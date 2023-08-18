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Керенский. Первая любовь революции

Мини-группа на экскурсии по историческим местам Керенского в Санкт-Петербурге
«Первый гражданин», «народный министр», «русский Наполеон», «рыцарь революции» — это лишь некоторые из хвалебных эпитетов, адресованных весной 1917-го новому кумиру миллионов — Александру Керенскому.

Вероятно, ни один политик в истории нашей страны не удостаивался такой народной любви ни до, ни после. Но почему столь яркий взлет завершился стремительным падением? Разберемся в ходе экскурсии.
4.4
3 отзыва
Керенский. Первая любовь революции
Керенский. Первая любовь революции
Керенский. Первая любовь революции

Описание экскурсии

Что вас ждет «Первый гражданин», «народный министр», «русский Наполеон», «рыцарь революции» — это лишь некоторые из хвалебных эпитетов, адресованных весной 1917-го новому кумиру миллионов — Александру Керенскому. Вероятно, ни один политик в истории нашей страны не удостаивался такой народной любви ни до, ни после. Но почему столь яркий взлет завершился стремительным падением? Как Россия горячо влюбилась в Керенского, а потом в нем разочаровалась? Разберемся в ходе экскурсии. Мы начнем наш маршрут от казарм Волынского полка, запустившего финальную стадию Февральской революции. Далее проследуем к Таврическому дворцу - резиденции Государственной Думы, а затем и Временного правительства. Далее повторим путь Александра Керенского от работы до дома. А завершим маршрут у Смольного: события, произошедшие там в октябре 1917-го года, положили конец власти некогда всесильного министра-председателя. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

по средам в 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Казармы Волынского полка
  • Таврический дворец
  • Дом Керенского
  • Смольный институт
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Виленский переулок, 15 (возле магазина Белуга)
Завершение: Смольный проезд, 1
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
"Вчера,16.08.23 г.,посетил пешеходную экскурсию Керенский, первая любовь революции.
Приехал в СПб и тут наткнулся на такую необычную тему. С любопытством шёл на неё и ни капли разочарования в итоге.
Игорь, наш экскурсовод,
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разложил по полочкам судьбу А. Ф. Керенского от рождения и до окончания жизненного пути. Многое стало по местам в голове и меньше стало тёмных пятен об одном из трагических моментов нашей Родины.
Отдельное СПАСИБО Игорю!!!
Заинтересованный, увлеченный, интеллигентный, профессионально подготовленный молодой человек.
На любой задаваемый вопрос даёт развёрнутый и документально подтверждённый ответ.
Жаль, что всего неделю длится моя поездка в этот чудесный город.
Но буду теперь знать, есть такой гид Игорь Греков, можно смело идти с ним в путешествие по истории города и делать новые открытия для себя!!!"

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А
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Игорь - отличный гид, человек невероятной харизмы, которому удается заразить всю группу своим энтузиазмом и любовью к истории! Экскурсанты получают развернутые ответы на свои вопросы,
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за что тоже отдельное спасибо) На экскурсии рушится некий мифический образ Керенского, выстроенный пропагандой. Уверена, после этой прогулки вам больше не захочется вспоминать про женское платье, эта удивительная и трагическая личность действительно "первая любовь"!

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Я
Приятный молодой человек. Сама идея экскурсии интересная, но на мой взгляд своих денег не стоит. Всю рассказываемую информацию можно включить в наушниках и пройти по району Санкт-Петербурга. Возможно другие экскурсии данного гида будут более содержательнее.
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