Это путешествие будет увлекательным и для взрослых, и для детей. Мы познакомимся с пышной резиденцией и залами знаменитого дворца, откроем тайны Янтарной комнаты. Прогуляемся по тенистым аллеям парка и заглянем в Царскосельский лицей. А ещё поговорим об эпохе императорской России, Петре I, Елизавете Петровне и других представителях семьи Романовых.

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Описание экскурсии

Путь в Царское Село

Мы проедем по дороге, по которой ездили российские правители. На пути увидим верстовые столбы, музей-дачу Пушкина, где поэт закончил роман «Евгений Онегин», и Египетские ворота при въезде в Царское село. Обязательно расскажем вам, откуда в России появилась мода на египетский стиль.

Екатерининский дворец и Янтарная комната

В Царском селе мы рассмотрим дворец, который создал гениальный Растрелли. Пройдём по парадной лестнице и Золотой анфиладе, окажемся в Белой столовой, Картинном зале, Малиновой, Зелёной и других комнатах. И конечно, посетим одно из главных мест нашего путешествия — всемирно известную Янтарную комнату.

Прогулка по Екатерининскому парку

Затем из величественных интерьеров переместимся в не менее роскошный парк. Камеронова галерея и Чесменская колонна, Грот и Эрмитаж — вы увидите архитектурные решения разных эпох. Найдёте в глубине парка «хижину отшельника», выясните, где Екатерина Великая баловалась чашечкой кофе и слушала военные марши.

Лицей

После мы отправимся к зданию, где Александр Пушкин провёл учебные годы, вспомним «золотой» лицейский выпуск, поговорим о жизни юного поэта и его пребывании в лицее.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку) и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5 или аналогичной модели

Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники

Дорога до Царского Села займёт 1 час-1 час 20 минут в зависимости от пробок и места встречи

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Билеты в Екатерининский дворец и парк:

взрослые — 1000 ₽

студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 ₽

дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)

выходные дни в Екатерининском дворце — вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Билеты в лицей: