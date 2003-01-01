23 отзыва оставили туристы

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Екатерининский дворец и Янтарная комната, г. Пушкин. Дворец открыт.

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23 отзыва
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Индивидуальная поездка в резиденцию российских монархов Царское Село.

Вы увидите огромный Екатерининский дворец XVIII века, который создал великий архитектор Бартоломео Растрелли.

Познакомитесь с впечатляющим внутренним убранством, пройдётесь по Большому (Тронному) залу, заглянете в Янтарную комнату.

Последняя была недавно восстановлена в полном объёме.

Над реконструкцией знаменитого кабинета трудились несколько десятилетий, и теперь она выглядит ещё внушительнее, чем прежде.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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Екатерининский дворец и Янтарная комната, г. Пушкин. Дворец открыт.
Екатерининский дворец и Янтарная комната, г. Пушкин. Дворец открыт.
Город Пушкин — самый ближайший пригород Санкт-Петербурга ( 25 км), где находится бывшая резиденция российских монархов, а ныне государственный музей-заповедник "Царское село". Его жемчужина —Екатерининский дворец с янтарной комнатой.
Фасад дворца выполнен с особым шиком в стиле барокко: лазоревого цвета лента в сочетании с белоснежными колоннами, золоченым орнаментом, фигурами атлантов — это визитная карточка дворца. Он неповторим! Роскошь и великолепие здания оставляет непередаваемые ощущения трепета и восхищения.
Не менее привлекательны и внутренние апартаменты: по проекту итальянца Ф. Б. Растрелли на втором этаже здания были созданы залы для приемов, они были украшены золотой резьбой и располагались по одной оси, составляя Золотую парадную анфиладу. Также он оформил и покои, предназначенные для проживания царской семьи, так называемую Малую анфиладу.
По рисункам архитектора был создан Большой зал или Светлая галерея —
это самый большой зал Екатерининского дворца. Часто его называют Тронным залом и Большой галереей, он предназначался для официальных приемов и парадных обедов, балов и маскарадов. Площадь зала, расположенного во всю ширину здания составляет 860 кв. метров.
Надо отметить, что при Елизавете Петровне придворная жизнь в России приобрела невероятный размах и содержание царского двора, а также придворных церемоний стали составлять едва ли не большую долю государственного бюджета. Растрелли учел масштаб проводимых мероприятий и вложил в строительство зала все свое мастерство, талант и инженерное искусство.
Комнаты с огромными окнами, как бы объединяясь, переходят из одной в другую. Так, передвигаясь, можно посетить Серебряный, Синий кабинеты, Арабесковую, Лионскую гостиные, Китайский зал, Купольную столовую, Официантскую комнату, Опочивальню, оформленные Чарльзом Камероном.
Особое внимание — знаменитой Янтарной комнате, воссозданной к 2003 году. Ну, а где затерялся оригинал? Тайна пока остается нераскрытой.
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль
Что не входит
  • Билеты в Екатерининский дворец: взр 700 руб., пенс. и студ 350 руб., дети до 16 лет бесплатно..
  • Билеты в Парк: 200/ 150 руб.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Екатерининский дворец и Янтарная комната, г. Пушкин. Дворец открыт.
Екатерининский дворец и Янтарная комната, г. Пушкин. Дворец открыт.
Екатерининский дворец и Янтарная комната, г. Пушкин. Дворец открыт.
Екатерининский дворец и Янтарная комната, г. Пушкин. Дворец открыт.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
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23 отзыва оставили туристы

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