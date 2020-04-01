Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Очарование старинной Коломны

Погулять по одному из самых интересных районов Петербурга и раскрыть его самобытный характер

Дарья
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Дарья – ваш гид
«Тут все непохоже на другие части Петербурга, тут не столица и не провинция — здесь все тишина и отставка», — писал о Коломне Гоголь в повести «Портрет».

Я расскажу, с чего начиналась история этих мест, как застраивался район, с чем связано его название и чем знаменита Коломна сегодня.
1000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Мариинского театра
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Очарование старинной Коломны
Очарование старинной Коломны

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Гуляя по старинной Коломне, вы увидите Мариинский театр, величественный Никольский собор и Большую хоральную синагогу. Узнаете, где в XIX веке находилась «биржа труда» и в какие бани ходили петербуржцы 150 лет назад. Побываете в месте, где жила героиня шуточной поэмы «Домик в Коломне» Пушкина, и загадаете желание на перекрестке каналов с видом на семь мостов: Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский, Кашин и Торговый.

Коломна и знаменитые люди
Коломна во все времена притягивала торговых и творческих людей. Вы услышите о Глинке, Есенине, Чайковском и других ярких художниках, архитекторах, ученых, литераторах и театральных деятелях. Кроме того, я поделюсь историями о связанных с Коломной военных, государственных служащих, декабристах и революционерах.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Очарование старинной Коломны
Очарование старинной Коломны
Очарование старинной Коломны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Мариинского театра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Привет! Меня зовут Даша, мне 32 года. Я всю жизнь живу в Петербурге и очень люблю наш город. Работаю в сфере туризма. Люблю камерный (на небольшое количество человек), пеший формат экскурсий. Буду рада познакомить гостей Петербурга с таким трудным периодом жизни города, как блокада.
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