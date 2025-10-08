Если в Петербурге вы уже видели все, приглашаем поездку в Выборг, который станет для вас настоящим открытием.
Колоритный Старый город, единственный средневековый замок на территории страны, удивительно живописный парк «Монрепо» и здания, построенные ведущими финскими архитекторами — звучит как настоящее приключение! По пути в Выборг вы узнаете о его 730-летней истории и въедете в город уже основательно подготовленными.
Колоритный Старый город, единственный средневековый замок на территории страны, удивительно живописный парк «Монрепо» и здания, построенные ведущими финскими архитекторами — звучит как настоящее приключение! По пути в Выборг вы узнаете о его 730-летней истории и въедете в город уже основательно подготовленными.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииВас ждет экскурс в историю развития земель Карельского перешейка на протяжении поездки в Выборг. Разговор пойдет о «Господине Великом Новгороде» и противостоянии со шведами, трёх войнах 18 века, опрометчивом решении Александра I и трёх войнах века 20-го. Вся полученная информация вам пригодится, чтобы лучше ориентироваться в дальнейшем рассказе. Начнется тур у железнодорожного вокзала, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны. Далее остановка у гостиницы «Дружба», чтобы не только обсудить современную архитектуру, но и сделать кофе-паузу с видом на Уклейковый залив и замок. В Выборге вы увидите работы таких мастеров, как Уно Ульберг, Юхан Аренберг, Карл Сегерштадт, Алваро Аалто и других архитекторов финского и шведского происхождения. Обязательная точка в нашем туре Замковый остров. Гид расскажет про пять крепостей, которые были построены на этих землях. Вдоль крепостных стен вы дойдете до башне Святого Олафа и по возможности подниметесь наверх. В Старом городе вас будут ждать рынок, Круглая башня, Соборная площадь, самый старый жилой дом 16 века, Прогонная улица, руины Старого кафедрального собора и Часовая башня. Наш тур включает и гастрономический опыт: вы отведаете крендель, выпьете глёг и поймаете настоящий вайб Средневековья. При наличии времени и вашего желания заедете в Монрепо — пейзажно-скальный парк, расцвет которого связывают с Людвигом Николаи. Важная информация: При желании посетить библиотеку Алвара Аалто сообщите об этом сразу после бронирования, так как её можно посетить только в составе группы по предварительной записи. Продолжительность экскурсии 1–1,5 часа. Стоимость — 350 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Выборг
- Замковый остров (по желанию)
- Башня Святого Олафа (по желанию)
- Парк Монрепо (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Проход на территорию Замкового острова - 100 ₽ за чел. (в том числе и на гида) /n/nПодъем на башню - 500 руб (при покупке билета на башню вход на остров бесплатный) (в том числе и на гида)
- Билет в парк «Монрепо»: полный - 400 ₽, льготный - 200 ₽ (в том числе и на гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристами - гид заберет вас в указанной точке в пределах КАДа
Завершение: Гид отвезет вас обратно или высадит там, где договоритесь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При желании посетить библиотеку Алвара Аалто сообщите об этом сразу после бронирования
- Так как её можно посетить только в составе группы по предварительной записи. Продолжительность экскурсии 1-1
- 5 часа. Стоимость - 350 ₽ за чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
андрей
8 окт 2025
Все было очень круто!! Гид просто супер
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Керенский: первая любовь революции
Узнайте о жизни и карьере Керенского, который стал символом революции 1917 года. Откройте для себя ключевые моменты его политической карьеры
Начало: В Виленском переулке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гатчинские замки Павла Первого
Начало: СТ.М. Московская
Расписание: Ср. - Вс: с 11 до 18
Сегодня в 11:00
6 дек в 11:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Петербург - любовь с первого взгляда
Погулять по главным местам города и услышать его историю
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 11:00
1 дек в 10:00
9180 ₽ за всё до 6 чел.