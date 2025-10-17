Ораниенбаум — единственная императорская резиденция, не занятая противником в годы Великой Отечественной войны. Но время сыграло с этим музеем-заповедником злую шутку — и теперь история творится на наших глазах: дворцы и павильоны выходят из-под рук реставраторов, ослепляя своей уникальной красотой. Мы отправимся туда — любоваться, узнавать и вдохновляться.

Описание экскурсии

Дорога в Ораниенбаум

В пути мы обсудим историю южного берега Финского залива и сиятельных особ, строивших здесь дворцы.

Вспомним Петра I и то, как создавались Стрельна и Петергоф. Участки по Петергофской дороге император дарил своим сподвижникам и друзьям — земли за русским Версалем получил Александр Меншиков. А потом они перешли Петру Фёдоровичу и его супруге Екатерине Великой.

В парке

Прогуляемся мимо изящных малых дворцов и павильонов, где перголы и кувшинки соседствуют с мраморными и бронзовыми скульптурами, а скамьи и дубы помнят приёмы времён Екатерины Великой.

Мы расскажем:

Про ораниенбаумский плацдарм и дядю Стёпу Сергея Михалкова

Почему Ораниенбаум — уникальное место среди всех наших музеев-заповедников

Как возникло это странное название, которое не все даже могут выговорить с первого раза

Что стало с деревней Усть-Рудица, где Ломоносов изготавливал цветные смальты

В интерьерах

В составе группы со штатным гидом вы посетите на выбор Меншиковский дворец, Китайский дворец(открыт только летом) или павильон Катальной горки с прекрасной коллекцией фарфора. И узнаете (в каждой локации — свои факты):

О стилистике шинуазри и стеклярусных панелях

Роде Мекленбург-Стрелицких и советском времени

Как Ломоносов не взяли фашисты

Чем жили эти дворцы раньше и почему только сейчас они наконец выходят в свет

Организационные детали

Автомобиль — Exeed LX (2024) или другие комфортабельные автомобили

Трассовую экскурсию и экскурсию в парке проведёт один из гидов нашей команды

Во дворец или павильон вы пойдёте в составе сборной группы с местным гидом

Экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час

Дополнительные расходы — билеты в парки и дворцы (лучше купить заранее онлайн):

Парк (нужно купить билет и для гида): взрослые — 450 ₽, учащиеся — 200 ₽. При проходе до 10:00 и после 18:00 вход бесплатный

Большой Меншиковский дворец: взрослые — 750 ₽, учащиеся 14–18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно

Павильон Катальной горки: взрослые — 750 ₽, учащиеся 14–18 лет — 500 ₽, дети до 14 лет — бесплатно

Китайский дворец (только летом в сухую погоду): купить билеты можно только на месте

