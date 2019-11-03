19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тропами Пушкина в Царскосельском лицее

Наша прогулка-приключение по Пушкину, разумеется, не сможет обойтись без разговоров о великом поэте, в честь которого назван город. Первым делом отправимся к Царскосельскому лицею, где Александр Сергеевич провел 6 счастливых лет и где раскрылся его поэтический талант. Ребятам предстоит выполнить несколько творческих заданий, отыскать и сфотографировать герб лицея, найти окна «кельи» поэта. А у памятника Пушкину вас ждет небольшой поэтический конкурс — самое время вспомнить пару стихотворений гения русского слова.

Разгадать секреты Екатерининского парка

По следам героини пушкинской «Капитанской дочки» мы прогуляемся в Екатерининский парк, где вас встретят испытания и загадки от первой хозяйки Царского Села — императрицы Екатерины I. Ребята в живой игровой форме познакомятся с владельцами и обитателями парка, рассмотрят «женский след» в истории Царского Села, побывают в излюбленном месте лицеистов и узнают, какое «восьмое чудо света» находится в Екатерининском дворце. Я расскажу, как соль помогла добыть золото для строительства Царскосельского дворца и какое похищение считают «похищением века». Но главный приз вы получите, сложив все фрагменты плана Екатерининского парка, где будет указано место клада Екатерины I. А в финале, конечно же, праздничный салют!

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия будет интересна путешественникам любого возраста и идеальна для семей с детьми. Оптимальный возраст участников — от 5 до 12 лет.