Великий Новгород был одним из богатейших городов средневековой Европы и колыбелью русской государственности. Здесь правили князья и здесь же были найдены первые берестяные грамоты. Шаг за шагом мы будем открывать историю города — вы сможете прикоснуться к его прошлому и настоящему. Всё это — в лёгком и доступном формате!

Описание экскурсии

7:45 — подача автобуса

8:00 — отправление. Дорога займёт 4 часа. По пути гид расскажет вам немало интересных фактов и легенд, связанных с историей Новгородской республики. Вы услышите о князьях, которые правили Русью, и о самых значимых местах в древнем городе — о Ярославовом Дворище и Кремле-Детинце

11:00 — пешеходная экскурсия по Старому городу. В программе:

— Детинец (кремль) — «каменная летопись Новгорода». Вы увидите мощные оборонительные стены новгородской крепости, посетите кремль, полюбуетесь храмом Святой Софии

— Памятник «Тысячелетие России», отражающий историю страны. Установлен в Новгороде по указу императора Александра II

— Пешеходный «горбатый» мост, по которому мы перейдём на Торговую сторону

— Комплекс Ярославово дворище. Сейчас к нему относятся семь храмов

— Ганзейский фонтан — символ союза Ганзейских городов Нового времени

13:00 — свободное время на обед

14:30 — Перынский скит 14 века. Расположен в живописном месте у истока реки Волхов из озера Ильмень

15:30 — Свято-Юрьев монастырь. По преданию, основан Ярославом Мудрым. В Георгиевском соборе сохранились фрагменты фресок 12 века

16:30 — Витославлицы. На территории музея-заповедника можно увидеть старинные деревянные постройки, перевезённые из деревень Новгородской области

17:30 — отправление домой

На нашей экскурсии вы узнаете:

Как выглядели деревянные церкви, часовни, избы и мельницы в окрестностях Новгорода в 19 веке

Что случилось с деревянным идолом Перуна, после того как князь Владимир обратился в христианство

Где находилось древнерусское языческое святилище

Какой монастырь считался южным форпостом Великого Новгорода

Где была усыпальница новгородских князей

В каком храме можно увидеть фрагменты фресковой живописи 12 века

Крест с какого собора был вывезен как трофей в Испанию и совсем недавно вернулся на своё место

Что называлось в Новгороде «торгом» и почему его нередко называли «государевым»

И многое другое

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер, услуги гида

Поедем на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes Vito Tourer, Nissan Qashqai, Renault Captur, Mitsubishi Оutlander, Audi Q5 или аналогичном

Можете взять с собой бутерброды и термос

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы