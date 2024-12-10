Царское Село: дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк и лицей

Отправиться из Петербурга в «золотой век» Екатерины II и школьные годы Пушкина
Это путешествие будет увлекательным и для взрослых, и для детей. Мы познакомимся с пышной резиденцией и залами знаменитого дворца, откроем тайны Янтарной комнаты. Прогуляемся по тенистым аллеям парка и заглянем в Царскосельский лицей.

А ещё поговорим об эпохе императорской России, Петре I, Елизавете Петровне и других представителях семьи Романовых.
4
2 отзыва
Царское Село: дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк и лицей
Царское Село: дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк и лицей
Царское Село: дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк и лицей
Ближайшие даты:
15
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фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Путь в Царское Село

Мы проедем по дороге, по которой ездили российские правители. На пути увидим верстовые столбы, музей-дачу Пушкина, где поэт закончил роман «Евгений Онегин», и Египетские ворота при въезде в Царское село. Обязательно расскажем вам, откуда в России появилась мода на египетский стиль.

Екатерининский дворец и Янтарная комната

В Царском селе мы рассмотрим дворец, который создал гениальный Растрелли. Пройдём по парадной лестнице и Золотой анфиладе, окажемся в Белой столовой, Картинном зале, Малиновой, Зелёной и других комнатах. И конечно, посетим одно из главных мест нашего путешествия — всемирно известную Янтарную комнату.

Прогулка по Екатерининскому парку

Затем из величественных интерьеров переместимся в не менее роскошный парк. Камеронова галерея и Чесменская колонна, Грот и Эрмитаж — вы увидите архитектурные решения разных эпох. Найдёте в глубине парка «хижину отшельника», выясните, где Екатерина Великая баловалась чашечкой кофе и слушала военные марши.

Лицей

После мы отправимся к зданию, где Александр Пушкин провёл учебные годы, вспомним «золотой» лицейский выпуск, поговорим о жизни юного поэта и его пребывании в лицее.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку) и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5 или аналогичной модели
  • Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники
  • Дорога до Царского Села займёт 1 час-1 час 20 минут в зависимости от пробок и места встречи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Билеты в Екатерининский дворец и парк:

  • взрослые — 1000 ₽
  • студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 ₽
  • дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)
  • выходные дни в Екатерининском дворце — вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)

Билеты в лицей:

  • взрослые — 250 ₽
  • пенсионеры, учащиеся до 18 лет, студенты — 150 ₽
  • аудиогид (продолжительность 70 минут) — 200 ₽
  • время работы — с 10:30 до 18:00, касса традиционно закрывается на час раньше
  • выходные дни — вторник и последняя пятница месяца

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
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1
Д
10 дек 2024
Обратился к организатору с просьбой скорректировать для нас экскурсию, исключить Лицей, потому что были там неоднократно. Встретил полное понимание, маршрут был изменен и даже снижена цена экскурсии.
Экскурсовод Веда забрала нас
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по указанному адресу В Санкт-Петербурге, отвезла в Царское Село и привезла обратно.
Информативно, для нас познавательно, и очень, очень интересно. Все разложено по полочкам, понятно и легко для восприятия. Исчерпывающие ответы на любые вопросы. И не только по теме экскурсии.
Спасибо организатору и отдельное, огромное спасибо экскурсоводу Веде!

Д
12 ноя 2024
Организация, доставка до места и обратно прошла хорошо, но экскурсовод очень поверхностно дает материал.
Элеонора
Элеонора
Ответ организатора:
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий, но позвольте внести несколько пояснений.

Прежде всего, понимаем, что экскурсия с детьми
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— это всегда дополнительный вызов. В вашем случае гид старался адаптировать рассказ для разных возрастов: младшему ребенку было 6 лет, а старшему — 16. Экскурсия с маленькими детьми, как правило, предполагает больше пауз и отвлечений, особенно когда дети не сразу готовы воспринимать материал. Это, конечно, могло повлиять на погружение в тему экскурсии.

Во время прогулки по парку гид шел вместе со старшим ребенком впереди, чтобы обсуждать интересующие его вопросы, а вы с младшей дочерью немного отставали, что иногда затрудняло проведение экскурсии в полном объеме. Когда вы отправились с младшей дочерью в кафе, гид продолжил экскурсию с вашим сыном, чтобы не прерывать рассказ.

Гиды у нас профессионалы, глубоко изучившие темы экскурсии, многие с историческим образованием. Если что-то интересует дополнительно - всегда можно попросить рассказать и гид с радостью ответит на все вопросы. Однако на экскурсии дополнительных запросов озвучено не было, что расстроило гида, который стремился сделать маршрут интересным для всех.

Мы желаем вам только хороших гидов и экскурсий в будущем!

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