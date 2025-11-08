Откройте для себя Царское Село – блистательную летнюю резиденцию российских императоров! Наша автобусная экскурсия в Пушкин – это уникальная возможность увидеть Екатерининский дворец, знаменитую Янтарную комнату и ощутить атмосферу вдохновения, которая царила в этом месте во времена Пушкина и других великих поэтов.
Описание экскурсииРоскошные дворцы и прекрасные парки Вы пройдете по роскошным залам дворца, восхищаясь искусством архитекторов, живописцев и скульпторов, и узнаете историю создания знаменитой Янтарной комнаты, ставшей настоящим символом Царского Села. А затем вы прогуляетесь по тенистым аллеям Екатерининского парка, наслаждаясь красотой пейзажей и вспоминая стихи Пушкина. Это не просто экскурсия, а погружение в атмосферу вдохновения и великолепия! Представьте себя гостем императорского двора, прогуливающимся по роскошным залам Екатерининского Дворца и восхищающимся загадочным сиянием Янтарной комнаты. Эта автобусная экскурсия в Пушкин — ваш шанс прикоснуться к истории, ощутить дух эпохи и открыть для себя место, где рождались шедевры русской литературы. Мы приглашаем вас в мир, где каждый камень дышит историей, где роскошь переплетается с поэзией, а величие прошлого оживает на ваших глазах. Вы узнаете о судьбе Екатерининского дворца, о тайнах Янтарной комнаты и о тех, кто создавал эту неповторимую красоту. Важная информация: Необходимо иметь с собой паспорт и документы, подтверждающие льготы (при наличии). Для вашего комфорта и уважения к другим участникам группы, просим вас ознакомиться и соблюдать следующие правила в автобусе:
- Тишина и уважение: Во время рассказа экскурсовода просим соблюдать тишину и не мешать другим участникам наслаждаться экскурсией.
- Напитки и еда: Употребление горячих и алкогольных напитков в автобусе запрещено. Допускается употребление бутилированной воды или легких закусок (печенье, фрукты), не создающих мусор.
- Пунктуальность: Пожалуйста, возвращайтесь в автобус вовремя на остановках, чтобы не задерживать всю группу. Время каждой остановки будет объявлено экскурсоводом.
- Чистота: Пожалуйста, поддерживайте чистоту в автобусе и не оставляйте после себя мусор.
- Безопасность: Во время движения автобуса просим оставаться на своих местах и пристегивать ремни безопасности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Екатерининском дворце: Янтарную комнату, парадную лестницу, Большой зал, картинные галереи, личные покои императриц
- В Екатерининском парке: Камеронову галерею, Большой пруд, Мраморный мост, Грот
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Входные билеты во дворец и парк
- Посещение Янтарной комнаты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
Завершение: Казанский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Необходимо иметь с собой паспорт и документы, подтверждающие льготы (при наличии)
- Для вашего комфорта и уважения к другим участникам группы, просим вас ознакомиться и соблюдать следующие правила в автобусе:
- Тишина и уважение: Во время рассказа экскурсовода просим соблюдать тишину и не мешать другим участникам наслаждаться экскурсией
- Напитки и еда: Употребление горячих и алкогольных напитков в автобусе запрещено. Допускается употребление бутилированной воды или легких закусок (печенье, фрукты), не создающих мусор
- Пунктуальность: Пожалуйста, возвращайтесь в автобус вовремя на остановках, чтобы не задерживать всю группу. Время каждой остановки будет объявлено экскурсоводом
- Чистота: Пожалуйста, поддерживайте чистоту в автобусе и не оставляйте после себя мусор
- Безопасность: Во время движения автобуса просим оставаться на своих местах и пристегивать ремни безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
8 ноя 2025
Прекрасный экскурсовод из Петербурга в Пушкино: Екатерина рассказывала очень интересно, увлекательно. Приехав в Пушкино, мы прошли в Екатерининский парк, где Екатерина так же чудесно рассказала о парке, императорах, строениях. В
Э
Эльвира
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Интересный рассказ гида Екатерины, пока ехали. Организованно провели во дворец, передали гиду. Во дворце показали и рассказали про парадные залы, возрожденную янтарную комнату, другие комнаты. Очень красиво, роскошно, интересно. Особо хочется отметить реставраторов, восстановивших дворец после войны. Всем советую.
З
Зоя
7 ноя 2025
Поездка очень впечатлила, время пролетело незаметно. Наш гид Марина рассказала не только о Екатериненском дворце, но и по дороге об интересных местах Петербурга. Всё было замечательно, спасибо ей большое. Успехов вам.
Н
Наталия
4 ноя 2025
Интересная экскурсия! Все организовано! Отдельное спасибо экскурсоводу за интересный рассказ! Спасибо!!!
И
Ирина
4 ноя 2025
Отличная экскурсия, организационные моменты огорчили
А
Анастасия
3 ноя 2025
А
Айгуль
1 ноя 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод Инна Семеновна очень интересно рассказывала. Дети в восторге. Все было по плану, и по парку погуляли и в самом дворце. Дворец очень красивый, в парк нужно обязательно вернуться летом.
Н
Наталья
30 окт 2025
По экскурсии всё понравилось, по трансферу не очень, задержка экскурсии на час, а потом ещё и авария, автобус прижался к машине, следующий автобус ждали минут 40
Т
Татьяна
30 окт 2025
Отличная экскурсия! Комфортабельеый автобус, прекрасный гид Даниил! Рассказывал с интересом, увлеченно, цитировал стихи! Узнали много нового, мы в восторге!
А
Алексей
30 окт 2025
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Даниил. Так доступно и понятно интересно рассказывал. А когда читал стихи. Волшебно
B
Balayu
30 окт 2025
О
Ольга
29 окт 2025
Я из Беларуси, город Минск. Увидела все то, что хотела увидеть в прошлый приезд в С. Петербург, но не смогла попасть. Спасибо за интересную экскурсию, комфортный автобус.
Е
Елена
28 окт 2025
Не пожалели, что съездили, были очень довольны, дворец просто шикарный, не говоря о янтарной комнате она просто впечатляет, гид Людмила супер, интересно рассказывала хотелось чтобы экскурсия не заканчивалась!!! Спасибо организаторам, достойно было все)
А
Алла
27 окт 2025
Экскурсия прошла отлично, гид замечательный, получили море удовольствия
h
hi+79270
27 окт 2025
Отличная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Любови!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
Царское Село на микроавтобусе - всё включено
Приглашаем отправиться в Царское Село! Осмотрите Екатерининский дворец и знаменитую Янтарную комнату, прогуляйтесь по историческому парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
4500 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:00
2925 ₽
3250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В Царское Село на автомобиле: Дворец, Янтарная комната и Французский парк
Начало: По договоренности в центре города
Расписание: ежедневно, кроме вторника и последнего понедельника месяца
27 ноя в 09:15
28 ноя в 09:15
15 500 ₽ за всё до 3 чел.