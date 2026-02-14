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Дворы и доходные дома Петроградской стороны

Откройте для себя тайны Петроградской стороны, прогуливаясь по историческим дворам и доходным домам. Узнайте больше о жизни и архитектуре Санкт-Петербурга
Петроградка знаменита своими доходными домами с уникальными фасадами, парадными и лестницами, витражами и лепниной.

На этой экскурсии вы увидите дома эмира Бухарского и Розенштейна, проникнете в парадные на Большом проспекте и
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пройдётесь по дворам-колодцам. Узнаете о расцвете застройки и причинах популярности этих мест у режиссёров. Маршрут может быть изменён в зависимости от темпа группы и возможности попасть на объект. Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды

4.8
57 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные фасады и архитектура
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🎥 Места съёмок известных фильмов
  • 🏠 Посещение парадных и дворов-колодцев
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по дворам и доходным домам Петроградской стороны - с мая по сентябрь. В это время года прогулки особенно приятны, и можно насладиться всеми архитектурными деталями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Дворы и доходные дома Петроградской стороны

Что можно увидеть

  • Доходный дом семейства Чубаковых
  • Дом эмира Бухарского
  • Доходные дома Константина Розенштейна и Белогруда
  • Театр Андрея Миронова
  • Двор-колодец «дома с фигурами»
  • Доходный дом Дальберга и Кохендерфера
  • Витражи в доме Карла Розенштейна
  • Проходные дворы на Каменноостровском проспекте

Описание экскурсии

  • Начнём экскурсию с внешнего осмотра доходного дома семейства Чубаковых.
  • Исследуем солидный дом эмира Бухарского, который в нём не жил. Вы узнаете, почему.
  • Уделим внимание другим значимым постройкам 20 столетия, в частности доходным домам Константина Розенштейна и Белогруда.
  • Обсудим, что раньше было на том месте, где сейчас стоит театр Андрея Миронова.
  • Заглянем в таинственный двор-колодец «дома с фигурами».
  • Посмотрим на уникальную стену с фольконье и брандмаузером в доходном доме Дальберга и Кохендерфера.
  • Зайдём в парадные домов на Большом проспекте.
  • Рассмотрим витражи в доме Карла Розенштейна.
  • Пройдёмся по проходным дворам на Каменноостровском проспекте, где снимались телесериалы «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Менты» и другие картины.

Организационные детали

  • Маршрут может быть изменён в зависимости от темпа группы и возможности попасть на объект.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате (уточняйте в переписке).

ежедневно в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Дети до 9 лет790 ₽
Пенсионеры1200 ₽
Школьники1000 ₽
Студенты1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 40827 туристов
Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
3
3
3
2
1
Ольга
Было холодно и группа была всего 4 человека. Повезло)
Экскурсовод Андрей хорошо знает материал, что приятно. Охотно делился своими знаниями и ответил на все вопросы, что появлялись в процессе прогулки. Рекомендую экскурсию для любителей истории и архитектуры
Было холодно и группа была всего 4 человека. Повезло)
Было холодно и группа была всего 4 человека. Повезло)
Было холодно и группа была всего 4 человека. Повезло)
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Г
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Показалось, что давно не ходил по данному маршруту, не мог сразу соориентироваться в какую парадную нужно заходить, но это мелочи, конечно Отвечал на все вопросы по мере возможности.
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.+2
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
Экскурсовод приятный мужчина, ему явна интересна история города, было приятно провести в группе больше двух часов.
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Дарья
Увидеть одновременно парадные фасады и «непарадную жизнь»питерских парадных нам, гостям северной столицы, удалось в компании прекрасного гида Виктора. Продуманность маршрута и структурированность информации не оставили равнодушными! В группе было 8 человек, все прекрасно слышно/видно, речь Виктора очень грамотная и приятная, темп перемещения средний, много остановок по маршруту, чтобы рассмотреть все детали и услышать исторический контекст.

Виктор, еще раз большое спасибо!
Увидеть одновременно парадные фасады и «непарадную жизнь»питерских парадных нам, гостям северной столицы, удалось в компании прекрасного
Увидеть одновременно парадные фасады и «непарадную жизнь»питерских парадных нам, гостям северной столицы, удалось в компании прекрасного
Увидеть одновременно парадные фасады и «непарадную жизнь»питерских парадных нам, гостям северной столицы, удалось в компании прекрасного
Увидеть одновременно парадные фасады и «непарадную жизнь»питерских парадных нам, гостям северной столицы, удалось в компании прекрасного
Увидеть одновременно парадные фасады и «непарадную жизнь»питерских парадных нам, гостям северной столицы, удалось в компании прекрасного
Увидеть одновременно парадные фасады и «непарадную жизнь»питерских парадных нам, гостям северной столицы, удалось в компании прекрасного
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Е
Благодарность экскурсоводу Сергею! Интересно,увлекательно,много материала "с сознанием дела" и с любовью к теме. Много интересных фактов,"фишечек". Очевидно,Сергей разбирается во всем,о чем увлекательно рассказывает,показывает и он любит и знает все,о чем
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говорит. Я увидела то,что и хотела,то,о чем слышала,видела фото,но увидела своими глазами дворы-колодцы с окошком неба высоко… И много исторического и раритетного из истории и старины. Много информации и материала по теме. Спасибо. Рекомендую экскурсию и экскурсовода Сергея.

Благодарность экскурсоводу Сергею! Интересно,увлекательно,много материала "с сознанием дела" и с любовью к теме. Много интересных фактов,"фишечек".
Благодарность экскурсоводу Сергею! Интересно,увлекательно,много материала "с сознанием дела" и с любовью к теме. Много интересных фактов,"фишечек".
Благодарность экскурсоводу Сергею! Интересно,увлекательно,много материала "с сознанием дела" и с любовью к теме. Много интересных фактов,"фишечек".
Благодарность экскурсоводу Сергею! Интересно,увлекательно,много материала "с сознанием дела" и с любовью к теме. Много интересных фактов,"фишечек".
Благодарность экскурсоводу Сергею! Интересно,увлекательно,много материала "с сознанием дела" и с любовью к теме. Много интересных фактов,"фишечек".
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Александр
Экскурсовод Алексей, очень интересно и ярко обо всём рассказал, с примерами и шутками. Посетили несколько парадных, узнали много деталей быта петербуржцев тогда и сейчас. Очень красивая архитектура. Советую экскурсию для знакомства с Петроградской стороной и вообще жизнью Петербурга на рубеже XIX-XX вв.
Экскурсовод Алексей, очень интересно и ярко обо всём рассказал, с примерами и шутками. Посетили несколько парадных,
Экскурсовод Алексей, очень интересно и ярко обо всём рассказал, с примерами и шутками. Посетили несколько парадных,
Экскурсовод Алексей, очень интересно и ярко обо всём рассказал, с примерами и шутками. Посетили несколько парадных,
Экскурсовод Алексей, очень интересно и ярко обо всём рассказал, с примерами и шутками. Посетили несколько парадных,
Экскурсовод Алексей, очень интересно и ярко обо всём рассказал, с примерами и шутками. Посетили несколько парадных,
Экскурсовод Алексей, очень интересно и ярко обо всём рассказал, с примерами и шутками. Посетили несколько парадных,
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Л
На экскурсии «Дворы и доходные дома Петроградской стороны» мы заходили в разные дома, катались на лифте как когда-то могли ездить художники которые проживали в тех домах. Я любовалась стеклением. Все же такого разнообразия сейчас в подъезде не делают.
Понравилась прогулка и подача материала, рекомендую для нового взгляда на Петроградку.
На экскурсии «Дворы и доходные дома Петроградской стороны» мы заходили в разные дома, катались на лифте
На экскурсии «Дворы и доходные дома Петроградской стороны» мы заходили в разные дома, катались на лифте
На экскурсии «Дворы и доходные дома Петроградской стороны» мы заходили в разные дома, катались на лифте
На экскурсии «Дворы и доходные дома Петроградской стороны» мы заходили в разные дома, катались на лифте
На экскурсии «Дворы и доходные дома Петроградской стороны» мы заходили в разные дома, катались на лифте
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