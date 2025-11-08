М Марина читать дальше самом дворце нам тоже повезло с экскурсоводом, узнали много нового. Мой ребёнок 8 лет с восторгом смотрел на Янтарную комнату, слушал экскурсовода и всё запомнил. Поэтому спасибо всем за поездку. Автобус тоже был комфортный, теплый, шофёр вёл машину аккуратно. Поэтому только положительные впечатления Прекрасный экскурсовод из Петербурга в Пушкино: Екатерина рассказывала очень интересно, увлекательно. Приехав в Пушкино, мы прошли в Екатерининский парк, где Екатерина так же чудесно рассказала о парке, императорах, строениях. В

Э Эльвира Очень понравилась экскурсия. Интересный рассказ гида Екатерины, пока ехали. Организованно провели во дворец, передали гиду. Во дворце показали и рассказали про парадные залы, возрожденную янтарную комнату, другие комнаты. Очень красиво, роскошно, интересно. Особо хочется отметить реставраторов, восстановивших дворец после войны. Всем советую.

З Зоя Поездка очень впечатлила, время пролетело незаметно. Наш гид Марина рассказала не только о Екатериненском дворце, но и по дороге об интересных местах Петербурга. Всё было замечательно, спасибо ей большое. Успехов вам.

Н Наталия Интересная экскурсия! Все организовано! Отдельное спасибо экскурсоводу за интересный рассказ! Спасибо!!!

И Ирина Отличная экскурсия, организационные моменты огорчили

А Анастасия

А Айгуль Отличная экскурсия. Экскурсовод Инна Семеновна очень интересно рассказывала. Дети в восторге. Все было по плану, и по парку погуляли и в самом дворце. Дворец очень красивый, в парк нужно обязательно вернуться летом.

Н Наталья По экскурсии всё понравилось, по трансферу не очень, задержка экскурсии на час, а потом ещё и авария, автобус прижался к машине, следующий автобус ждали минут 40

Т Татьяна Отличная экскурсия! Комфортабельеый автобус, прекрасный гид Даниил! Рассказывал с интересом, увлеченно, цитировал стихи! Узнали много нового, мы в восторге!

А Алексей Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Даниил. Так доступно и понятно интересно рассказывал. А когда читал стихи. Волшебно

B Balayu

О Ольга Я из Беларуси, город Минск. Увидела все то, что хотела увидеть в прошлый приезд в С. Петербург, но не смогла попасть. Спасибо за интересную экскурсию, комфортный автобус.

Е Елена Не пожалели, что съездили, были очень довольны, дворец просто шикарный, не говоря о янтарной комнате она просто впечатляет, гид Людмила супер, интересно рассказывала хотелось чтобы экскурсия не заканчивалась!!! Спасибо организаторам, достойно было все)

А Алла Экскурсия прошла отлично, гид замечательный, получили море удовольствия