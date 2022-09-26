Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Домашний Петербург
Принято обращать внимание на роскошь и аристократический антураж Петербурга, а ведь в то же время Достоевский, Гоголь, Лермонтов и другие выдающиеся личности снимали здесь самые дешевые комнаты, а иногда и углы. Я покажу город с другой стороны. Это не помпезный Петербург — это Петербург реальный, можно сказать, домашний и немного мистический. Для этого погуляем по одному из противоречивых районов города. Вы узнаете о донжуанском дневнике Пушкина, о петербургском ангелочке — символе стойкости и человеческого тепла, о золотых рыбках Юсуповых и многом другом. А еще мы загадаем желание там, где они всегда сбываются.
Как проходит прогулка
Начнем экскурсию на Сенной площади. Ее называли то «сердцем Петербурга», то «территорией воров, нищих, публичных женщин и всякого сброда». Затем пройдем вдоль центральных каналов и рек. Сделаем перерыв в кафе, где в 19 веке находилась булочная Филиппова (он придумал соединить пекарню и кофейню и изобрел булочку с маком). А закончится экскурсия на самой загадочной улице города — Гороховой. По пути увидите:
Здание, на котором разглядим троллей, гоблинов и летучих мышей с человеческими головами
Место, где торговали рабами в Петербурге
Место, где Пушкин познакомился с Анной Керн и сразу же написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»
Место, где можно увидеть одновременно 7 мостов
Самое мистическое место города — где Цой пел под гитару с друзьями, колдовал Распутин и где находится «центр мироздания»
Организационные детали
Большая просьба одеваться по погоде, потому что большая часть нашего путешествия пройдет рядом с реками и каналами. Я сделаю все, чтобы вам было комфортно: дождевики и много чего полезного всегда со мной.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Давайте знакомиться! Я — Наталья, профессиональный экскурсовод по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Петербурженка, не по месту своего рождения, а по своему призванию. В далеком 2004 году я влюбилась в этот уникальный и неповторимый город. С тех пор у меня не осталось сомнений, где я буду жить и чем заниматься. Я экскурсовод с высшим историческим образованием. Свою работу делаю с такой большой любовью, что на моих экскурсиях история оживает. Как-то преподаватель сказала мне: «Научись разговаривать с городом». А сейчас на каждой экскурсии у меня ощущение, что моим голосом говорит город. Это нельзя понять, но можно почувствовать.