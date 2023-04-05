Эта экскурсия позволит вам увидеть и прочувствовать Петербург глазами и сердцами людей, которых никто не отметит на страницах учебников. Они пропали в грязных подворотнях и исчезли в табачном дыме подвальных кабаков. Они жили, грешили и каялись на тех улицах, которыми ходим сегодня мы с вами! Они — полусумасшедшие, и мы пройдем их тропами по некогда маргинальному району Коломна.

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Описание

«… я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших» (Ф. М. Достоевский)

Что вас ожидает

Всего в 300 метрах от парадного Невского проспекта начинается «клоака» Петербурга: Сенная площадь, вход в район Большой Коломны. Мы изучим бедный, убогий, но порой контрастно восхитительный Петербург полусумасшедших маргиналов, не нашедших своё место в этом городе.

◾️ Вас ждут призраки ночных бабочек, горгулий, носов и сов, пьянчужек и воров.

◾️ За углом вас встретит Петербург мистический и даст загадать желания у семи мостов.

◾️ Мы найдём рынок-феникс и встретимся со старухой-процентщицей (и вы получите от неё маленький подарок!).

◾️ Вы побываете там, где встречаются три века петербургской истории.

◾️ Вам предстоит узнать неприглядную правду о месте, где находится главный театр царской России: оно хранит память об исчезнувшем здании зловещей тюрьмы.

◾️ А закончится наша прогулка там, где «повторится всё, как встарь» — у канала, совсем недалеко от сумасшедшего дома…

Организационные детали