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Коломна — старинный район Санкт-Петербурга.



Она держит почтенную дистанцию от парадного центра, за счёт чего сохраняет свой неповторимый колорит.



Во время нашей прогулки я не только познакомлю вас с районом, но и заведу в исторические винтажные магазины, где вы сможете найти любопытные вещицы дореволюционного периода и советской эпохи.