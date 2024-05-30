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По популярности
Групповая
15 часов
Расписание: Майские праздники, далее по субботам в 08:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 1 990₽ за человека
Групповая
16 часов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
от 2 690₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Великий Новгород
Начало: Думская ул. 2
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Замечательная экскурсия, познавательно и информативно, с удовольствием провели время, огромное спасибо гиду Юлии.
- ТТатьяна30 мая 2024Экскурсия понравилась. Гид Юлия все очень интересно рассказала. Всем рекомендую посетить Псков, Печоры и Изборск.
- ННадежда29 мая 2024Отличная организация, небольшая группа, путевая информация об истории, культуре, освоении и защите от врагов в разные периоды времени мест, которые
- ЛЛюбовь28 мая 2024Добрый день! Приехала к вам из далека, тур был интересный, много информации, сопровождающий гид делился интересными фактами. Единственно время прибывания
- ААндрей26 мая 2024Все понравилось. Спасибо!
- ППавел22 мая 2024Посетили множество храмов. Также были а музее деревянного зодчества. Автобус комфортный, еда вкусная. Экскурсовод опытный, рассказывала все интересно. Все очень понравилось.
- ГГалина1 мая 2024Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий НовгородОчень хотела посмотреть Валдай. Красивые места, природа, озеро. Жалко что город неухоженный. Но его благоустраивают. Так что всё в переди.
- ООльга7 января 2024Сокровища двух городов за 1 день: Валдай и Великий НовгородЭкскурсия была изменена на 1 дневную Великий Новгород. Экскурсовод Василий был великолепен! Молодец, профессионал своего дела, приятно было его слушать!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Экскурсии в Псков и Великий Новгород»
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