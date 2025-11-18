Санкт-Петербург - это город с богатой историей и культурой.
Экскурсия на автобусе позволит увидеть главные достопримечательности, такие как Невский проспект, Медный всадник и Эрмитаж.
Участники смогут посетить Петропавловскую крепость и подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы насладиться панорамными видами.
Эта поездка идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять историю и архитектуру бывшей столицы России
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортное путешествие на автобусе
- 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🎧 Интересные рассказы гида
- 🌆 Панорамные виды с колоннады
Что можно увидеть
- Невский проспект
- Екатерининский сад
- Медный всадник
- Кунсткамера
- Стрелка Васильевского острова
- Зимний дворец
- Дворцовая площадь
- Спас на Крови
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
- Исаакиевская площадь
Описание экскурсии
Наш маршрут охватит основные достопримечательности, главные улицы и проспекты, парадные набережные и площади: Невский проспект — Екатерининский сад — памятник Петру I Медный всадник — Кунсткамеру — Стрелку Васильевского острова — Зимний дворец (Эрмитаж) — Дворцовую площадь
По пути мы сделаем несколько остановок:
- У Спаса на Крови (10 минут) — вы увидите православный мемориальный храм-музей на месте покушения на императора Александра II
- Крейсер «Аврора» (10 минут) — один из старейших в мире сохранившихся паровых военных кораблей
- Петропавловскую крепость (30–40 минут) — старинную цитадель с богатой историей
Завершим программу на Исаакиевской площади, где вы сможете самостоятельно подняться на колоннаду, чтобы полюбоваться центром с высоты 43 метров.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе Zhong Tong Compass
- По дороге будет санитарная остановка у сувенирного магазина
- Организатор может отказать в поездке организованным детским группам (более 8 детей) по правилам ГИБДД, если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 85 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1080 ₽
|Дети до 6 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8302 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Фотографии от путешественников
В
Вера
19 ноя 2025
Для тех, кто хочет посмотреть СПб не только из окна автобуса, но и с крыши Исакия
м
мария
18 ноя 2025
Советую всем кто хочет совершить краткий экскурс. Увидели основные достопримечательности. Гид Юлия приятно рассказала основное, к группе относится ответственно - всех посчитала, никого нигде не забыла, на все доп вопросы ответила! Зашли в Петропавловскую крепость. Остановились у Авроры. Поднялись на колонаду Исакиевского собора - великолепно! Автобус современный, комфортный. Для рядового туриста формат экскурсии отличный! Гида Юлию рекомендую!
Наталья
12 ноя 2025
Замечательная интересная экскурсия!
Это не первая моя экскурсия по Петербургу, но точно одна из самых запоминающихся (если не самая).
Однозначно рекомендую для посещения!
Г
Галина
12 ноя 2025
Отличная экскурсия👍
Д
Дарья
10 ноя 2025
Замечательная обзорная экскурсия. Особенно понравилась прогулка по Петропавловской крепости
А
Анастасия
9 ноя 2025
Замечательная экскурсия и экскурсовод. Охватили основные места, были комфортные остановки, автобус и вождение водителя. Экскурсию однозначно рекомендую, за такую стоимость и столько много мест и информации.
Дмитрий
8 ноя 2025
Отличная возможность посмотреть на основные достопримечательности с увлекательным погружением в историю из комфортабельного автобуса с подачей структурированного материала от профессионального гида. На нашем пути были остановки для фотографий, поход экскурсионной группой в Петропавловскую крепость и посещение колоннады Исаакиевского собора
Наталья
6 ноя 2025
Юлия великолепна, 100 из 100, очень насыщенная программа все очень интересно и познавательно. Спасибо за организацию.
И
Ирина
1 ноя 2025
Замечательный экскурсовод! Хорошая экскурсия
М
Михаил
29 окт 2025
Попали к гиду Юлии- дочери 12 лет и взрослым было очень интересно ее слушать, были в восторге от ее подачи материала и объема, который она успела рассказать, экскурсия пролетела, как одно мгновение. Очень рекомендуем!
Светлана
28 окт 2025
Были на экскурсии с экскурсоводом Юлией. Хороший структурированный материал, отличное знание истории. 3 часа пролетели незаметно)) очень понравилось сыну, 11 лет.
На последней локации был Исаакиевский собор, кто приобрел билет с поднятием на колоннаду (а нас почему то было 4 человека из 47)- там и остался, остальных повезли обратно.
Е
Елизавета
25 окт 2025
Все понравилось,спасибо Наталье! Увидели Питер во всей красе!
Н
Наталья
24 окт 2025
Спасибочки!
Д
Дарина
13 окт 2025
Была на на экскурсии с гидом Юлией. За все пребывание в Питере, это была самая интересная экскурсия, ее хотелось слушать и слушать, очень много интересных фактов и историй. Восторг!!
Н
Надежда
6 окт 2025
Добрый день экскурсия хорошая. Нам понравилось всё от начала и до конца. Молодец экскурсовод, только слишком быстро бегает. Возрастные не успевают.
