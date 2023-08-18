Мини-группа на экскурсии по историческим местам Керенского в Санкт-Петербурге
«Первый гражданин», «народный министр», «русский Наполеон», «рыцарь революции» — это лишь некоторые из хвалебных эпитетов, адресованных весной 1917-го новому кумиру миллионов — Александру Керенскому.
Вероятно, ни один политик в истории нашей страны не удостаивался такой народной любви ни до, ни после. Но почему столь яркий взлет завершился стремительным падением? Разберемся в ходе экскурсии.
Вероятно, ни один политик в истории нашей страны не удостаивался такой народной любви ни до, ни после. Но почему столь яркий взлет завершился стремительным падением? Разберемся в ходе экскурсии.
Ближайшие даты:
4
окт
окт
11
окт
окт
Что вас ожидает:
- Казармы Волынского полка
- Таврический дворец
- Дом Керенского
- Смольный институт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
«Первый гражданин», «народный министр», «русский Наполеон», «рыцарь революции» — это лишь некоторые из хвалебных эпитетов, адресованных весной 1917-го новому кумиру миллионов — Александру Керенскому.
Вероятно, ни один политик в истории нашей страны не удостаивался такой народной любви ни до, ни после. Но почему столь яркий взлет завершился стремительным падением? Как Россия горячо влюбилась в Керенского, а потом в нем разочаровалась? Разберемся в ходе экскурсии.
Мы начнем наш маршрут от казарм Волынского полка, запустившего финальную стадию Февральской революции. Далее проследуем к Таврическому дворцу - резиденции Государственной Думы, а затем и Временного правительства. Далее повторим путь Александра Керенского от работы до дома. А завершим маршрут у Смольного: события, произошедшие там в октябре 1917-го года, положили конец власти некогда всесильного министра-председателя.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
по средам в 19:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Виленский переулок, 15 (возле магазина Beluga)Завершение: Смольный проезд, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам в 19:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
18 авг 2023
Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Игорь - отличный гид, человек невероятной харизмы, которому удается заразить всю группу своим энтузиазмом и любовью к истории! Экскурсанты получают развернутые ответы на свои вопросы, за что тоже отдельное спасибо) На экскурсии рушится некий мифический образ Керенского, выстроенный пропагандой. Уверена, после этой прогулки вам больше не захочется вспоминать про женское платье, эта удивительная и трагическая личность действительно "первая любовь"!
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