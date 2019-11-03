19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по следам Пушкина и открыть тайны Екатерины I, выполняя увлекательные задания

Людмила
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Людмила – ваш гид
В этой квест-прогулке переплетаются проказы лицеистов, стихотворения великого Пушкина, интриги монаршего двора и роскошь Екатерининского парка.

В легком игровом формате, собирая ключи и подсказки, ребята познакомятся с историей и главными достопримечательностями Царского Села, разгадают загадки императрицы, выполнят задания у Царскосельского лицея и — шаг за шагом — соберут карту, которая приведет к сокровищу!
4700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча г. Пушкин, ул. Средняя, д. 2
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У этой экскурсии19 отзывов
4.89
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе

Что вас ожидает

Тропами Пушкина в Царскосельском лицее
Наша прогулка-приключение по Пушкину, разумеется, не сможет обойтись без разговоров о великом поэте, в честь которого назван город. Первым делом отправимся к Царскосельскому лицею, где Александр Сергеевич провел 6 счастливых лет и где раскрылся его поэтический талант. Ребятам предстоит выполнить несколько творческих заданий, отыскать и сфотографировать герб лицея, найти окна «кельи» поэта. А у памятника Пушкину вас ждет небольшой поэтический конкурс — самое время вспомнить пару стихотворений гения русского слова.

Разгадать секреты Екатерининского парка
По следам героини пушкинской «Капитанской дочки» мы прогуляемся в Екатерининский парк, где вас встретят испытания и загадки от первой хозяйки Царского Села — императрицы Екатерины I. Ребята в живой игровой форме познакомятся с владельцами и обитателями парка, рассмотрят «женский след» в истории Царского Села, побывают в излюбленном месте лицеистов и узнают, какое «восьмое чудо света» находится в Екатерининском дворце. Я расскажу, как соль помогла добыть золото для строительства Царскосельского дворца и какое похищение считают «похищением века». Но главный приз вы получите, сложив все фрагменты плана Екатерининского парка, где будет указано место клада Екатерины I. А в финале, конечно же, праздничный салют!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия будет интересна путешественникам любого возраста и идеальна для семей с детьми. Оптимальный возраст участников — от 5 до 12 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия-квест пешеходная, продолжительность квеста — 2 часа. В Пушкин участники добираются самостоятельно.
  • Также вы можете дополнительно посетить Екатерининский дворец или Царскосельский лицей
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей и парк
  • Экскурсию проведу я или один из моих гидов
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе
Экскурсия-квест в Царском Селе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура г. Пушкин, ул. Средняя, д. 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Приветствую вас и буду рада знакомству! О себе: 47 лет, педагог-психолог со стажем, экскурсовод с аккредитацией и с любовью к туристам и своей работе. Активно работаю со школьными группами и с индивидуальными туристами с детьми. Согласитесь, ведь вам очень важно, чтобы было интересно вашим детям. Все мои программы интерактивные: с конкурсами, викторинами, музыкой и песнями. И взрослые, и дети будут познавать историю и знакомиться с местностью через игру и творческие задания. До встречи!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась и детям, и взрослым. Спасибо большое!
30 октября 2019
Большое спасибо Людмиле за экскурсию-квест по Царскому селу!
Дети выдержали почти 3 часа экскурсии без напряжения, так как все было в игровой форме, динамично и в доступной форме. Несмотря на прохладную погоду никто не замёрз, так как во время экскурсии дети много двигались и мы периодически заходили в помещения.
Так как оказалось, что Людмила в прошлом педагог, ей прекрасно удалось наладить контакт с детьми и удерживать их внимание, подкормила их сушками в нужный момент и порадовала в финале подарком. Взрослым тоже было очень интересно, так что рекомендую смело, прекрасно проведёте время!
26 октября 2019
Всё было супер!!!
20 октября 2019
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность Людмиле за безумно интересный квест ! Сконцентрировать внимание и увлечь детей 11-12 лет очень сложно, но Людмиле это удалось на 100%!!!! Дети и родители в восторге! Обязательно встретимся!
23 августа 2019
Гуляли по Пушкину с Надеждой. Квест заинтересовал не только школьника, но и малышей. Время пролетел незаметно
7 августа 2019
Спасибо гиду Надежде за отлично организованную и очень интересную программу!И детям, и взрослым было интересно!
31 июля 2019
Потрясающая экскурсия и экскурсовод Надежда. Без труда смогла заинтересовать детей 10 и 5 лет. Так как подача информации осуществлялась в игровой форме, старший ребёнок 10-ти лет запомнил всё, что рассказывала Надежда, и без труда смог всё воспроизвести. Ребёнок 5-ти лет с удовольствием играл в предложенные игры экскурсовода и кое-что тоже запомнил. Для него это очень хороший результат, поскольку в принципе для него экскурсии это мучение.
Пока дети выполняли задания, Надежда продолжала рассказ для взрослых. Поэтому, экскурсия оказалась интересна всем.
Минусом стала только погода. Она была изменчива: то дождь, то солнце. Но Надежда смогла на месте подстроить наш поход под погоду. Во время дождя экскурсия проходила под навесами замка и его сооружений. Во время солнца, мы продолжали прогулку по паркам.
Рекомендую поучаствовать в этом квесте.
22 июля 2019
Все было хорошо, кроме того, что примерно через час стало ясно, что мы все опаздываем (гид назначил следующую экскурсию и не рассчитал время), и конец получился скомканным. В принципе, лучше всего для семей с детьми. Твёрдая четвёрка.
18 июля 2019
Гид прекрасно знает и подаёт материал. Дочке 6 лет очень понравилось выполнять задания.
2 июля 2019
Всё супер!
Ещё 9 отзывов

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