Петроградка знаменита своими доходными домами с уникальными фасадами, парадными и лестницами, витражами и лепниной.
На этой экскурсии вы увидите дома эмира Бухарского и Розенштейна, проникнете в парадные на Большом проспекте и
На этой экскурсии вы увидите дома эмира Бухарского и Розенштейна, проникнете в парадные на Большом проспекте и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные фасады и архитектура
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🎥 Места съёмок известных фильмов
- 🏠 Посещение парадных и дворов-колодцев
- 👨🏫 Профессиональный гид
Лучшее время для посещения
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авг
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дек
Лучшие месяцы для экскурсии по дворам и доходным домам Петроградской стороны - с мая по сентябрь. В это время года прогулки особенно приятны, и можно насладиться всеми архитектурными деталями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Доходный дом семейства Чубаковых
- Дом эмира Бухарского
- Доходные дома Константина Розенштейна и Белогруда
- Театр Андрея Миронова
- Двор-колодец «дома с фигурами»
- Доходный дом Дальберга и Кохендерфера
- Витражи в доме Карла Розенштейна
- Проходные дворы на Каменноостровском проспекте
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с внешнего осмотра доходного дома семейства Чубаковых.
- Исследуем солидный дом эмира Бухарского, который в нём не жил. Вы узнаете, почему.
- Уделим внимание другим значимым постройкам 20 столетия, в частности доходным домам Константина Розенштейна и Белогруда.
- Обсудим, что раньше было на том месте, где сейчас стоит театр Андрея Миронова.
- Заглянем в таинственный двор-колодец «дома с фигурами».
- Посмотрим на уникальную стену с фольконье и брандмаузером в доходном доме Дальберга и Кохендерфера.
- Зайдём в парадные домов на Большом проспекте.
- Рассмотрим витражи в доме Карла Розенштейна.
- Пройдёмся по проходным дворам на Каменноостровском проспекте, где снимались телесериалы «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Менты» и другие картины.
Организационные детали
- Маршрут может быть изменён в зависимости от темпа группы и возможности попасть на объект.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате (уточняйте в переписке).
ежедневно в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
|Дети до 9 лет
|790 ₽
|Пенсионеры
|1200 ₽
|Школьники
|1000 ₽
|Студенты
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 40827 туристов
Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Было холодно и группа была всего 4 человека. Повезло)
Экскурсовод Андрей хорошо знает материал, что приятно. Охотно делился своими знаниями и ответил на все вопросы, что появлялись в процессе прогулки. Рекомендую экскурсию для любителей истории и архитектуры
Экскурсовод Андрей хорошо знает материал, что приятно. Охотно делился своими знаниями и ответил на все вопросы, что появлялись в процессе прогулки. Рекомендую экскурсию для любителей истории и архитектуры
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Г
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Показалось, что давно не ходил по данному маршруту, не мог сразу соориентироваться в какую парадную нужно заходить, но это мелочи, конечно Отвечал на все вопросы по мере возможности.
Показалось, что давно не ходил по данному маршруту, не мог сразу соориентироваться в какую парадную нужно заходить, но это мелочи, конечно Отвечал на все вопросы по мере возможности.
+2
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Увидеть одновременно парадные фасады и «непарадную жизнь»питерских парадных нам, гостям северной столицы, удалось в компании прекрасного гида Виктора. Продуманность маршрута и структурированность информации не оставили равнодушными! В группе было 8 человек, все прекрасно слышно/видно, речь Виктора очень грамотная и приятная, темп перемещения средний, много остановок по маршруту, чтобы рассмотреть все детали и услышать исторический контекст.
Виктор, еще раз большое спасибо!
Виктор, еще раз большое спасибо!
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Е
Благодарность экскурсоводу Сергею! Интересно,увлекательно,много материала "с сознанием дела" и с любовью к теме. Много интересных фактов,"фишечек". Очевидно,Сергей разбирается во всем,о чем увлекательно рассказывает,показывает и он любит и знает все,о чем
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Экскурсовод Алексей, очень интересно и ярко обо всём рассказал, с примерами и шутками. Посетили несколько парадных, узнали много деталей быта петербуржцев тогда и сейчас. Очень красивая архитектура. Советую экскурсию для знакомства с Петроградской стороной и вообще жизнью Петербурга на рубеже XIX-XX вв.
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Л
На экскурсии «Дворы и доходные дома Петроградской стороны» мы заходили в разные дома, катались на лифте как когда-то могли ездить художники которые проживали в тех домах. Я любовалась стеклением. Все же такого разнообразия сейчас в подъезде не делают.
Понравилась прогулка и подача материала, рекомендую для нового взгляда на Петроградку.
Понравилась прогулка и подача материала, рекомендую для нового взгляда на Петроградку.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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