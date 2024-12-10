А ещё поговорим об эпохе императорской России, Петре I, Елизавете Петровне и других представителях семьи Романовых.
Описание экскурсии
Путь в Царское Село
Мы проедем по дороге, по которой ездили российские правители. На пути увидим верстовые столбы, музей-дачу Пушкина, где поэт закончил роман «Евгений Онегин», и Египетские ворота при въезде в Царское село. Обязательно расскажем вам, откуда в России появилась мода на египетский стиль.
Екатерининский дворец и Янтарная комната
В Царском селе мы рассмотрим дворец, который создал гениальный Растрелли. Пройдём по парадной лестнице и Золотой анфиладе, окажемся в Белой столовой, Картинном зале, Малиновой, Зелёной и других комнатах. И конечно, посетим одно из главных мест нашего путешествия — всемирно известную Янтарную комнату.
Прогулка по Екатерининскому парку
Затем из величественных интерьеров переместимся в не менее роскошный парк. Камеронова галерея и Чесменская колонна, Грот и Эрмитаж — вы увидите архитектурные решения разных эпох. Найдёте в глубине парка «хижину отшельника», выясните, где Екатерина Великая баловалась чашечкой кофе и слушала военные марши.
Лицей
После мы отправимся к зданию, где Александр Пушкин провёл учебные годы, вспомним «золотой» лицейский выпуск, поговорим о жизни юного поэта и его пребывании в лицее.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида (путевая экскурсия и экскурсия по парку) и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5 или аналогичной модели
- Экскурсии во дворцах проводят местные сотрудники
- Дорога до Царского Села займёт 1 час-1 час 20 минут в зависимости от пробок и места встречи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Билеты в Екатерининский дворец и парк:
- взрослые — 1000 ₽
- студенты, учащиеся, пенсионеры — 500 ₽
- дети до 14 лет — бесплатно (обязательно оформление входного билета)
- выходные дни в Екатерининском дворце — вторник, последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
Билеты в лицей:
- взрослые — 250 ₽
- пенсионеры, учащиеся до 18 лет, студенты — 150 ₽
- аудиогид (продолжительность 70 минут) — 200 ₽
- время работы — с 10:30 до 18:00, касса традиционно закрывается на час раньше
- выходные дни — вторник и последняя пятница месяца
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