Отправляйтесь в великолепную Гатчину, чтобы посетить большой Гатчинский дворец и Приоратский замок, а затем, прогуливаясь по живописному парку, раскрыть личность императора Павла Первого — последнего рыцаря на троне. Вдохновитесь красотой этих мест, а увлекательный рассказ гида приоткроет тайны, которые они хранят!
Описание экскурсииВ начале нашего путешествия, по дороге в Гатчину, я расскажу вам о детстве юного Павла Петровича, о сложных взаимоотношениях между родителями, императором Петром Третьим и Екатериной Великой, и как они повлияли на характер и судьбу наследника. В Гатчине мы посетим дворец, его парадные залы, церковь и подземный ход, узнаем о быте малого двора. Затем дойдем до Приоратского замка, где я расскажу о мальтийских рыцарях, о том как Павел Петрович исполнил свою детскую мечту и что из этого получилось. В конце, после обеда, прогуляемся по парку где я расскажу о времени правления императора Павла I, поговорим о его политике внутренней и внешней, которая привела к его устранению. Павел Петрович правил 4 года 4 месяца и 4 дня. Императором он стал в 42 года, хотя готов был занять престол намного раньше. Долгое время ожидания он проводил в Гатчине строя свое мини-государство, где все было подчинено жесткому порядку и дисциплине. Именно в Гатчине, вдалеке от двора своей матери Екатерины Великой, он мог чувствовать себя хозяином, не подвергаясь издевательствам со стороны ее фаворитов и открытому пренебрежению императрицы. Побывав во дворце и Приоратском замке, вы по-другому сможете взглянуть на личность самого оболганного и непонятого русского императора. Русского Гамлета, как его называли в Европе. Важная информация: Если вы добираетесь до Гатчины самостоятельно, стоимость составит 10 000 руб. за группу до 10 человек. На экскурсию допускаются дети от 7 лет и старше.
Ср. - Вс: с 11 до 18
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчинский дворец-замок (парадные залы, церковь, подземелье)
- Приоратский замок
- Гатчинский парк
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (при выборе соответствующего билета)
Что не входит в цену
- Билеты во дворец и парк:/nСтоимость комплексных билетов - 2 дворца: взр. 800 р., учащ. и пенс. 500 р. /nКомплексный билет на семью (2 взр + 3 реб.) 2000р.
- Трансфер (при выборе соответствующего билета)
Место начала и завершения?
СТ.М. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Ср. - Вс: с 11 до 18
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Если вы добираетесь до Гатчины самостоятельно, стоимость составит 10 000 руб. за группу до 10 человек
- На экскурсию допускаются дети от 7 лет и старше
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
12 окт 2025
Поездка с Татьяной очень понравилось. Экскурсовод знает и любит историю родного края, очень приятна в общении, максимально комфортно и незаметно прошел весь день. Ну, а Гатчина - изумительна, особенно в золотую осень.
Е
Екатерина
1 окт 2025
Шикарный экскурсовод. Очень душевная, горит Гатчиной, глубоко погружена в историю Павла, целый день на одном дыхании
И
Ирина
9 сен 2025
Н
Наталия
4 авг 2025
Все понравилось
Е
Елена
22 июл 2025
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне за прекрасный день в Гатчине! Отлично организованная экскурсия - начиная от транспорта, заканчивая полученными впечатлениями. Удобное место встречи, трансфер с путевой информацией. Невероятный дворец и
Ю
Юлия
3 июл 2025
Огромная благодарность гиду Татьяне за это увлекательное путешествие по Гатчине и Приоратскому дворцу. Это было настоящее погружение в жизнь Павла, такую неоднозначную и трагичную. Татьяна очень много рассказала нового для
Д
Дарья
8 июн 2025
Татьяна прекрасный гид! Было очень интересно,не скучно, много интересных фактов)мы остались довольны)
И
Ирина
1 мая 2025
Мы побывали на замечательной экскурсии с Татьяной в Гатчинском и Приоратском дворцах! Советую всем! Мы были с детьми 12и 7 лет, они тоже а восторге! Татьяна профессионал своего дела, очень
