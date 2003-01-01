23 отзыва оставили туристы

Город Пушкин — самый ближайший пригород Санкт-Петербурга ( 25 км), где находится бывшая резиденция российских монархов, а ныне государственный музей-заповедник "Царское село". Его жемчужина —Екатерининский дворец с янтарной комнатой.

Фасад дворца выполнен с особым шиком в стиле барокко: лазоревого цвета лента в сочетании с белоснежными колоннами, золоченым орнаментом, фигурами атлантов — это визитная карточка дворца. Он неповторим! Роскошь и великолепие здания оставляет непередаваемые ощущения трепета и восхищения.

Не менее привлекательны и внутренние апартаменты: по проекту итальянца Ф. Б. Растрелли на втором этаже здания были созданы залы для приемов, они были украшены золотой резьбой и располагались по одной оси, составляя Золотую парадную анфиладу. Также он оформил и покои, предназначенные для проживания царской семьи, так называемую Малую анфиладу.

По рисункам архитектора был создан Большой зал или Светлая галерея —

это самый большой зал Екатерининского дворца. Часто его называют Тронным залом и Большой галереей, он предназначался для официальных приемов и парадных обедов, балов и маскарадов. Площадь зала, расположенного во всю ширину здания составляет 860 кв. метров.

Надо отметить, что при Елизавете Петровне придворная жизнь в России приобрела невероятный размах и содержание царского двора, а также придворных церемоний стали составлять едва ли не большую долю государственного бюджета. Растрелли учел масштаб проводимых мероприятий и вложил в строительство зала все свое мастерство, талант и инженерное искусство.

Комнаты с огромными окнами, как бы объединяясь, переходят из одной в другую. Так, передвигаясь, можно посетить Серебряный, Синий кабинеты, Арабесковую, Лионскую гостиные, Китайский зал, Купольную столовую, Официантскую комнату, Опочивальню, оформленные Чарльзом Камероном.

Особое внимание — знаменитой Янтарной комнате, воссозданной к 2003 году. Ну, а где затерялся оригинал? Тайна пока остается нераскрытой.