Колоритный Старый город, единственный средневековый замок на территории страны, удивительно живописный парк «Монрепо» и здания, построенные ведущими финскими архитекторами — звучит как настоящее приключение! По пути в Выборг вы узнаете о его 730-летней истории и въедете в город уже основательно подготовленными.

Описание экскурсии Вас ждет экскурс в историю развития земель Карельского перешейка на протяжении поездки в Выборг. Разговор пойдет о «Господине Великом Новгороде» и противостоянии со шведами, трёх войнах 18 века, опрометчивом решении Александра I и трёх войнах века 20-го. Вся полученная информация вам пригодится, чтобы лучше ориентироваться в дальнейшем рассказе. Начнется тур у железнодорожного вокзала, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны. Далее остановка у гостиницы «Дружба», чтобы не только обсудить современную архитектуру, но и сделать кофе-паузу с видом на Уклейковый залив и замок. В Выборге вы увидите работы таких мастеров, как Уно Ульберг, Юхан Аренберг, Карл Сегерштадт, Алваро Аалто и других архитекторов финского и шведского происхождения. Обязательная точка в нашем туре Замковый остров. Гид расскажет про пять крепостей, которые были построены на этих землях. Вдоль крепостных стен вы дойдете до башне Святого Олафа и по возможности подниметесь наверх. В Старом городе вас будут ждать рынок, Круглая башня, Соборная площадь, самый старый жилой дом 16 века, Прогонная улица, руины Старого кафедрального собора и Часовая башня. Наш тур включает и гастрономический опыт: вы отведаете крендель, выпьете глёг и поймаете настоящий вайб Средневековья. При наличии времени и вашего желания заедете в Монрепо — пейзажно-скальный парк, расцвет которого связывают с Людвигом Николаи. Важная информация: При желании посетить библиотеку Алвара Аалто сообщите об этом сразу после бронирования, так как её можно посетить только в составе группы по предварительной записи. Продолжительность экскурсии 1–1,5 часа. Стоимость — 350 ₽ за чел.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Выборг

Замковый остров (по желанию)

Башня Святого Олафа (по желанию)

