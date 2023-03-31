Индивидуальная пешеходная экскурсия по улице Пушкинской в Санкт-Петербурге
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пешеходная прогулка по самой тихой красивой "парижской" улице города.
Приглашаю вас на пешеходную прогулку по одной из самых атмосферных и интересных улиц города.
- Не поверите, но еще в 19 веке здесь были огороды, росла капуста и морковь.
- Но, буквально, за 10 лет возникла Новая улица – Малый Невский проспект, Компанейская. По Указу Императора переименованная в честь Поэта.
- Здесь не так много домов, всего 20, из которых 9 построены одним человеком.
- По праву эту улицу можно было бы назвать памятником таланту архитектора Павла Сюзора.
- Улица доходных домов. В каждом жили Личности – со своей судьбой, внесшие достойную лепту в историю Отечества.
- Это и композитор Чайковский, великий балалаечник Андреев, народный комментатор Набутов, легендарный тренер Кондрашин, трагическая актриса Стрепетова, просветитель рабочих Неболсин и многие другие.
- Обо всех непременно расскажу.
- А возле памятника Поэту зазвучат стихи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СТ.М. «Маяковская» выход на ул. МаратаЗавершение: Пушкинская, 20
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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