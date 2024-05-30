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В Новгороде была последний раз лет пятнадцать назад. Очень порадовал. Есть с чем сравнить, что было и какой он теперь. Огромная благодарность гиду Елене. Водитель профи. (не запомнила его имя к сожалению). Экскурсия зависит от подачи информации и от водителя. Этот тандем справились на отлично. Большое спасибо.