Великий Новгород: сердце земли русской

Окунуться в историю одного из древнейших городов России - на экскурсии из Петербурга
Великий Новгород был одним из богатейших городов средневековой Европы и колыбелью русской государственности. Здесь правили князья и здесь же были найдены первые берестяные грамоты.

Шаг за шагом мы будем открывать историю города — вы сможете прикоснуться к его прошлому и настоящему. Всё это — в лёгком и доступном формате!
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

7:45 — подача автобуса
8:00 — отправление. Дорога займёт 4 часа. По пути гид расскажет вам немало интересных фактов и легенд, связанных с историей Новгородской республики. Вы услышите о князьях, которые правили Русью, и о самых значимых местах в древнем городе — о Ярославовом Дворище и Кремле-Детинце
11:00 — пешеходная экскурсия по Старому городу. В программе:
Детинец (кремль) — «каменная летопись Новгорода». Вы увидите мощные оборонительные стены новгородской крепости, посетите кремль, полюбуетесь храмом Святой Софии
Памятник «Тысячелетие России», отражающий историю страны. Установлен в Новгороде по указу императора Александра II
Пешеходный «горбатый» мост, по которому мы перейдём на Торговую сторону
Комплекс Ярославово дворище. Сейчас к нему относятся семь храмов
Ганзейский фонтан — символ союза Ганзейских городов Нового времени
13:00 — свободное время на обед
14:30Перынский скит 14 века. Расположен в живописном месте у истока реки Волхов из озера Ильмень
15:30Свято-Юрьев монастырь. По преданию, основан Ярославом Мудрым. В Георгиевском соборе сохранились фрагменты фресок 12 века
16:30Витославлицы. На территории музея-заповедника можно увидеть старинные деревянные постройки, перевезённые из деревень Новгородской области
17:30 — отправление домой

На нашей экскурсии вы узнаете:

  • Как выглядели деревянные церкви, часовни, избы и мельницы в окрестностях Новгорода в 19 веке
  • Что случилось с деревянным идолом Перуна, после того как князь Владимир обратился в христианство
  • Где находилось древнерусское языческое святилище
  • Какой монастырь считался южным форпостом Великого Новгорода
  • Где была усыпальница новгородских князей
  • В каком храме можно увидеть фрагменты фресковой живописи 12 века
  • Крест с какого собора был вывезен как трофей в Испанию и совсем недавно вернулся на своё место
  • Что называлось в Новгороде «торгом» и почему его нередко называли «государевым»
  • И многое другое

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида
  • Поедем на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes Vito Tourer, Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Оutlander, Audi Q5 или аналогичном
  • Можете взять с собой бутерброды и термос
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — по желанию
  • Входные билеты в музей деревянного зодчества Витославлицы: взрослый — 300 ₽, учащиеся (с 14 лет) — 200 ₽, дети до 14 лет бесплатно
  • Юрьев монастырь — 600 ₽ (экскурсионный сбор) и 250 ₽ (входной билет)
  • Детинец — 670 ₽

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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