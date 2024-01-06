Наше путешествие начнётся с рассказа об истории Царскосельской дороги. Одной из главных достопримечательностей вблизи Санкт-Петербурга является город Пушкин. Этот уютный город, связанный с именем величайшего русского поэта, может подарить много незабываемых моментов для любителей литературы и истории.

Мы посещаем Царское село - резиденцию Императоркой семьи, Екатерининский дворец. Великолепие и красота архитектурных сооружений, служивших домом для российских царей, производят неизгладимое впечатление и сегодня.

Особое внимание заслуживает Янтарная комната - уникальный объект на территории дворцового комплекса, стены которой выложены панелями из натурального янтаря. Также мы посетим Императорский Царскосельский лицей, который сегодня явлется музеем.