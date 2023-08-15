Я хочу показать, что Петербург — это не только великолепные дворцы, усадьбы и балы. Это город разочарований, переплетения судеб и трагедий, а еще — влюбленностей, доброты и простого человеческого счастья. Во время прогулки мы сложим картину непарадного Петербурга через истории его жителей, посетим необычные, порой мистические места Сенной площади и посмотрим со стороны на собственную жизнь.

Описание экскурсии

Домашний Петербург

Принято обращать внимание на роскошь и аристократический антураж Петербурга, а ведь в то же время Достоевский, Гоголь, Лермонтов и другие выдающиеся личности снимали здесь самые дешевые комнаты, а иногда и углы. Я покажу город с другой стороны. Это не помпезный Петербург — это Петербург реальный, можно сказать, домашний и немного мистический. Для этого погуляем по одному из противоречивых районов города. Вы узнаете о донжуанском дневнике Пушкина, о петербургском ангелочке — символе стойкости и человеческого тепла, о золотых рыбках Юсуповых и многом другом. А еще мы загадаем желание там, где они всегда сбываются.

Как проходит прогулка

Начнем экскурсию на Сенной площади. Ее называли то «сердцем Петербурга», то «территорией воров, нищих, публичных женщин и всякого сброда». Затем пройдем вдоль центральных каналов и рек. Сделаем перерыв в кафе, где в 19 веке находилась булочная Филиппова (он придумал соединить пекарню и кофейню и изобрел булочку с маком). А закончится экскурсия на самой загадочной улице города — Гороховой.

По пути увидите:

Здание, на котором разглядим троллей, гоблинов и летучих мышей с человеческими головами

Место, где торговали рабами в Петербурге

Место, где Пушкин познакомился с Анной Керн и сразу же написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»

Место, где можно увидеть одновременно 7 мостов

Самое мистическое место города — где Цой пел под гитару с друзьями, колдовал Распутин и где находится «центр мироздания»

Организационные детали

Большая просьба одеваться по погоде, потому что большая часть нашего путешествия пройдет рядом с реками и каналами. Я сделаю все, чтобы вам было комфортно: дождевики и много чего полезного всегда со мной.