-экскурсии в Санкт-Петербурге с премиальным подходом

Найдено 10 экскурсий в категории «VIP-туры» в Санкт-Петербурге, цены от 2 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петербург на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Петербург на автомобиле с панорамной крышей: эксклюзивный тур
Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам
Начало: Исаакиевская площадь, дом 6, парковка перед Мариин...
«Экскурсия проходит на автомобиле премиум-класса BMW X5»
9 июня в 15:00
10 июня в 09:00
1850012 950 за всё до 4 чел.
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
333 отзыва
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«Путешествие по Карелии на автобусе класса Люкс будет максимально комфортным, а маршрут — невероятно живописным и познавательным»
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590 за человека
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
Начало: Заберу вас с адреса
Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
Погрузиться в роскошный мир прошлого и насладиться дегустацией
Начало: В районе Дворцовой площади
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 6 чел.
Европейская мода в Петербурге
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Европейская мода в Петербурге
Пройтись по магазинам и узнать, где сегодня покупать люксовые и нишевые марки
«Я покажу, где сейчас можно найти импортные бирки — люкс, миддл-сегмент и нишевые марки»
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
2 900 за всё до 2 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная VIP экскурсия «Канал Грибоедова от А до Я»
Начало: Казанский собор у памятника Кутузову
Расписание: Каждый день с 11 00 до 15 00
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
Индивидуальная VIP экскурсия на авто «Разводные мосты от А до Я»
Начало: Заберу с адреса
Расписание: Каждый день в 23 45
18 июня в 09:00
21 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Полёт на вертолёте над Петербургом
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
30 минут
Полёт на вертолёте над Петербургом
Увидеть город как на ладони и испытать незабываемые впечатления от полёта
Начало: На Петровской косе
«На вертолётной площадке вас встретит наш менеджер: вы подпишете документы и пройдете инструктаж по технике безопасности»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
60 000 за всё до 3 чел.
Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Такой разный Васильевский остров: на авто премиум-класса
Посетить главные и тайные места старинного острова в комфортном дружеском формате
Начало: У м. Василеостровская или в Исаакиевском сквере
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
7 600 за всё до 3 чел.
Главные туристические локации современного Петербурга
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Главные туристические локации современного Петербурга
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
«Здесь около 90 популярных и эксклюзивных ресторанных концепций»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    5 июня 2024
    Петербург на автомобиле с панорамной крышей
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Маргарите за проведенную экскурсию! Спасибо за потрясающие знания, впечатления и эмоции! Это было восхитительно! Теперь знаем
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    к кому надо обращаться, чтобы ознакомиться с достопримечательностями Питера! Рекомендуем всем, кто не успел побывать на этой экскурсии! Маргарита, от души благодарим Вас!

  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Петербург на автомобиле с панорамной крышей
    В Санкт-Петербурге были в первый раз. Решили взять индивидуальную обзорную экскурсию по городу с Маргаритой на шикарной машине с панорамным
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    потолком. Остались в полном восторге. Увидели самые значимые достопримечательности города, узнали много интересного о истории города. Маргарите огромная благодарность! Мы провели незабываемые часы в её компании! Планируем еще взять у нее экскурсию в Петергоф. 👍👍👍

    В Санкт-Петербурге были в первый раз. Решили взять индивидуальную обзорную экскурсию по городу с Маргаритой на
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
    Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
  • П
    Павел
    17 мая 2024
    Петербург на автомобиле с панорамной крышей
    Отличная экскурсия по истории создания города. Очень понравилось!)
  • Н
    Нина
    6 мая 2024
    Европейская мода в Петербурге
    Очень приятная девушка гид. Рассказывает интересно. Все непринуждённо! Рекомендую)
  • G
    Gordai.n
    8 октября 2023
    В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
    Всё прошло хорошо - погода, природа, отношение 👍 Единственное наш гид Александр выдал маловато информации. (Я уже ездила по подобному маршрут,
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    гид была женщина по старше, к сожалению не помню как зовут, было интересно слушать и о древней истории, и о Советском периоде, и о современности 👏👏👏 А в общем природа Валаама всё приводит к положительному впечатлению. Обязательно поедем ещё 🤗

  • З
    Зоя
    28 сентября 2023
    В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
    Прекрасное впечатление получила от тура, замечательная команда организаторов. Отдельные спасибо гиду Александр за содержательную и интересную информацию
  • Е
    Елена
    23 сентября 2023
    На мотоцикле класса Люкс по Питеру
    Экскурсия очень понравилась, яркие впечатления- по Улицам вечернего Питера с ветерком! Организация отличная, все четко в указанное время, езда безопасная, отличный мотоцикл, шлем, Музыка и скорость. Рекомендуем, в городе бываем часто, много, где побывали. Эта экскурсия оживила и внесла. Новые впечатления
  • Н
    Набиева
    19 сентября 2023
    На мотоцикле класса Люкс по Питеру
    Благодарю за скорость.. Спасибо за поездку. Вы просто великолепны. Стильные и красивые байки. Инструктаж до поездки провели. Всем буду рекомендовать вас… Удачи и до встречи!!!! Привет из ИЖЕВСКА…
  • А
    Анна
    17 сентября 2023
    На мотоцикле класса Люкс по Питеру
    Долго думала что подарить маме на день рождения и вспомнив как она очень хотела покататься на мотоцикле сразу вбила в
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    поисковик мотопрогулки спб ну и естественно первым сайтом был Спутник8. Все - от начала и до конца - абсолютно клиетоориентированно. Начиная от первого звонка организатора для уточнения информации и до слов прощания с гидом. У мамы эмоции просто через край. Я сама очень рада что все получилось и не только все получилось, но все прошло на ВЫСШЕМ УРОВНЕ. Спутник 8🩷🩷🩷

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «VIP-туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Петербург на автомобиле с панорамной крышей
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  3. Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я»
  4. Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "VIP-туры" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 900 до 60 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 405 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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