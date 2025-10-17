Ораниенбаум: шкатулка с драгоценностями Екатерины Великой
Оказаться в парке 18 века средь изящных построек и зайти в одну из них
Ораниенбаум — единственная императорская резиденция, не занятая противником в годы Великой Отечественной войны.
Но время сыграло с этим музеем-заповедником злую шутку — и теперь история творится на наших глазах: дворцы и павильоны выходят из-под рук реставраторов, ослепляя своей уникальной красотой. Мы отправимся туда — любоваться, узнавать и вдохновляться.
В пути мы обсудим историю южного берега Финского залива и сиятельных особ, строивших здесь дворцы.
Вспомним Петра I и то, как создавались Стрельна и Петергоф. Участки по Петергофской дороге император дарил своим сподвижникам и друзьям — земли за русским Версалем получил Александр Меншиков. А потом они перешли Петру Фёдоровичу и его супруге Екатерине Великой.
В парке
Прогуляемся мимо изящных малых дворцов и павильонов, где перголы и кувшинки соседствуют с мраморными и бронзовыми скульптурами, а скамьи и дубы помнят приёмы времён Екатерины Великой.
Мы расскажем:
Про ораниенбаумский плацдарм и дядю Стёпу Сергея Михалкова
Почему Ораниенбаум — уникальное место среди всех наших музеев-заповедников
Как возникло это странное название, которое не все даже могут выговорить с первого раза
Что стало с деревней Усть-Рудица, где Ломоносов изготавливал цветные смальты
В интерьерах
В составе группы со штатным гидом вы посетите на выбор Меншиковский дворец, Китайский дворец(открыт только летом) или павильон Катальной горки с прекрасной коллекцией фарфора. И узнаете (в каждой локации — свои факты):
О стилистике шинуазри и стеклярусных панелях
Роде Мекленбург-Стрелицких и советском времени
Как Ломоносов не взяли фашисты
Чем жили эти дворцы раньше и почему только сейчас они наконец выходят в свет
Организационные детали
Автомобиль — Exeed LX (2024) или другие комфортабельные автомобили
Трассовую экскурсию и экскурсию в парке проведёт один из гидов нашей команды
Во дворец или павильон вы пойдёте в составе сборной группы с местным гидом
Экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час
Дополнительные расходы — билеты в парки и дворцы (лучше купить заранее онлайн):
Парк (нужно купить билет и для гида): взрослые — 450 ₽, учащиеся — 200 ₽. При проходе до 10:00 и после 18:00 вход бесплатный
Большой Меншиковский дворец: взрослые — 750 ₽, учащиеся 14–18 лет — 550 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
Павильон Катальной горки: взрослые — 750 ₽, учащиеся 14–18 лет — 500 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
Китайский дворец (только летом в сухую погоду): купить билеты можно только на месте
Режим работы дворцов:
Меншиковский дворец: 12:00–13:30 и 15:15–16:45; каждый вторник и последняя среда месяца — выходные
Павильон Катальной горки: каждый понедельник и последний вторник месяца — выходные
Китайский дворец: работает только летом в сухую погоду; каждый понедельник и последний вторник месяца — выходные
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Ю
Юлия
17 окт 2025
Большое спасибо Елизавете за увлекательное путешествие в Ораенбаум, было познавательно и очень интересно, глубокие знания материала позволили окунуться в историю летней резиденции и пополнить свои знания о Петербурге новыми деталями. читать дальше
Отдельно хотелось бы отметить хорошую организованность, комфорт в пути, отзывчивость, внимательность к просьбам, а также классным фотографиям, сделанным по моей просьбе. Если хотите получить удовольствие от экскурсии, обращайтесь к Елизавете, не пожалеете:)
И
Ирина
13 сен 2025
Спасибо: прекрасный экскурсовод Елизавета
Ольга
17 авг 2025
Самая содержательная часть экскурсии была внутри дворца, почти три часа из пяти мы провели в дороге, даже не было времени увидеть весь парк. При этом водитель даже не спросил, хотим читать дальше
ли мы ехать по платке.
Из хорошего: гид отстояла за нас почти часовую очередь в сам дворец (мы были уже с билетами на конкретное время, но там так). Но тех денег, что мы заплатили, экскурсия не стоила. Дешевле взять такси и погулять там самим.
Уровень знаний гида тоже не впечатлил.
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга! Сожалеем, что экскурсия в Ораниенбаум Вам не понравилась. Вам был предоставлен минивен с водителем без каких-то либо доплат с читать дальше
Вашей стороны, тогда как обычно наши гиды сами ведут машину. Водитель прекрасно знает город и следит за дорожной ситуацией. Он не предложил Вам ехать по платной трассе, так как это нецелесообразно по дороге из центра города в Ораниенбаум. Экономия по времени составила бы минут 10-15 при оплате более 1000 рублей в один конец. В условиях нашего тура указано, что он длится 5 часов, но возможно его продлить за дополнительную плату. Экскурсовод Вам об этом напомнила, но Вы отказались от продления, пожелав вернуться в город. Очереди в музеи Ораниенбаума, к сожалению, неизбежны, даже если купить билеты заранее, поэтому экскурсовод стояла в очереди вместо Вас, чтобы Вы смогли с пользой провести время в парке. Таким образом, программа была выполнена в полном объёме, более того, экскурсия продлилась на полчаса дольше опять же без каких-либо доплат с Вашей стороны, хотя 30 минут - это ощутимый перекат. Оценку в 3 балла считаем несправедливо заниженной.
Желаем интересных экскурсий и положительных впечатлений!
С
Светлана
14 авг 2025
Добрый день! У нас была гид Юлия: профессиональная, с обширными знаниями в разных областях, но самое главное - приятная и интересная подача материала, чувствуешь себя расслабленно во время экскурсии (иногда читать дальше
гиды давят своими знаниями, и не все хотят подстраиваться под клиента). Сам Ораниенбаум понравился, посетили Китайский дворец. Там, конечно, не очень удобная система, нельзя купить билеты заранее, и открыт всего пару часов. В любой момент по погодным условиям может закрыться. Гиды внутри только свои, неинтересно рассказывают, группы по 15 человек запускают каждые 5 минут, все на потоке. Хотя интерьеры красивые. Парк прекрасный, и в самом парке мало посетителей. Можно было бы еще посетить Катальную горку, но туда довольно далеко было идти, или заново надо оплачивать вход. Остались всем довольны!
Т
Татьяна
10 авг 2025
Превосходная экскурсия, Юлия выполнила все наши пожелания, рассказывала много всего интересного и по делу, я на экскурсии была с детьми мальчик 11 и дочка 14 лет, дети остались тоже довольны, читать дальше
Юлия умеет располагать к себе и знает подход к детям, чтобы им было интересно! Всем советую выбирать организатора Ольгу, так не одну экскурсию оформляла через нее,все четко, без каких-либо подводных камней, всегда на связи и прекрасные гиды в ее команде!
Анна
7 авг 2025
Благодарю нашего гида Елизавету, водителя, а также менеджера! Экскурсию забронировали в последний момент, долго решали с временем и местом начала. Менеджер был все время на связи, во всем помогал. В назначенное читать дальше
время за нами приехали: хорошая машина, отличные люди! Сама экскурсия очень понравилась! Елизавета большой профессионал, я задавала много дополнительных вопросов по истории и архитектуре, она знала все. Рассказ очень увлекательный! Сто процентов, можно и 7 часов экскурсии брать! Рекомендую! ❤️☀️
Ольга
3 авг 2025
Сегодня в сопровождении гида Надежды побывали в Ораниенбауме, погуляли в парке и посетили Китайский дворец. Очень довольны поездкой и очень довольны гидом. Надежда - замечательный организатор, ответственный водитель и интересный рассказчик. Спасибо большое!
С
Сергей
6 июл 2025
отличное знание материала правильная речь плавное и безопасное вождение.
Наталья
5 июл 2025
Спасибо Юлии все было замечательно и интересно! Рекомендуем!
М
Михаил
23 июн 2025
Отличный квалифицированный гид, получили огромное удовольствие
Елена
4 июн 2025
В восторге от экскурсии в Ораниенбаум с Юлией. Дорога от Московского вокзала до дворца пролетела незаметно, так как Юлия нас просто погрузила в историческую эпоху создания и владения этим уникальным читать дальше
дворцово-парковым комплексом. Нам очень повезло с погодой и мы смогли насладиться красотой очень ухоженного и красивого парка, его прудов и внешнего осмотра всех строений парка(катальной горки, большого дворца, всех хозяйственных построек). А с экскурсией мы посетили Китайский дворец! Всем советую выбирать для посещения именно его. Невероятная красота внутренних интерьеров дворца до сих пор перед глазами. Если вы хотите в Ораниенбаум, выбирайте эту экскурсию и в роли экскурсовода Юлию Павловну! Не пожалеете!