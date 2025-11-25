Вы посетите места знаменитых заведений, где бывала элита города.
Вы узнаете о гастрономических предпочтениях Пушкина, Чехова, Кшесинской и Юсупова, о том, чем удивляли гостей и почему рестораны часто разорялись.
В программе — посещение закрытой территории с сохранившимся историческим зданием легендарного ресторана. Завершится тур коктейлем в баре, воссоздающем атмосферу начала XX века.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииСанкт-Петербург всегда жил не только имперским величием, но и бурной светской жизнью, центром которой были знаменитые рестораны. Шумные вечера до рассвета, офицерские кутежи, роковые красавицы, цыганские хоры и состояния, оставленные за одним ужином — такова была подлинная атмосфера столичной жизни начала XX века. На этой экскурсии мы посетим места, где располагались самые легендарные заведения дореволюционного Петербурга. Вы узнаете, где проводили время Матильда Кшесинская и Феликс Юсупов, какие предпочитали рестораны Пушкин и Чехов, чем удивляли знатных гостей шеф-повара и почему даже самые популярные заведения нередко становились банкротами. Мы проследим эволюцию гастрономической культуры города, увидим сохранившиеся исторические интерьеры и даже посетим закрытую территорию, где уцелело здание одного из культовых ресторанов. А в завершение — поднимем бокалы в баре, воссоздающем атмосферу Belle Époque. Важная информация: Дегустация в историческом баре оплачивается дополнительно: 1000 руб. /чел.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кюба: изысканный французский ресторан, собиравший на завтраки весь именитый Петербург (вплоть до Николая II)
- Вольф и Беранже: легендарная кондитерская, откуда Александр Пушкин отправился на роковую дуэль с Дантесом
- Медведь: первый бар в Российской империи. Недавно его воссоздали в оригинальных интерьерах. Там мы и попробуем исторические коктейли
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Морская, 18 (у входа в университет промышленных технологий и дизайна)
Завершение: Большая Конюшенная, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Дегустация в историческом баре оплачивается дополнительно: 1000 руб. /чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
