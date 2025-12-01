Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодняя ночь » в Санкт-Петербурге, цены от 2900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Новогодняя ночь», цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль