Уютный уголок уединения, слияния с природой, чудесных ароматов зелени и цветов. Гуляя по парку Павловска, Вы чувствуете себя гостями императорской четы Павла Первого и Марии Федоровны. В уникальном дворце, построенным в классическом стиле, наполненном подлинными памятниками старины, предметами высокого художественного уровня, атмосфера невероятно отличается от других летних резиденций. Здесь нет утомительного обилия позолоты, барочной роскоши, огромных залов.
С 30.10.2021 по 07.11.2021 посещение музейных объектов разрешено только при наличии:
- либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
- либо QR-кода, полученного на портале Госуслуги, который подтверждает, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации, выданной врачебной комиссией медицинской организации, где наблюдается пациент по заболеванию.
- отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного за 24 часа до посещения музея.