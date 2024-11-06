7:45 — подача автобуса 8:00 — отправление. Дорога займёт 4 часа. По пути гид расскажет вам немало интересных фактов и легенд, связанных с историей Новгородской республики. Вы услышите о князьях, которые правили Русью, и о самых значимых местах в древнем городе — о Ярославовом Дворище и Кремле-Детинце 11:00 — пешеходная экскурсия по Старому городу. В программе: — Детинец (кремль) — «каменная летопись Новгорода». Вы увидите мощные оборонительные стены новгородской крепости, посетите кремль, полюбуетесь храмом Святой Софии — Памятник «Тысячелетие России», отражающий историю страны. Установлен в Новгороде по указу императора Александра II — Пешеходный «горбатый» мост, по которому мы перейдём на Торговую сторону — Комплекс Ярославово дворище. Сейчас к нему относятся семь храмов — Ганзейский фонтан — символ союза Ганзейских городов Нового времени 13:00 — свободное время на обед 14:30 — Перынский скит 14 века. Расположен в живописном месте у истока реки Волхов из озера Ильмень 15:30 — Свято-Юрьев монастырь. По преданию, основан Ярославом Мудрым. В Георгиевском соборе сохранились фрагменты фресок 12 века 16:30 — Витославлицы. На территории музея-заповедника можно увидеть старинные деревянные постройки, перевезённые из деревень Новгородской области 17:30 — отправление домой
На нашей экскурсии вы узнаете:
Как выглядели деревянные церкви, часовни, избы и мельницы в окрестностях Новгорода в 19 веке
Что случилось с деревянным идолом Перуна, после того как князь Владимир обратился в христианство
Где находилось древнерусское языческое святилище
Какой монастырь считался южным форпостом Великого Новгорода
Где была усыпальница новгородских князей
В каком храме можно увидеть фрагменты фресковой живописи 12 века
Крест с какого собора был вывезен как трофей в Испанию и совсем недавно вернулся на своё место
Что называлось в Новгороде «торгом» и почему его нередко называли «государевым»
И многое другое
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, услуги гида
Поедем на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes Vito Tourer, Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Оutlander, Audi Q5 или аналогичном
Можете взять с собой бутерброды и термос
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Обед — по желанию
Входные билеты в музей деревянного зодчества Витославлицы: взрослый — 300 ₽, учащиеся (с 14 лет) — 200 ₽, дети до 14 лет бесплатно
Юрьев монастырь — 600 ₽ (экскурсионный сбор) и 250 ₽ (входной билет)
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4456 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует читать дальше
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.