Групповая экскурсия по известным домам, их парадным и дворам, где снимались популярные сериалы
Петроградка знаменита доходными домами с уникальными фасадами, нарядными парадными и лестницами, витражами и лепниной.
Мы с вами всё это великолепие исследуем: увидим дома эмира Бухарского и Розенштейна, проникнем в парадные на Большом проспекте и пройдёмся по дворам-колодцам. А заодно обсудим расцвет застройки и причины популярности здешних локаций у режиссёров.
Мы с вами всё это великолепие исследуем: увидим дома эмира Бухарского и Розенштейна, проникнем в парадные на Большом проспекте и пройдёмся по дворам-колодцам. А заодно обсудим расцвет застройки и причины популярности здешних локаций у режиссёров.
Ближайшие даты:
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|680 ₽
|Дети до 10 лет
|560 ₽
|Пенсионеры
|600 ₽
|Школьники
|600 ₽
|Студенты
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Начнём экскурсию с внешнего осмотра доходного дома семейства Чубаковых.
- Исследуем солидный дом эмира Бухарского, который в нём не жил. Вы узнаете, почему.
- Уделим внимание другим значимым постройкам 20 столетия, в частности доходным домам Константина Розенштейна и Белогруда.
- Обсудим, что раньше было на том месте, где сейчас стоит театр Андрея Миронова.
- Заглянем в таинственный двор-колодец «дома с фигурами».
- Посмотрим на уникальную стену с фольконье и брандмаузером в доходном доме Дальберга и Кохендерфера.
- Зайдём в парадные домов на Большом проспекте.
- Рассмотрим витражи в доме Карла Розенштейна.
- Пройдёмся по проходным дворам на Каменноостровском проспекте, где снимались телесериалы «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности», «Менты» и другие картины.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате (уточняйте в переписке).
ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро «Петроградская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 31735 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
скидка
10%
Групповая
2 часа
Вокруг Чернышевской 3 в 1: дворы, парадные и квартира в доме Бака
Погрузиться в мир старого фонда Петербурга
Литейный проспект, 17-19, рядом с каменными китайс...
Сегодня
30 дек
4 янв
5 янв
15501 395₽ за человека
скидка
30%
Групповая
2 часа
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Уловить дух настоящего Петербурга на прогулке по неизвестным дворам и неизведанным парадным
у станции метро «Петроградская»
Завтра
26 дек
27 дек
28 дек
990693₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Доходные дома, дворы-колодцы и парадные лестницы
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
у метро Владимирская
Сегодня
Завтра
26 дек
27 дек
1000800₽ за человека