за всё до 4 чел.

18500 12 950 ₽ за всё до 4 чел.

Исследуйте величие Петербурга в уникальной атмосфере на авто премиум-класса с эксклюзивным доступом к историческим сокровищам

от 3 590 ₽ за человека

Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса

🚗 На машине

Индивидуальная

3 часа 3 отзыва

Индивидуальная VIP экскурсия на автомобиле «Петербург от А до Я» Начало: Заберу вас с адреса

Расписание: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 21 00.