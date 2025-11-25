Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите места знаменитых заведений, где бывала элита города.



Вы узнаете о гастрономических предпочтениях Пушкина, Чехова, Кшесинской и Юсупова, о том, чем удивляли гостей и почему рестораны часто разорялись.



В программе — посещение закрытой территории с сохранившимся историческим зданием легендарного ресторана. Завершится тур коктейлем в баре, воссоздающем атмосферу начала XX века. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»

Игорь Ваш гид в Санкт-Петербурге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Санкт-Петербург всегда жил не только имперским величием, но и бурной светской жизнью, центром которой были знаменитые рестораны. Шумные вечера до рассвета, офицерские кутежи, роковые красавицы, цыганские хоры и состояния, оставленные за одним ужином — такова была подлинная атмосфера столичной жизни начала XX века. На этой экскурсии мы посетим места, где располагались самые легендарные заведения дореволюционного Петербурга. Вы узнаете, где проводили время Матильда Кшесинская и Феликс Юсупов, какие предпочитали рестораны Пушкин и Чехов, чем удивляли знатных гостей шеф-повара и почему даже самые популярные заведения нередко становились банкротами. Мы проследим эволюцию гастрономической культуры города, увидим сохранившиеся исторические интерьеры и даже посетим закрытую территорию, где уцелело здание одного из культовых ресторанов. А в завершение — поднимем бокалы в баре, воссоздающем атмосферу Belle Époque. Важная информация: Дегустация в историческом баре оплачивается дополнительно: 1000 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату