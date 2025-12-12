Приглашаю вместе исследовать яркий центр Петербурга! Вы оцените три главные площади: Дворцовую, Исаакиевскую и Сенатскую.
Увидите визитные карточки города и узнаете, как в нём воплотились самые смелые градостроительные мечты.
Увидите визитные карточки города и узнаете, как в нём воплотились самые смелые градостроительные мечты.
Описание билета
Путешествие во времени
Мы погуляем по историческому центру Петербурга. По пути вспомним Карла Фаберже, поговорим о столичных курьёзах и дореволюционном бомонде. И это далеко не всё! В программе экскурсии:
- Невский проспект — магистраль с трёхсотлетней историей, центр притяжения всех и вся. На нём вы поймёте, почему в Петербурге трудно заблудиться, но легко устать.
- Дворцовая площадь — вы полюбуетесь главным дворцом Российской империи. А я расскажу о его непростой судьбе и поделюсь связанными с ним секретами.
- Адмиралтейство — верфь-крепость, где когда-то рождался русский военный флот. Вы увидите, где спускали на воду корабли, насладитесь великолепными панорамами города и свежим ветром.
- Набережная Невы — река, под суровый характер которой подстраивалась вся городская жизнь. Двигаясь по её течению, мы поговорим о мостах и их отсутствии, страшных наводнениях и ярких праздниках.
- Медный всадник — мы обсудим самый загадочный образ в русской поэзии и главный мятеж 19 века.
- Исаакиевский собор — храм-исполин с головокружительной биографией, появившийся «не благодаря, а вопреки». Он поразит своим масштабом даже самых хладнокровных путешественников.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 236 туристов
Я лицензированный гид, выпускница Школы гидов Дома культуры Льва Лурье. Буду рада составить вам компанию во время прогулок по Петербургу. Не стану пугать вас словосочетанием историк-краевед — оно неизменно внушает
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Это была просто великолепна экскурсия и особенно нам понравилась экскурсовод Марина, очень приятный и интересный человек, просто супер, нам очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии у Марины с детьми от 10 месяцев до 12 лет. Получилась очень камерная и действительно индивидуальная экскурсия для всех возрастов. Там, где "отваливались" подростки, подключались дошкольники. Маршрут
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Марина прекрасный гид. Юноша 12 лет, в Петербурге впервые, в восторге. Рекомендую от всей души. После экскурсии получили много рекомендаций что посмотреть и где поесть. Огромное спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Понравилось))
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Хорошо,добрый гид
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Петербург - любовь с первого взгляда»
-
10%
Групповая
до 17 чел.
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели
Начало: На улице Советской
Завтра в 17:30
14 авг в 17:30
от 1440 ₽
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Любовь и кровь на Миллионной в Петербурге
Послушать истории о роковых увлечениях, всепоглощающей любви и громких преступлениях
Начало: На Дворцовой площади
14 авг в 16:00
17 авг в 11:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Петербург для первого визита
Увидеть самые главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: У метро «Адмиралтейская»
18 авг в 15:00
19 авг в 15:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по первому району Петербурга
Узнать, где зарождался город и как жил на заре своего становления
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
23 авг в 13:45
31 авг в 13:45
2200 ₽ за человека
-5%
до 1 сентября
от 10 355 ₽ за экскурсию