Экскурсии в Псков и Великий Новгород

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии в Псков и Великий Новгород» в Санкт-Петербурге, цены от 1 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород: сердце земли русской
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
620 отзывов
Великий Новгород: сердце земли русской
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 1 990 за человека
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
429 отзывов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690 за человека
Экскурсия в Великий Новгород
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
16 отзывов
Экскурсия в Великий Новгород
Начало: Думская ул. 2
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
    Замечательная экскурсия, познавательно и информативно, с удовольствием провели время, огромное спасибо гиду Юлии.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
    Экскурсия понравилась. Гид Юлия все очень интересно рассказала. Всем рекомендую посетить Псков, Печоры и Изборск.
  • Н
    Надежда
    29 мая 2024
    Экскурсия в Великий Новгород
    Отличная организация, небольшая группа, путевая информация об истории, культуре, освоении и защите от врагов в разные периоды времени мест, которые
    читать дальше

    мы проезжали. Мы посетили древнейшие действующие монастыри, великолепный Новгородский Кремль с Софийским собором и прошли на теплоходе по реке Волхов до озера Ильмень. Все это время с нами работала Ирина, а на территории Кремля Татьяна. Благодарю за профессионализм)))

  • Л
    Любовь
    28 мая 2024
    Великий Новгород: сердце земли русской
    Добрый день! Приехала к вам из далека, тур был интересный, много информации, сопровождающий гид делился интересными фактами. Единственно время прибывания
    читать дальше

    в скиту, и в Юрьевом монастыре составило катастрофически мало, в Витаславице - в музее под открытым небом 1,5 часа это очень много. Часа достаточно более чем! Гид в Кремле Великого Новгорода, очень Замечательная девушка, все подробно рассказала и показала. Всем советую посетить Новгород и погулять по улицам нашей страны. Спасибо большое

  • А
    Андрей
    26 мая 2024
    Великий Новгород: сердце земли русской
    Все понравилось. Спасибо!
  • П
    Павел
    22 мая 2024
    Великий Новгород: сердце земли русской
    Посетили множество храмов. Также были а музее деревянного зодчества. Автобус комфортный, еда вкусная. Экскурсовод опытный, рассказывала все интересно. Все очень понравилось.
  • Г
    Галина
    1 мая 2024
    Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород
    Очень хотела посмотреть Валдай. Красивые места, природа, озеро. Жалко что город неухоженный. Но его благоустраивают. Так что всё в переди.
    читать дальше

    В Новгороде была последний раз лет пятнадцать назад. Очень порадовал. Есть с чем сравнить, что было и какой он теперь. Огромная благодарность гиду Елене. Водитель профи. (не запомнила его имя к сожалению). Экскурсия зависит от подачи информации и от водителя. Этот тандем справились на отлично. Большое спасибо.

  • О
    Ольга
    7 января 2024
    Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий Новгород
    Экскурсия была изменена на 1 дневную Великий Новгород. Экскурсовод Василий был великолепен! Молодец, профессионал своего дела, приятно было его слушать!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии в Псков и Великий Новгород»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Великий Новгород: сердце земли русской
  2. Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
  3. Экскурсия в Великий Новгород
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Экскурсии в Псков и Великий Новгород" можно забронировать 3 экскурсии от 1 990 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 1065 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Экскурсии в Псков и Великий Новгород», 1065 ⭐ отзывов, цены от 1990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам