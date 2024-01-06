Пушкин. Царское село и Лицей

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Смешенная: автобусная и пешеходная.
Пушкин. Царское село и Лицей
Пушкин. Царское село и Лицей
Пушкин. Царское село и Лицей
Пушкин. Царское село и Лицей

Что вас ожидает:

  • Пушкин
  • Царское село
  • Янтарная комната
  • Императорский Царскосельский лицей

Описание

Наше путешествие начнётся с рассказа об истории Царскосельской дороги. Одной из главных достопримечательностей вблизи Санкт-Петербурга является город Пушкин. Этот уютный город, связанный с именем величайшего русского поэта, может подарить много незабываемых моментов для любителей литературы и истории.

Мы посещаем Царское село - резиденцию Императоркой семьи, Екатерининский дворец. Великолепие и красота архитектурных сооружений, служивших домом для российских царей, производят неизгладимое впечатление и сегодня.

Особое внимание заслуживает Янтарная комната - уникальный объект на территории дворцового комплекса, стены которой выложены панелями из натурального янтаря. Также мы посетим Императорский Царскосельский лицей, который сегодня явлется музеем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 10:20
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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