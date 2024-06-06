1 чел.
По популярности
скидка
45%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид
Начало: От Казанского собора
9 июня в 09:00
10 июня в 15:00
54502 998₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами
Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
42503 825₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец и Янтарная комната: групповая экскурсия
Погрузитесь в величие барокко с экскурсией в Екатерининский дворец и Янтарную комнату в Царском Селе
Начало: От Казанского собора
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
15001 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле
Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов"
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Царское Село максимум - групповая экскурсия без спешки
Екатерининский и Александровский дворцы и парки, а также Янтарная комната в поездке на весь день
Начало: На площади Искусств (метро "Невский проспект" или ...
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 2 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
от 3 350₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Царское Село с посещением Екатерининского дворца
Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого
Начало: В центе города
19 июня в 14:00
20 июня в 09:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе (с билетами)
Начало: Начало экскурсии на площади Искусств д. 1
Расписание: Ежедневно в 09:00, кроме Вторника
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за человека
Групповая
10 часов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
3 350₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
В Царское село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната, Французский парк
Погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия Екатерининского дворца, увидите восстановленную Янтарную комнату и прогуляетесь по Французскому парку
Начало: По договоренности в центре города
Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца
23 июня в 09:15
26 июня в 09:15
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Пушкин и Павловск: Посещение Дворцов и парков в Царских резиденциях
Начало: Ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Расписание: По четвергам
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 4 250₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Всё включено: едем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец, парк и Янтарную комнату на групповой экскурсии из Петербурга
Начало: В районе «Площади Восстания»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
33002 970₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Екатерининский дворец, парк и Царское Село - в мини-группе
Осмотреть самый поэтичный город России, открыть придворные тайны и полюбоваться старинным парком
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Царское Село, Екатерининский дворец, Янтарная комната
Начало: Забираю из отеля
Расписание: ежедневно, кроме вторника
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 450₽ за человека
Групповая
7 часов
Царское Село: путешествие по Екатерининскому дворцу
Исследуйте величие Екатерининского дворца, открывая тайны Янтарной комнаты и великолепие русского барокко
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
2 850₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
В Екатерининский и Александровский дворцы и парки - на комфортабельном автомобиле
Нескромная роскошь и строгая изысканность - увидеть и сравнить 2 резиденции Царского села за 1 день
Начало: Встреча по договоренности
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
17 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Поедем в Царское Село
Посетить Екатерининский дворец и парк в мини-группе (билеты включены)
Начало: На площади Островского
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
14 июня в 10:00
3 588₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Царское Село - резиденция трёх императриц
Прикоснуться к истории России на прогулке по одному из красивейших дворцово-парковых ансамблей
Начало: В Царском Селе
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 300₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Царское Село и Петергоф в мини-группе
Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день
Начало: На площади Островского
10 июня в 09:30
13 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Царское Село и Павловск с гидом-краеведом
Исследовать и сравнить два дворцово-парковых ансамбля в окрестностях Петербурга за один день
Начало: От отеля, вокзала, аэропорта или квартиры по догов...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга - в роскошное Царское Село на минивэне
Увидеть нарядный дворец, погулять по живописному парку и узнать о прошлом императорской резиденции
9 июня в 08:00
10 июня в 10:00
13 700₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Два дворца - две эпохи: экскурсия на микроавтобусе в Царское Село
Екатерининский и Александровский дворцы: сравнить архитектуру и познакомиться с историей резиденций
Начало: На пл. Островского
Расписание: в четверг и субботу в 10:00
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Гений места Царского Села
Прогуляться по парку, дворцам, павильонам и эпохам императорской резиденции
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Екатерининский дворец и парк: погружение в роскошь царской резиденции
Отправиться в Царское село, увидеть знаменитую Янтарную комнату и открыть тайны императоров
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Удобный и познавательный способ посетить великолепную императорскую резиденцию
Начало: На площади Искусств в Петербурге (метро "Невский п...
26 окт в 11:00
45003 825₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь6 июня 2024Все пришло просто супер! Отдельное спасибо Елене Владимировне. Она профессионал своего дела.
- ААнна6 июня 2024Великолепная организация, отличный экскурсовод Елена, человек глубоких знаний, очень тактичный и с отличным чувством юмора и терпения. Все четко по времени, комфортно, полностью соответствует описанию и ожиданиям. Рекомендую!
- ООльга6 июня 2024К сожелению экскурсия в Царское село не состоялась. Заменили на экскурсию в Крандштат. Хочу выразить благодарность гиду, Александре за интересную, позноаательную экскурсию. Спасибо.
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия, гид просто супер, все рассказывает подробно 👍, Екатерининский дворец просто чудо, прекрасный сад, а янтарная комната это вообще шедевр. Всем рекомендую посетить!!!
- ННадежда5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было хорошо организовано. Нареканий нет
- ГГалина5 июня 2024Здравствуйте. Замечательная поездка. Комфортабельный автобус с кондиционером. Экскурсовод-гид очень интересно рассказывает, отвечает на любые возникшие вопросы. Очень понравилось!
- ИИнна4 июня 2024Все понравилось! Экскурсовод от фирмы очень приятная, интересно рассказывала, на месте отлично всех организовала. Экскурсия во дворце тоже все прекрасно. Спасибо, рекомендую.
- ЯЯна4 июня 2024Все супер!
- ИИгорь3 июня 2024Стандартная, хорошо организованная экскурсия.
- ММаргарита3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Восторг! Мало того, что сам Екатерининский дворец это великолепие, величие и просто красота, сад это настолько восхитительно и умиротворяюще… экскурсовод Виктория - настолько профессионально… грамотно… интересно… Все слушали с удовольствием, спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Янтарная комната»
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- Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
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