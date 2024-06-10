Коломна — старинный район Санкт-Петербурга.
Она держит почтенную дистанцию от парадного центра, за счёт чего сохраняет свой неповторимый колорит.
Во время нашей прогулки я не только познакомлю вас с районом, но и заведу в исторические винтажные магазины, где вы сможете найти любопытные вещицы дореволюционного периода и советской эпохи.
Она держит почтенную дистанцию от парадного центра, за счёт чего сохраняет свой неповторимый колорит.
Во время нашей прогулки я не только познакомлю вас с районом, но и заведу в исторические винтажные магазины, где вы сможете найти любопытные вещицы дореволюционного периода и советской эпохи.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наш маршрут начинается в районе Сенной площади, проходит вдоль канала Грибоедова, набережных реки Мойки и Крюкова канала, а закончится экскурсия в районе Мариинского театра напротив эстонской церкви Яани Кирик, рядом с островом «Новая Голландия»
- Мы зайдём в «Бертгольд центр» — креативное пространство в старинном промышленном здании, о котором я расскажу
- Отыщем дом Родиона Раскольникова, расположенный по соседству с домом, где проживал исследователь и путешественник Н. М. Пржевальский
- Рассмотрим Никольский Морской собор, доходный дом Р. Г. Веге на набережной Крюкова канала, хоральную синагогу, римско-католический храм Св. Станислава
- По ходу прогулки зайдём в 6 винтажных магазинов, в которых можно найти антикварные предметы на любой вкус и бюджет
По окончании экскурсии вы сможете самостоятельно заглянуть в музей Блока, Музей истории свечи, дворец графов Бобринских, культурный центр «Новая Голландия» или сходить на концерт в Яани Кирик.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 107 туристов
Дорогие гости, здравствуйте! Я закончила институт Культуры и Искусств по специальности «Искусствовед», мне нравится изучать историю города и взаимосвязь разных исторических событий. Я покажу вам нетуристическую Петроградскую сторону, открою необычныеЗадать вопрос
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