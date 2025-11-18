В Вера Для тех, кто хочет посмотреть СПб не только из окна автобуса, но и с крыши Исакия

м мария Советую всем кто хочет совершить краткий экскурс. Увидели основные достопримечательности. Гид Юлия приятно рассказала основное, к группе относится ответственно - всех посчитала, никого нигде не забыла, на все доп вопросы ответила! Зашли в Петропавловскую крепость. Остановились у Авроры. Поднялись на колонаду Исакиевского собора - великолепно! Автобус современный, комфортный. Для рядового туриста формат экскурсии отличный! Гида Юлию рекомендую!

Наталья Замечательная интересная экскурсия!

Это не первая моя экскурсия по Петербургу, но точно одна из самых запоминающихся (если не самая).

Однозначно рекомендую для посещения!

Г Галина Отличная экскурсия👍

Д Дарья Замечательная обзорная экскурсия. Особенно понравилась прогулка по Петропавловской крепости

А Анастасия Замечательная экскурсия и экскурсовод. Охватили основные места, были комфортные остановки, автобус и вождение водителя. Экскурсию однозначно рекомендую, за такую стоимость и столько много мест и информации.

Дмитрий Отличная возможность посмотреть на основные достопримечательности с увлекательным погружением в историю из комфортабельного автобуса с подачей структурированного материала от профессионального гида. На нашем пути были остановки для фотографий, поход экскурсионной группой в Петропавловскую крепость и посещение колоннады Исаакиевского собора

Наталья Юлия великолепна, 100 из 100, очень насыщенная программа все очень интересно и познавательно. Спасибо за организацию.

И Ирина Замечательный экскурсовод! Хорошая экскурсия

М Михаил Попали к гиду Юлии- дочери 12 лет и взрослым было очень интересно ее слушать, были в восторге от ее подачи материала и объема, который она успела рассказать, экскурсия пролетела, как одно мгновение. Очень рекомендуем!

Светлана Были на экскурсии с экскурсоводом Юлией. Хороший структурированный материал, отличное знание истории. 3 часа пролетели незаметно)) очень понравилось сыну, 11 лет.

На последней локации был Исаакиевский собор, кто приобрел билет с поднятием на колоннаду (а нас почему то было 4 человека из 47)- там и остался, остальных повезли обратно.

Е Елизавета Все понравилось,спасибо Наталье! Увидели Питер во всей красе!

Н Наталья Спасибочки!

Д Дарина Была на на экскурсии с гидом Юлией. За все пребывание в Питере, это была самая интересная экскурсия, ее хотелось слушать и слушать, очень много интересных фактов и историй. Восторг!!