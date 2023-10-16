Путешествие в «Новогоднюю сказку»
От волшебных новогодних улиц Северной столицы до древних стен Великого Новгорода — этот тур обещает подарить яркие впечатления, о которых ещё долго будет приятно вспоминать.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и "Петровская Акватория"
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата).
- 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
- 11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
- Встреча с гидом, табличка с названием тура.
- 12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Адмиралтейская»
- 12:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе и гости из отеля «А-отель Фонтанка»
- 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер на программу.
- 13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Ибис», «Порт Комфорт Лиговский», «Парк Инн Невский», «Новотель».
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
Посещение театра-макета «Петровская Акватория» с экскурсией – новогоднее театрализованное путешествие по Петербургу XVIII века, где вы узнаете о том, почему в России Новый год празднуют именно 1 января, и кто был главным героем этого торжества. В конце вас ждёт небольшой подарок.
Продолжение автобусной экскурсии.
Трансфер по гостиницам 18:00-18:30 Свободное время.
Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный новогодний банкет в гостиницах (цены уточнять).
Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге».
В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память.
Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений. (2400 руб. Взр.; 2100 руб. шк., ст., пенс., детям 5-6 ти лет бесплатно)
Свободный день
Поздний завтрак в гостинице.
Свободный день.
Петергоф
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
10:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
15:00 Трансфер до Океанариума.
Дополнительно:посещение Океанариума, где вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 800 руб. /взр., 600 руб. /шк., ст., 400 руб. /пенс.
16:00 Трансфер по гостиницам. Окончание программы.
Великий Новгород
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
08:00-08:30 Отъезд от гостиниц. Экскурсия в Великий Новгород. Трассовая экскурсия.
Автобусная обзорная экскурсия по городу, знакомство с Софийской и Торговой сторонами.
Посещение Юрьева монастыря (Святого великомученика Георгия) – действующего, самого крупного в Новгороде. Посещение его главного храма – Георгиевского собора (1119 г.)
Посещение музея деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы» - уникального архитектурного и природного заповедника деревянного зодчества.
15:00 Обед в кафе.
Экскурсия по Новгородскому кремлю: театрализованная программа с посадником Сбыславом или посадницей Евфимией.
Вы увидите все самые знаменитые достопримечательности города: Новгородский кремль, Софийский собор и звонницу с коллекцией колоколов, памятник «Тысячелетие России», Грановитую палату, церковь Андрея Стратилата, церковь Входа Господня в Иерусалим, Тайничные водяные ворота и многое другое.
Свободное время для ознакомления с достопримечательностями
21:00-22:00 Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург в гостиницы.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
13:00 Экскурсия во Дворец великого князя Владимира Александровича. Уникальное по сохранности здание занимает особое место среди самых известных петербургских дворцов и особняков. Его роскошные интерьеры являются замечательным памятником архитектуры и искусства второй половины XIX – начала XX вв.
15:00 Окончание программы в центре города (внимание: зависит от времени посещение дворца)
Свободный день или экскурсия в Выборг, или экскурсия в Карелию
Завтрак в гостинице. Свободный день. Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный отъезд на вокзал или в аэропорт.
Дополнительно: Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века.
Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох. (2600 руб. взр., 2250 руб. шк., 2500 руб. ст. пенс.)
Дополнительно: 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала». Вас ждёт путешествие на север от Петербурга – в Карелию. По пути осмотрим крепость Кексгольм в Приозерске и бывший финский город Сортавала.
А потом отправимся на природу: к водопадам Ахвенкоски и в горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия вокруг мраморного карьера и свободное время для прогулки. Отъезд от метро «Пл. Восстания». (4150 руб. взр., 3250 руб. дети до 7 лет, 3550 руб. шк., 3700 руб. ст. и пенс.).
Для желающих купить дополнительные экскурсии рекомендуем брать поезда с поздним отправлением после 00:00 или дополнительные ночи после тура.
Проживание
Программу возможно приобрести без проживания. Стоимость — 9800 руб. /чел.
Тур также предусматривает размещение в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Скидки на тур:
- детям до 16 лет (0-16): 900 руб.;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 500 руб.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения:
А-отель Фонтанка 4*
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса).
|Даты заездов
|Стандартный
Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|31.12.23
|18300
|17800
|23300
Октябрьская 4*
Завтрак "шведский стол". По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
|Стандартный МТК (18м)
|Комфорт МК
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр. реб. 3-12)
|Одноместный
|31.12.23
|21800
|30300
|22550
|21300
|20800
|31800
Азимут 4*
Завтрак “шведский стол”.
|Даты заездов
|Смарт стандарт
|Двухместный*
|Одноместный
|31.12.23
|21800
|28550
Адмиралтейская 3*
Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Смарт Плюс
|Арт-стандарт
|Арт-Адмирал
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|31.12.23
|22050
|20550
|31550
|22550
|21050
|32050
|24050
|22050
|35300
|Даты заездов
|Стандартный
|Супериор
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|31.12.23
|19300
|26550
|21800
|20550
|29800
Бест Вестерн 4*
Завтрак "накрытие". В 4 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
По предварительному запросу при наличии номеров на период низкого сезона 16.10-28.12.23 и 08.01-26.04.24 гостиница может бесплатно предоставить ранее заселение и поздний выезд для гостей.
|Даты заездов
|Комфорт
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|31.12.23
|22800
|21550
|20800
|32300
Порт Комфорт Лиговский 29 4*
Завтрак "шведский стол". В 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Смарт
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|31.12.23
|24050
|21050
|36050
Парк Инн Невский 4*
Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Супериор
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|31.12.23
|28050
|40550
|30300
|27800
|44800
Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Премиум
|Полулюкс
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|31.12.23
|25550
|35300
|29550
|43300
|32300
|30050
|48550
Ибис 3*
Завтрак "шведский стол". В 14 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
|Одноместный
|31.12.23
|25900
|38600
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
А-отель Фонтанка 4
Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.
Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi. Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний. Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Азимут 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.
К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Отель находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Ибис 3
Отель находится в Санкт-Петербурге, на Лиговском проспекте. Он имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 50 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Бест Вестерн 4
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них Вы найдете необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане Вы сможете поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь же есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус.
В шаговой доступности есть множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до аэропорта составляет 15,8 км.
Новотель 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».
К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе “Важно знать”)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидки предоставляются:
- детям до 16 лет (0-16): 900 руб.;
- студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) и пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 500 руб.
- Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»:
- взрослые - 2400 руб. /чел.;
- школьники, студенты, пенсионеры - 2100 руб. /чел.;
- дети до 6 лет - бесплатно.
Посещение Океанариума:
- взрослые - 800 руб. /чел.;
- школьники, студенты, пенсионеры - 600 руб. /чел.;
- пенсионеры - 400 руб. /чел.
Экскурсия в Выборг:
- взрослые - 2600 руб. /чел.;
- школьники - 2250 руб. /чел.;
- студенты, пенсионеры - 2500 руб. /чел.
Экскурсия «Жемчужина Карелии – Рускеала»:
- взрослые - 4150 руб. /чел.;
- школьники - 3550 руб. /чел.;
- студенты, пенсионеры - 3700 руб. /чел;
- дети до 7 лет - 3250 руб. /чел.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
- Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.