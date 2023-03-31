ПУШКИНСКАЯ - ЧУДЕСА ОДНОЙ УЛИЦЫ

Индивидуальная пешеходная экскурсия по улице Пушкинской в Санкт-Петербурге

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
ПУШКИНСКАЯ - ЧУДЕСА ОДНОЙ УЛИЦЫ
ПУШКИНСКАЯ - ЧУДЕСА ОДНОЙ УЛИЦЫ
ПУШКИНСКАЯ - ЧУДЕСА ОДНОЙ УЛИЦЫ
Ближайшие даты:
1
апр
2
апр
3
апр
4
апр
5
апр
6
апр
7
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пешеходная прогулка по самой тихой красивой "парижской" улице города.
Приглашаю вас на пешеходную прогулку по одной из самых атмосферных и интересных улиц города.
  • Не поверите, но еще в 19 веке здесь были огороды, росла капуста и морковь.
  • Но, буквально, за 10 лет возникла Новая улица – Малый Невский проспект, Компанейская. По Указу Императора переименованная в честь Поэта.
  • Здесь не так много домов, всего 20, из которых 9 построены одним человеком.
  • По праву эту улицу можно было бы назвать памятником таланту архитектора Павла Сюзора.
  • Улица доходных домов. В каждом жили Личности – со своей судьбой, внесшие достойную лепту в историю Отечества.
  • Это и композитор Чайковский, великий балалаечник Андреев, народный комментатор Набутов, легендарный тренер Кондрашин, трагическая актриса Стрепетова, просветитель рабочих Неболсин и многие другие.
  • Обо всех непременно расскажу.
  • А возле памятника Поэту зазвучат стихи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. «Маяковская» выход на ул. Марата
Завершение: Пушкинская, 20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Улицы и переулки

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
252 отзыва
Литературный Петербург. Ожившая классика на улицах города
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
в районе метро Адмиралтейская
Сегодня
2 апр
3 апр
4 апр
700 за человека
Милионная улица - Петербург в миниатюре
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
11 отзывов
Милионная улица - Петербург в миниатюре
Полюбоваться Мраморным дворцом, узнать историю Эрмитажа и услышать рассказы о жильцах особняков
Марсово поле, Дворцовая площадь
Сегодня
Завтра
2 апр
3 апр
1 200 за человека
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Валерия
Валерия
33 отзыва
Большая и Малая Конюшенные: прогулка по старинным улицам
Исследовать один из самых интересных кварталов в сердце Петербурга и раскрыть город с новой стороны
в районе м. Невский проспект
Сегодня
Завтра
2 апр
4 апр
от 1 300 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ