Уютный уголок уединения, слияния с природой, чудесных ароматов зелени и цветов

Уютный уголок уединения, слияния с природой, чудесных ароматов зелени и цветов.

Гуляя по парку Павловска, Вы чувствуете себя гостями императорской четы Павла Первого и Марии Федоровны.

В уникальном дворце, построенным в классическом стиле, наполненном подлинными памятниками старины, предметами высокого художественного уровня, атмосфера невероятно отличается от других летних резиденций.

Здесь нет утомительного обилия позолоты, барочной роскоши, огромных залов.
Романтика Павловска
Романтика Павловска
Романтика Павловска
Романтика Павловска

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Павла Первого
  • собственный садик
  • Павловский парк
  • Храм дружбы
  • галерею Гонзаго
  • колоннаду Аполлона
  • павильон роз.
Уютный уголок уединения, слияния с природой, чудесных ароматов зелени и цветов. Гуляя по парку Павловска, Вы чувствуете себя гостями императорской четы Павла Первого и Марии Федоровны. В уникальном дворце, построенным в классическом стиле, наполненном подлинными памятниками старины, предметами высокого художественного уровня, атмосфера невероятно отличается от других летних резиденций. Здесь нет утомительного обилия позолоты, барочной роскоши, огромных залов.

С 30.10.2021 по 07.11.2021 посещение музейных объектов разрешено только при наличии:

  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
  • либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, который подтверждает, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
  • либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию.
  • отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного за 24 часа до посещения музея.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-6 человек
Стандартное предложение
11 000 ₽
13 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка в Павловск. Трассовая экскурсия
  • прогулка по парку. Посещение дворца в составе экскурсионной группы.
Что не входит
  • Входные билеты.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Наталия П.
Наталия П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚗На машине🏛История и архитектура🖼Музеи🏡Выездные#Интерьеры

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
4.2
65
1 800
за 1 чел.
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Из Санкт-Петербурга вы отправитесь в Павловск, где посетите живописный Павловский парк - один из...
Ежедневно
Павловск. Тишина и волшебство
Индивидуальная экскурсия
8 900
за 1-18 чел.
Павловск. Тишина и волшебство
Павловский дворец стоит на краю самого большого пейзажного парка Восточной Европы
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
4
24
1 700
за 1 чел.
Экскурсия в Пушкин и Павловск (Екатерининский и Павловский парки)
В пригороде Санкт-Петербурга есть сказочные резиденции императоров и императриц государства...
См. расписание
Царское село (Пушкин) , Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
4.6
614
10ч
2 700
за 1 чел.
Царское село (Пушкин) , Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Павловск, Гатчина и Пушкин не нуждаются в рекламе
Согласно календарю
Все тайны Павловска. Пешком или на велосипеде
Индивидуальная экскурсия
5
10
5000
4 500
за 1-15 чел.
Все тайны Павловска. Пешком или на велосипеде
В удовольствие прогуляться по дивному парку и увлечься сюжетами из жизни его создателей
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
Индивидуальная экскурсия
4.8
12
8 700
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
Павловск - один из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга, а его парк - всемирно признанный...
Ежедневно, в удобное для вас время и месте
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
9 500
за 1-3 чел.
Экскурсия в Павловск на автомобиле. Дворец открыт
Большой Павловский дворец - бывшая летняя резиденция императора Павла I, третий по величине...
согласно календарю
Двухдневный тур Карельское счастье - отдых на берегу Ладожского озера
5
12
1д 16ч
5 950
за 1 чел.
Двухдневный тур Карельское счастье - отдых на берегу Ладожского озера
Природа, природа и еще раз природа - так можно кратко описать Карелию
По средам, пятницам и субботам
Идиллический Павловск
Индивидуальная экскурсия
9 500
за 1-4 чел.
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
Индивидуальный квест
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением: Загадки Павловского парка
На этой экскурсии Вы погуляете по одному из самых прекрасных парков пригородов Санкт-Петербурга,...
Экскурсия не привязана к временным рамкам. Начинайте, когда удобно
Город романтиков и поэтов
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 400
за 1-15 чел.
Город романтиков и поэтов
Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет перед Вами в этой экскурсии
Ежедневно в 12.00
Уютный дачный Сестрорецк
4.8
22
750
за 1 чел.
Уютный дачный Сестрорецк
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
ежедневно в 12:00

Наталия П. проводит ещё 9 экскурсий

Каменный зоопарк для детей 5+
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 200
за 1-10 чел.
Каменный зоопарк для детей 5+
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Индивидуальная экскурсия
7 000
за 1-5 чел.
Прогулка по блистательному Нижнему парку Петергофа
Посетив самую главную и самую зрелищную летнюю резиденцию российских императоров, Вы погрузитесь в...
В любой день, начиная с 10.00.
Изысканное Царское Село
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-5 чел.
Изысканное Царское Село
Царское село, любимая резиденция Екатерины Великой, роскошный дворец в стиле русского барокко и...
Знакомство с Санкт-Петербургом
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Знакомство с Санкт-Петербургом
Прогулка по царству модерна Петроградской стороны
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-10 чел.
Прогулка по царству модерна Петроградской стороны
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-25 чел.
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте
Парадные и дворики Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Парадные и дворики Петербурга
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
1 500
за 1 чел.
Посещение дворца Зинаиды Юсуповой (НЕТ ЗАПИСИ, НЕ ПРОВОДИТСЯ) )
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Путь Петра (Петергоф и Кронштадт на метеоре)
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺