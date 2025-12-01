Мои заказы

Автобусная экскурсия по центру Петербурга + Эрмитаж (билет включён)

С остановками возле Спаса на Крови, «Авроры», Исаакия и прогулкой по Петропавловской крепости
Зовём вас провести насыщенный день в Петербурге! Вы увидите парадный Невский, насладитесь архитектурой дворцов и доходных домов. Посмотрите на мосты, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и другие значимые места.

А затем без гида посетите Эрмитаж, где прогуляетесь по парадным залам и полюбуетесь шедеврами мировой культуры.
Описание экскурсии

Наш маршрут охватит исторический центр Петербурга. Мы сделаем остановки и изучим:

  • Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II (остановка 10 мин)
  • Крейсер «Аврора» — один из старейших в истории сохранившихся паровых военных кораблей (остановка 10 мин)
  • Петропавловскую крепость — старинную цитадель с богатым прошлым (прогулка по территории 30-40 мин)
  • Исаакиевскую площадь со знаменитым собором работы архитектора Монферрана и другими монументальными зданиями.

По пути вы также увидите:

  • Невский проспект
  • Екатерининский сад
  • Медного всадника — памятник Петру I
  • Кунсткамеру
  • Стрелку Васильевского острова
  • Дворцовую площадь

В конце экскурсии вы без гида посетите Эрмитаж — самый крупный государственный музей Санкт-Петербурга, который располагается на Дворцовой площади.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, билет в Эрмитаж (без экскурсионного обслуживания)
  • Количество остановок может меняться в зависимости от дорожной ситуации
  • Организатор может отказать в поездке большим организованным школьным группам (более 8 человек) по правилам ГИБДД, если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки
  • Автобусную экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8854 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
читать дальше

гости видят Петербург не только как достопримечательности на карте, но и как живой город с характером, историей и культурой. В своей работе любим дарить гостям и жителям этого прекрасного города воспоминания на долгие годы. С нетерпением ждём на наших экскурсиях!

