«Другой Петербург»: непарадная история города

Как творили, грустили и радовались жители Северной столицы

Я хочу показать, что Петербург — это не только великолепные дворцы, усадьбы и балы.

Это город разочарований, переплетения судеб и трагедий, а еще — влюбленностей, доброты и простого человеческого счастья.

Во время прогулки мы сложим картину непарадного Петербурга через истории его жителей, посетим необычные, порой мистические места Сенной площади и посмотрим со стороны на собственную жизнь.
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
«Другой Петербург»: непарадная история города
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Описание

Что вас ожидает

Домашний Петербург

Принято обращать внимание на роскошь и аристократический антураж Петербурга, а ведь в то же время Достоевский, Гоголь, Лермонтов и другие выдающиеся личности снимали здесь самые дешевые комнаты, а иногда и углы. Я покажу город с другой стороны. Это не помпезный Петербург — это Петербург реальный, можно сказать, домашний и немного мистический. Для этого погуляем по одному из противоречивых районов города. Вы узнаете о донжуанском дневнике Пушкина, о петербургском ангелочке — символе стойкости и человеческого тепла, о золотых рыбках Юсуповых и многом другом. А еще мы загадаем желание там, где они всегда сбываются.

Как проходит прогулка

Начнем экскурсию на Сенной площади. Ее называли то «сердцем Петербурга», то «территорией воров, нищих, публичных женщин и всякого сброда». Затем пройдем вдоль центральных каналов и рек. Сделаем перерыв в кафе, где в 19 веке находилась булочная Филиппова (он придумал соединить пекарню и кофейню и изобрел булочку с маком). А закончится экскурсия на самой загадочной улице города — Гороховой.
По пути увидите:

  • Здание, на котором разглядим троллей, гоблинов и летучих мышей с человеческими головами
  • Место, где торговали рабами в Петербурге
  • Место, где Пушкин познакомился с Анной Керн и сразу же написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»
  • Место, где можно увидеть одновременно 7 мостов
  • Самое мистическое место города — где Цой пел под гитару с друзьями, колдовал Распутин и где находится «центр мироздания»

Организационные детали

Большая просьба одеваться по погоде, потому что большая часть нашего путешествия пройдет рядом с реками и каналами. Я сделаю все, чтобы вам было комфортно: дождевики и много чего полезного всегда со мной.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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