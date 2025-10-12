Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь в великолепную Гатчину, чтобы посетить большой Гатчинский дворец и Приоратский замок, а затем, прогуливаясь по живописному парку, раскрыть личность императора Павла Первого — последнего рыцаря на троне. Вдохновитесь красотой этих мест, а увлекательный рассказ гида приоткроет тайны, которые они хранят! 5 8 отзывов

Татьяна Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 8 отзывов Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека Когда Ср. - Вс: с 11 до 18 14 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 11:00

Описание экскурсии В начале нашего путешествия, по дороге в Гатчину, я расскажу вам о детстве юного Павла Петровича, о сложных взаимоотношениях между родителями, императором Петром Третьим и Екатериной Великой, и как они повлияли на характер и судьбу наследника. В Гатчине мы посетим дворец, его парадные залы, церковь и подземный ход, узнаем о быте малого двора. Затем дойдем до Приоратского замка, где я расскажу о мальтийских рыцарях, о том как Павел Петрович исполнил свою детскую мечту и что из этого получилось. В конце, после обеда, прогуляемся по парку где я расскажу о времени правления императора Павла I, поговорим о его политике внутренней и внешней, которая привела к его устранению. Павел Петрович правил 4 года 4 месяца и 4 дня. Императором он стал в 42 года, хотя готов был занять престол намного раньше. Долгое время ожидания он проводил в Гатчине строя свое мини-государство, где все было подчинено жесткому порядку и дисциплине. Именно в Гатчине, вдалеке от двора своей матери Екатерины Великой, он мог чувствовать себя хозяином, не подвергаясь издевательствам со стороны ее фаворитов и открытому пренебрежению императрицы. Побывав во дворце и Приоратском замке, вы по-другому сможете взглянуть на личность самого оболганного и непонятого русского императора. Русского Гамлета, как его называли в Европе. Важная информация: Если вы добираетесь до Гатчины самостоятельно, стоимость составит 10 000 руб. за группу до 10 человек. На экскурсию допускаются дети от 7 лет и старше.

Ср. - Вс: с 11 до 18 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гатчинский дворец-замок (парадные залы, церковь, подземелье)

Приоратский замок

Гатчинский парк Что включено Услуги гида

Трансфер (при выборе соответствующего билета) Что не входит в цену Билеты во дворец и парк:/nСтоимость комплексных билетов - 2 дворца: взр. 800 р., учащ. и пенс. 500 р. /nКомплексный билет на семью (2 взр + 3 реб.) 2000р.

Трансфер (при выборе соответствующего билета) Место начала и завершения? СТ.М. Московская Когда и сколько длится? Когда: Ср. - Вс: с 11 до 18 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Если вы добираетесь до Гатчины самостоятельно, стоимость составит 10 000 руб. за группу до 10 человек

На экскурсию допускаются дети от 7 лет и старше Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.