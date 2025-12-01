Групповая
Новогодняя ночь 2026: Чудеса Нового Года, Дед Мороз, Снегурочка и подарки
Начало: Лиговский проспект, 10/118
2900 ₽ за человека
Групповая
Новогодний Патибас по Петербургу: встречаем 2026 год на колёсах
Начало: Санкт-Петербург
Завтра в 21:30
9500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Празднование Нового года в самых атмосферных локациях Санкт-Петербурга
Начало: БКЗ Октябрьский
Расписание: 31 декабря в 22:15 — без фуршета, в 22:30 и 22:45 — с фуршетом.
Завтра в 22:00
4041 ₽
4490 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Новогодняя ночь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Новогодняя ночь" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 9500 со скидкой до 10%.
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Новогодняя ночь», цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль