Что вас ждет

«Первый гражданин», «народный министр», «русский Наполеон», «рыцарь революции» — это лишь некоторые из хвалебных эпитетов, адресованных весной 1917-го новому кумиру миллионов — Александру Керенскому.

Вероятно, ни один политик в истории нашей страны не удостаивался такой народной любви ни до, ни после. Но почему столь яркий взлет завершился стремительным падением? Как Россия горячо влюбилась в Керенского, а потом в нем разочаровалась? Разберемся в ходе экскурсии.

Мы начнем наш маршрут от казарм Волынского полка, запустившего финальную стадию Февральской революции. Далее проследуем к Таврическому дворцу - резиденции Государственной Думы, а затем и Временного правительства. Далее повторим путь Александра Керенского от работы до дома. А завершим маршрут у Смольного: события, произошедшие там в октябре 1917-го года, положили конец власти некогда всесильного министра-председателя.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено: