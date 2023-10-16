Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней

Путешествие в «Новогоднюю сказку»

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Подарите себе возможность познакомиться с богатством и красотой истории, культуры и природы Санкт-Петербурга и его окрестностей.

От волшебных новогодних улиц Северной столицы до древних стен Великого Новгорода — этот тур обещает подарить яркие впечатления, о которых ещё долго будет приятно вспоминать.
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку». 6 дней
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Свобода выбора
Свобода выбора
При желании у вас будет возможность отправиться в путешествие в Выборг или Карелию
Величественная архитектура
Величественная архитектура
Погрузитесь в роскошь и величие архитектуры императорской России
Средневековый Великий Новгород
Средневековый Великий Новгород
Погрузитесь в древнюю Русь и посетите уникальный музей под открытым небом "Витославлицы"
Дворцы и их владельцы
Дворцы и их владельцы
Прикоснетесь к роскоши великолепных Петербургских дворцов и их знаменитых хозяев
Путешествие во времени
Путешествие во времени
Театр-макет "Петровская Акватория" предлагает уникальное путешествие по истории и архитектуре Петербурга в масштабе 1:87
Императорская роскошь Петергофа
Императорская роскошь Петергофа
Оцените сказочные зимние ландшафты и барочное великолепие дворцов Петергофа

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и "Петровская Акватория"

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата).

  • 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
  • 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
  • Встреча с гидом, табличка с названием тура.
  • 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Адмиралтейская»
  • 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»
  • 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.
  • 13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Порт Комфорт Лиговский», «Парк Инн Невский», «Новотель».

Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества. В конце вас ждёт небольшой подарок.

Продолжение автобусной экскурсии.

Трансфер по гостиницам 18:00-18:30 Свободное время.

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).

Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».

В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.

Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2400 руб. Взр.; 2100 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно)

Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и "Петровская Акватория"
2 день

Свободный день

Поздний завтрак в гостинице.

Свободный день.

3 день

Петергоф

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

10:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

15:00 Трансфер до Океанариума.

Дополнительно:посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс.

16:00 Трансфер по гостиницам. Окончание программы.

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
4 день

Великий Новгород

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:00-08:30 Отъезд от гостиниц. Экскурсия в Великий Новгород. Трассовая экскурсия.

Автобусная обзорная экскурсия по городу, знакомство с Софийской и Торговой сторонами.

Посещение Юрьева монастыря (Святого великомученика Георгия) – действующего, самого крупного в Новгороде. Посещение его главного храма – Георгиевского собора (1119 г.)

Посещение музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» - уникального архитектурного и природного заповедника деревянного зодчества.

15:00 Обед в кафе.

Экскурсия по Новгородскому кремлю: театрализованная программа с посадником Сбыславом или посадницей Евфимией.

Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многое другое.

Свободное время для ознакомления с достопримечательностями

21:00-22:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург в гостиницы.

Великий НовгородВеликий Новгород
5 день

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

13:00 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича. Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков. Его роскошные интерьеры являются замечательным памятником архитектуры и искусства второй половины XIX – начала XX вв.

15:00 Окончание программы в центре города (внимание: зависит от времени посещение дворца)

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
6 день

Свободный день или экскурсия в Выборг, или экскурсия в Карелию

Завтрак в гостинице. Свободный день. Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный отъезд на вокзал или в аэропорт.

Дополнительно: Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века.

Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (2600 руб. взр., 2250 руб. шк., 2500 руб. ст. пенс.)

Дополнительно: 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала». Вас ждёт путешествие на север от Петербурга – в Карелию. По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и бывший финский город Сортавала.

А потом отправимся на природу: к водопадам Ахвенкоски и в горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Пл. Восстания». (4150 руб. взр., 3250 руб. дети до 7 лет, 3550 руб. шк., 3700 руб. ст. и пенс.).

Для желающих купить дополнительные экскурсии рекомендуем брать поезда с поздним отправлением после 00:00 или дополнительные ночи после тура.

Свободный день или экскурсия в Выборг, или экскурсия в КарелиюСвободный день или экскурсия в Выборг, или экскурсия в КарелиюСвободный день или экскурсия в Выборг, или экскурсия в Карелию

Проживание

Программу возможно приобрести без проживания. Стоимость — 9800 руб. /чел.

Тур также предусматривает размещение в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Скидки на тур:

  • детям до 16 лет (0-16): 900 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 500 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения:

А-отель Фонтанка 4*
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса).

Даты заездовСтандартный
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
31.12.23183001780023300

Октябрьская 4*
Завтрак "шведский стол". По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездовСтандартный МТК (18м)Комфорт МК
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Трёхместный
(2 осн. +доп. кр. реб. 3-12)		Одноместный
31.12.23218003030022550213002080031800

Азимут 4*
Завтрак “шведский стол”.

Даты заездовСмарт стандарт
Двухместный*Одноместный
31.12.232180028550

Адмиралтейская 3*
Завтрак "шведский стол".

Даты заездовСмарт ПлюсАрт-стандартАрт-Адмирал
Двухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
31.12.23220502055031550225502105032050240502205035300
Достоевский 4*
Завтрак "шведский стол". В 16 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и в 20 минутах пешком от Площади Искусств.
Даты заездовСтандартныйСупериор
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
31.12.231930026550218002055029800

Бест Вестерн 4*
Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.

Даты заездовКомфорт
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
Одноместный
31.12.2322800215502080032300

Порт Комфорт Лиговский 29 4*
Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСмарт
Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
31.12.23240502105036050

Парк Инн Невский 4*
Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартныйСупериор
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
31.12.232805040550303002780044800

Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартныйПремиумПолулюкс
Двухместный*ОдноместныйДвухместный*ОдноместныйДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
31.12.2325550353002955043300323003005048550

Ибис 3*
Завтрак "шведский стол". В 14 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовСтандартный
Двухместный*Одноместный
31.12.232590038600

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

А-отель Фонтанка 4

5 ночей

Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.

Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4А-отель Фонтанка 4

Октябрьская 4

5 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».

К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.

В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.

Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4Октябрьская 4

Азимут 4

5 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.

Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.

Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4Азимут 4

Порт Комфорт Лиговский 29 4

5 ночей

Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4Порт Комфорт Лиговский 29 4

Достоевский 4

5 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Ибис 3

5 ночей

Отель находится в Санкт-Петербурге, на Лиговском проспекте. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.

В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 50 кв. м, на котором расположены конференц-залы.

Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.

Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3Ибис 3

Бест Вестерн 4

5 ночей

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.

В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.

Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4Бест Вестерн 4

Новотель 4

5 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».

К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4Новотель 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе “Важно знать”)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидки предоставляются:

  • детям до 16 лет (0-16): 900 руб.;
  • студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 500 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»:

  • взрослые - 2400 руб. /чел.;
  • школьники, студенты, пенсионеры - 2100 руб. /чел.;
  • дети до 6 лет - бесплатно.

Посещение Океанариума:

  • взрослые - 800 руб. /чел.;
  • школьники, студенты, пенсионеры - 600 руб. /чел.;
  • пенсионеры - 400 руб. /чел.

Экскурсия в Выборг:

  • взрослые - 2600 руб. /чел.;
  • школьники - 2250 руб. /чел.;
  • студенты, пенсионеры - 2500 руб. /чел.

Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала»:

  • взрослые - 4150 руб. /чел.;
  • школьники - 3550 руб. /чел.;
  • студенты, пенсионеры - 3700 руб. /чел;
  • дети до 7 лет - 3250 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 окт 2023
Тур "Петербургская коллекция". Всё очень понравилось. Были 4 дня. Хороший отель Арт Ну вот Палас. Организация тура на 5! Комфортабельные автобусы. Всё четко по времени. Очень хорошо, что на экскурсиях использовались радио-гиды.
В
12 окт 2023
Очень понравилось путешествие. Всё хорошо организовано. Интересные экскурсии. Большое спасибо!
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Можно с детьми
Многодневные туры
6-дневные туры
Зимние
Новогодние 2024
Новогодние туры 2024

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Рождественская сказка Петербурга
Новогодний тур 🎄
5 дней
3 отзыва
Рождественская сказка Петербурга
Россия, Санкт-Петербург
2 янв
от 9 410 за человека
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Новогодний тур 🎄
4 дня
3 отзыва
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, Московский вокзал
30 дек
от 6 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ