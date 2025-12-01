Зовём вас провести насыщенный день в Петербурге! Вы увидите парадный Невский, насладитесь архитектурой дворцов и доходных домов. Посмотрите на мосты, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и другие значимые места.
А затем без гида посетите Эрмитаж, где прогуляетесь по парадным залам и полюбуетесь шедеврами мировой культуры.
Описание экскурсии
Наш маршрут охватит исторический центр Петербурга. Мы сделаем остановки и изучим:
- Спас на Крови — православный мемориальный храм-музей, воздвигнутый на месте покушения на российского императора Александра II (остановка 10 мин)
- Крейсер «Аврора» — один из старейших в истории сохранившихся паровых военных кораблей (остановка 10 мин)
- Петропавловскую крепость — старинную цитадель с богатым прошлым (прогулка по территории 30-40 мин)
- Исаакиевскую площадь со знаменитым собором работы архитектора Монферрана и другими монументальными зданиями.
По пути вы также увидите:
- Невский проспект
- Екатерининский сад
- Медного всадника — памятник Петру I
- Кунсткамеру
- Стрелку Васильевского острова
- Дворцовую площадь
В конце экскурсии вы без гида посетите Эрмитаж — самый крупный государственный музей Санкт-Петербурга, который располагается на Дворцовой площади.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, билет в Эрмитаж (без экскурсионного обслуживания)
- Количество остановок может меняться в зависимости от дорожной ситуации
- Организатор может отказать в поездке большим организованным школьным группам (более 8 человек) по правилам ГИБДД, если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки
- Автобусную экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8854 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
