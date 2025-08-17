08:00 Отправление из Санкт-Петербурга ул. Звенигородская, д. 5 (ст. м. Звенигородская) Трассовая экскурсия Прибытие в Великий Новгород ориентировочно в 11:30. Вы сможете самостоятельно посетить в Великом Новгороде: Новгородский Кремль, знаменитый “Новгородский детинец” Жемчужину крепости - храм Св. Софии Грандиозный памятник “Тысячелетие Руси”; Территория Ярославова дворища, исторического архитектурного комплекса на Торговой стороне Великого Новгорода. Здесь располагались амбары и лавки, кипела торговля. Вдоль берега длинной вереницей тянулись пристани, у которых стояли суда с товарами. Здесь шумело новгородское вече, где решались важные государственные вопросы. Музей деревянного зодчества «Витославлицы». Свое название музей получил по имени древнего села Витославлицы, существовавшего на месте музея в XII-XVIII вв. На территории музея, площадью 30 га разместились 22 памятника: церкви, часовни, избы, мельница, кузница, амбар, житницы. Хронологические рамки музея XVI - нач. XX вв. подчеркивают уникальность реставрированных памятников. Самый крупный из Новгородских монастырей - Свято-Юрьев мужской монастырь (действующий). Монастырь является частью грандиозной природной панорамы, которую оживляют небольшие каменные храмы южных окрестностей города. Это южный форпост Великого Новгорода, основанный великим киевским князем Ярославом. Свято-Юрьев монастырь считается первым православным монастырем Новгородской земли. Великий Новгород богат на музеи, Вы сможете посетить один из несколько по своему выбору: Музей изобразительных искусств. Экспозиция включает коллекцию русской живописи XVIII–XX вв., графики и скульптуры. Владычная (Грановитая) палата. Памятник XV века, единственная в России немецкая готическая постройка гражданского назначения. Музей письменности. Экспозиция памятников древнерусской письменности и книжности. Детский музейный центр. Организует экскурсии для детей по выставкам и мастер-классы по различным ремёслам. Музей игрушки. В экспозиции собраны игрушки почти 40 стран со всех материков, кроме Австралии, и охватывают 16 столетий, от V до XXI века. Государственный музей художественной культуры Новгородской земли. Музей располагается в сестринском корпусе Десятинного монастыря. В экспозиции представлены произведения искусства новгородских художников конца XX — начала XXI в. . Экспозиция «Музейный цех фарфора». Интерьер выполнен в форме горна и даёт возможность перенестись в атмосферу фарфорового завода — обожжённый кирпич, ощущение жара и огня, а рядом сверкающие фарфоровые изделия. Зал Воинской Славы. Экспозиция иллюстрирует тысячелетнюю историю участия граждан Великого Новгорода в защите города и Отечества. Вниманию посетителей также представлены восковые фигуры воинов четырёх эпох. Киномузей Валерия Рубцова. В музее показана история кинематографа XX века в уникальных экспонатах и редкая кинохроника советского Новгорода. Сбор группы перед отправлением в Санкт-Петербург в центре города примерно в 17:50. Отправление в Санкт-Петербург. Прибытие в Санкт-Петербург ориентировочно в 21:00, ст. м. Купчино, ст. м. Звенигородская Важная информация: Рекомендуем:

удобную обувь и одежду по погоде.