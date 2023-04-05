Исследовать один из самых неоднозначных районов города
Они жили, грешили и каялись на тех улицах, которыми ходим сегодня мы с вами! Они — полусумасшедшие, и мы пройдем их тропами по некогда маргинальному району Коломна.
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даты
Описание
«… я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших» (Ф. М. Достоевский)
Что вас ожидает
Всего в 300 метрах от парадного Невского проспекта начинается «клоака» Петербурга: Сенная площадь, вход в район Большой Коломны. Мы изучим бедный, убогий, но порой контрастно восхитительный Петербург полусумасшедших маргиналов, не нашедших своё место в этом городе.
◾️ Вас ждут призраки ночных бабочек, горгулий, носов и сов, пьянчужек и воров.
◾️ За углом вас встретит Петербург мистический и даст загадать желания у семи мостов.
◾️ Мы найдём рынок-феникс и встретимся со старухой-процентщицей (и вы получите от неё маленький подарок!).
◾️ Вы побываете там, где встречаются три века петербургской истории.
◾️ Вам предстоит узнать неприглядную правду о месте, где находится главный театр царской России: оно хранит память об исчезнувшем здании зловещей тюрьмы.
◾️ А закончится наша прогулка там, где «повторится всё, как встарь» — у канала, совсем недалеко от сумасшедшего дома…
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Это пешеходная прогулка с одной остановкой в тёплом помещении. Маршрут составляет примерно 2,5 км.
- Мы не рекомендуем эту экскурсию детям младше 16 лет
в среду в 11:00, в пятницу в 18:00, в воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Спасская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 11:00, в пятницу в 18:00, в воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.