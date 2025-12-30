Отмечаем Новый год в уникальном формате.
Интерактивная экскурсия по центру города с развлекательной программой, тематическим рассказом от гида, фуршетом, подарками и остановками в самых праздничных локациях.
Интерактивная экскурсия по центру города с развлекательной программой, тематическим рассказом от гида, фуршетом, подарками и остановками в самых праздничных локациях.
Описание экскурсииОтмечаем Новый год в уникальном формате. Интерактивная экскурсия по центру города с развлекательной программой, тематическим рассказом от гида, фуршетом, подарками и остановками в самых праздничных локациях. Важная информация:
- В билет с фуршетом входит несколько блюд: оливье с бужениной в тарталетках, сельдь под шубой, профитроли с салатом из печени цесарки, антре с отварным телячьим языком на ржаном крутоне, колбасные канапе и фуршетные пирожки с разными начинками.
- Для студентов, пенсионеров, инвалидов, школьников и детей до 6 лет предлагаются билеты со скидками. При посадке имейте документы с собой, которые смогут подтвердить льготу.
- Мы будем выходить из автобуса на остановки, поэтому советуем выбирать удобную и теплую зимнюю одежду.
- Из-за обстановки на дорогах маршрут и программа экскурсии может корректироваться.
- По ходу тура предусмотрены остановки для посещения туалета.
- Билет электронный, его не нужно печатать, достаточно показать во время посадки гиду.
31 декабря в 22:15 — без фуршета, в 22:30 и 22:45 — с фуршетом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловская крепость
- Смольный собор
- Театральная площадь
- Михайловский замок
- Спас на Крови
- Александро-Невская лавра
- Никольский собор
- Семимостье
- Медный всадник
- Крейсер Аврора
Что включено
- Встреча Нового года в формате автобусного тура.
- Тематическая экскурсия от гида.
- Развлекательная программа от Снегурочки и Деда Мороза.
- Сладкий подарок и игристое.
- Фуршет с закусками (только в билете с фуршетом).
Что не входит в цену
- Личные траты.
Где начинаем и завершаем?
Начало: БКЗ Октябрьский
Завершение: Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря в 22:15 — без фуршета, в 22:30 и 22:45 — с фуршетом.
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В билет с фуршетом входит несколько блюд: оливье с бужениной в тарталетках, сельдь под шубой, профитроли с салатом из печени цесарки, антре с отварным телячьим языком на ржаном крутоне, колбасные канапе и фуршетные пирожки с разными начинками
- Для студентов, пенсионеров, инвалидов, школьников и детей до 6 лет предлагаются билеты со скидками. При посадке имейте документы с собой, которые смогут подтвердить льготу
- Мы будем выходить из автобуса на остановки, поэтому советуем выбирать удобную и теплую зимнюю одежду
- Из-за обстановки на дорогах маршрут и программа экскурсии может корректироваться
- По ходу тура предусмотрены остановки для посещения туалета
- Билет электронный, его не нужно печатать, достаточно показать во время посадки гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 11:00
2 янв в 10:30
8888 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
За фасадами Санкт-Петербурга
Зайти в парадные и открыть тайны, спрятанные за красивым экстерьером Северной столицы
Начало: У метро «Маяковская»
11 янв в 14:30
12 янв в 14:30
1459 ₽ за человека