Что вас ожидает:
- Пушкин
- Царское село
- Янтарная комната
- Императорский Царскосельский лицей
Описание
Наше путешествие начнётся с рассказа об истории Царскосельской дороги. Одной из главных достопримечательностей вблизи Санкт-Петербурга является город Пушкин. Этот уютный город, связанный с именем величайшего русского поэта, может подарить много незабываемых моментов для любителей литературы и истории.
Мы посещаем Царское село - резиденцию Императоркой семьи, Екатерининский дворец. Великолепие и красота архитектурных сооружений, служивших домом для российских царей, производят неизгладимое впечатление и сегодня.
Особое внимание заслуживает Янтарная комната - уникальный объект на территории дворцового комплекса, стены которой выложены панелями из натурального янтаря. Также мы посетим Императорский Царскосельский лицей, который сегодня явлется музеем.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание Входные билеты по программе
- Что не входит
- Обед Личные расходы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница в 10:20Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.