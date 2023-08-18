Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы «Первый гражданин», «народный министр», «русский Наполеон», «рыцарь революции» — это лишь некоторые из хвалебных эпитетов, адресованных весной 1917-го новому кумиру миллионов — Александру Керенскому.



Вероятно, ни один политик в истории нашей страны не удостаивался такой народной любви ни до, ни после. Но почему столь яркий взлет завершился стремительным падением? Разберемся в ходе экскурсии. 4.4 3 отзыва

Игорь Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.4 3 отзыва 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждет «Первый гражданин», «народный министр», «русский Наполеон», «рыцарь революции» — это лишь некоторые из хвалебных эпитетов, адресованных весной 1917-го новому кумиру миллионов — Александру Керенскому. Вероятно, ни один политик в истории нашей страны не удостаивался такой народной любви ни до, ни после. Но почему столь яркий взлет завершился стремительным падением? Как Россия горячо влюбилась в Керенского, а потом в нем разочаровалась? Разберемся в ходе экскурсии. Мы начнем наш маршрут от казарм Волынского полка, запустившего финальную стадию Февральской революции. Далее проследуем к Таврическому дворцу - резиденции Государственной Думы, а затем и Временного правительства. Далее повторим путь Александра Керенского от работы до дома. А завершим маршрут у Смольного: события, произошедшие там в октябре 1917-го года, положили конец власти некогда всесильного министра-председателя. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

по средам в 19:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Казармы Волынского полка

Таврический дворец

Дом Керенского

Смольный институт Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: Виленский переулок, 15 (возле магазина Белуга) Завершение: Смольный проезд, 1 Когда и сколько длится? Когда: по средам в 19:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.