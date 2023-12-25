Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Групповая экскурсия по известным домам, их парадным и дворам, где снимались популярные сериалы

Петроградка знаменита доходными домами с уникальными фасадами, нарядными парадными и лестницами, витражами и лепниной.

Мы с вами всё это великолепие исследуем: увидим дома эмира Бухарского и Розенштейна, проникнем в парадные на Большом проспекте и пройдёмся по дворам-колодцам. А заодно обсудим расцвет застройки и причины популярности здешних локаций у режиссёров.
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Дворы и доходные дома Петроградской стороны
Ближайшие даты:
25
дек
26
дек
27
дек
28
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31
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет680 ₽
Дети до 10 лет560 ₽
Пенсионеры600 ₽
Школьники600 ₽
Студенты600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём экскурсию с внешнего осмотра доходного дома семейства Чубаковых.
  • Исследуем солидный дом эмира Бухарского, который в нём не жил. Вы узнаете, почему.
  • Уделим внимание другим значимым постройкам 20 столетия, в частности доходным домам Константина Розенштейна и Белогруда.
  • Обсудим, что раньше было на том месте, где сейчас стоит театр Андрея Миронова.
  • Заглянем в таинственный двор-колодец «дома с фигурами».
  • Посмотрим на уникальную стену с фольконье и брандмаузером в доходном доме Дальберга и Кохендерфера.
  • Зайдём в парадные домов на Большом проспекте.
  • Рассмотрим витражи в доме Карла Розенштейна.
  • Пройдёмся по проходным дворам на Каменноостровском проспекте, где снимались телесериалы «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Менты» и другие картины.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате (уточняйте в переписке).

ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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