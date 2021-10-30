Уютный уголок уединения, слияния с природой, чудесных ароматов зелени и цветов.



Гуляя по парку Павловска, Вы чувствуете себя гостями императорской четы Павла Первого и Марии Федоровны.



В уникальном дворце, построенным в классическом стиле, наполненном подлинными памятниками старины, предметами высокого художественного уровня, атмосфера невероятно отличается от других летних резиденций.



Здесь нет утомительного обилия позолоты, барочной роскоши, огромных залов.