Новогодняя ночь – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодняя ночь» в Санкт-Петербурге, цены от 2900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Новогодняя ночь 2026: Чудеса Нового Года, Дед Мороз, Снегурочка и подарки
На автобусе
5 часов
Групповая
Новогодняя ночь 2026: Чудеса Нового Года, Дед Мороз, Снегурочка и подарки
Начало: Лиговский проспект, 10/118
2900 ₽ за человека
Новогодний Патибас по Петербургу: встречаем 2026 год на колёсах
На автобусе
5 часов
Групповая
Новогодний Патибас по Петербургу: встречаем 2026 год на колёсах
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 21:30
9500 ₽ за человека
Празднование Нового года в самых атмосферных локациях Санкт-Петербурга
5.5 часов
-
10%
Групповая
Празднование Нового года в самых атмосферных локациях Санкт-Петербурга
Начало: БКЗ Октябрьский
Расписание: 31 декабря в 22:15 — без фуршета, в 22:30 и 22:45 — с фуршетом.
Завтра в 22:00
4041 ₽4490 ₽ за человека

