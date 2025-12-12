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Петербург - любовь с первого взгляда

Погулять по главным местам города и услышать его историю
Приглашаю вместе исследовать яркий центр Петербурга! Вы оцените три главные площади: Дворцовую, Исаакиевскую и Сенатскую.

Увидите визитные карточки города и узнаете, как в нём воплотились самые смелые градостроительные мечты.
5
5 отзывов
Петербург - любовь с первого взгляда
Петербург - любовь с первого взгляда
Петербург - любовь с первого взгляда

Описание билета

Путешествие во времени

Мы погуляем по историческому центру Петербурга. По пути вспомним Карла Фаберже, поговорим о столичных курьёзах и дореволюционном бомонде. И это далеко не всё! В программе экскурсии:

  • Невский проспект — магистраль с трёхсотлетней историей, центр притяжения всех и вся. На нём вы поймёте, почему в Петербурге трудно заблудиться, но легко устать.
  • Дворцовая площадь — вы полюбуетесь главным дворцом Российской империи. А я расскажу о его непростой судьбе и поделюсь связанными с ним секретами.
  • Адмиралтейство — верфь-крепость, где когда-то рождался русский военный флот. Вы увидите, где спускали на воду корабли, насладитесь великолепными панорамами города и свежим ветром.
  • Набережная Невы — река, под суровый характер которой подстраивалась вся городская жизнь. Двигаясь по её течению, мы поговорим о мостах и их отсутствии, страшных наводнениях и ярких праздниках.
  • Медный всадник — мы обсудим самый загадочный образ в русской поэзии и главный мятеж 19 века.
  • Исаакиевский собор — храм-исполин с головокружительной биографией, появившийся «не благодаря, а вопреки». Он поразит своим масштабом даже самых хладнокровных путешественников.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 236 туристов
Я лицензированный гид, выпускница Школы гидов Дома культуры Льва Лурье. Буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает
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благоговейный трепет… Что-то вроде жук-короед:) Пожалуйста, не беспокойтесь, я — не он! Но я неутомимо учусь и ищу всё, что приятно и важно показывать другим. Много путешествую и очень часто гуляю где-то как турист, а потому знаю, как важна комфортная атмосфера во время экскурсий. Я расскажу не только о золочёных шпилях и архитектурных шедеврах, но и о купцах и трубочистах, кофейнях и кондитерских, тучерезах, курьёзах и городских праздниках. А по пути ничто не мешает нам самим согреться кофе, охладиться мороженым или приобщиться к пышкам:) Одним словом, предлагаю узнавать Петербург так, чтобы вам в нём было приятно здесь и сейчас и чтобы обязательно захотелось вернуться…

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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3
2
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V
Это была просто великолепна экскурсия и особенно нам понравилась экскурсовод Марина, очень приятный и интересный человек, просто супер, нам очень понравилось.
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Оксана
Были на экскурсии у Марины с детьми от 10 месяцев до 12 лет. Получилась очень камерная и действительно индивидуальная экскурсия для всех возрастов. Там, где "отваливались" подростки, подключались дошкольники. Маршрут
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подходит для групп с детьми любого возраста. У нас были груднички в колясках, везде проехали, везде прошли.
Вообще, конечно интересно послушать, когда кто-то рассказывает, нежели читать что-то самостоятельно, особенно интересно слушать с привязкой к местности.
Бонусом была обратная связь после экскурсии и рекомендации Марины как коренной петербуженки для дальнейшего отдыха с детьми.

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Р
Марина прекрасный гид. Юноша 12 лет, в Петербурге впервые, в восторге. Рекомендую от всей души. После экскурсии получили много рекомендаций что посмотреть и где поесть. Огромное спасибо)
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А
Понравилось))
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Э
Хорошо,добрый гид
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