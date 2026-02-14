Петроградка знаменита своими доходными домами с уникальными фасадами, парадными и лестницами, витражами и лепниной.На этой экскурсии вы увидите дома эмира Бухарского и Розенштейна, проникнете в парадные на Большом проспекте и

пройдётесь по дворам-колодцам. Узнаете о расцвете застройки и причинах популярности этих мест у режиссёров. Маршрут может быть изменён в зависимости от темпа группы и возможности попасть на объект. Экскурсию проведёт опытный гид из нашей команды

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по дворам и доходным домам Петроградской стороны - с мая по сентябрь. В это время года прогулки особенно приятны, и можно насладиться всеми архитектурными деталями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.