Принято обращать внимание на роскошь и аристократический антураж Петербурга, а ведь в то же время Достоевский, Гоголь, Лермонтов и другие выдающиеся личности снимали здесь самые дешевые комнаты, а иногда и углы. Я покажу город с другой стороны. Это не помпезный Петербург — это Петербург реальный, можно сказать, домашний и немного мистический. Для этого погуляем по одному из противоречивых районов города. Вы узнаете о донжуанском дневнике Пушкина, о петербургском ангелочке — символе стойкости и человеческого тепла, о золотых рыбках Юсуповых и многом другом. А еще мы загадаем желание там, где они всегда сбываются.
Как проходит прогулка
Начнем экскурсию на Сенной площади. Ее называли то «сердцем Петербурга», то «территорией воров, нищих, публичных женщин и всякого сброда». Затем пройдем вдоль центральных каналов и рек. Сделаем перерыв в кафе, где в 19 веке находилась булочная Филиппова (он придумал соединить пекарню и кофейню и изобрел булочку с маком). А закончится экскурсия на самой загадочной улице города — Гороховой. По пути увидите:
Здание, на котором разглядим троллей, гоблинов и летучих мышей с человеческими головами
Место, где торговали рабами в Петербурге
Место, где Пушкин познакомился с Анной Керн и сразу же написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»
Место, где можно увидеть одновременно 7 мостов
Самое мистическое место города — где Цой пел под гитару с друзьями, колдовал Распутин и где находится «центр мироздания»
Организационные детали
Большая просьба одеваться по погоде, потому что большая часть нашего путешествия пройдет рядом с реками и каналами. Я сделаю все, чтобы вам было комфортно: дождевики и много чего полезного всегда со мной.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 28 туристов
Давайте знакомиться! Я — Наталья, профессиональный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Петербурженка, не по месту своего рождения, а по своему призванию. В далеком 2004 году я влюбилась в этот читать дальшеуменьшить
уникальный и неповторимый город. С тех пор у меня не осталось сомнений, где я буду жить и чем заниматься. Я экскурсовод с высшим историческим образованием. Свою работу делаю с такой большой любовью, что на моих экскурсиях история оживает. Как-то преподаватель сказала мне: «Научись разговаривать с городом». А сейчас на каждой экскурсии у меня ощущение, что моим голосом говорит город. Это нельзя понять, но можно почувствовать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Елизавета
Спасибо Наталье за интересно и познавательно проведенное время в замечательном городе Санкт-Петербурге! Открыли для себя новые интересные места, узнали истории о которых ранее никогда не слышали, и о которых ни когда бы не узнали в рамках классических прогулок с гидами. Информация подаётся легко и понятно, вся прогулка в формате диалога. Экскурсия очень понравилась.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на ««Другой Петербург»: непарадная история города»